网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴孟达《新乌龙院》改档冲击国庆

十一档挤爆!《影》《无双》等8部新片混战

2018-07-25 09:45:53 来源：Mtime时光网

吴孟达主演《新乌龙院》冲击国庆档，目前十一国庆档已经有八部新片宣布定档，包括张艺谋执导的《影》、包贝尔执导的《胖子行动队》、周润发主演的《无双》等。
       时光网讯朱延平执导，王宁孔连顺王智吴孟达、梁超领衔主演，郝劭文张子栋、李欣蕊、张峻豪、今井龙星主演，宋小宝曾志伟叶全真特别出演的合家欢喜剧《新乌龙院之笑闹江湖》宣布进军国庆档，将于10月1日正式上映。

       日前《新乌龙院》发布了定档新媒体海报：这次宣布定档大片云集的国庆黄金档，对《新乌龙院》来说绝对算得上是一次挑战，但既然敢直冲国庆档，说明影片本身还是很值得让人期待的。目前十一国庆档已经有七部新片宣布定档，包括张艺谋执导的《影》、包贝尔执导的《胖子行动队》、艾伦主演的《李茶的姑妈》、周润发主演的《无双》、以及《云南虫谷》《营救汪星人》《悲伤逆流成河》等片，加上这部《新乌龙院》，档期内足足挤进了八部新片。

       《新乌龙院》讲述了“碰瓷王”阿威（王宁饰）和程明星（孔连顺饰）一起潜入乌龙院持续搞事情，但由于坏得不够彻底而引发一系列啼笑皆非的乌龙囧事。影片由即将于10月1日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新乌龙院 吴孟达
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

新乌龙院之笑闹江湖

新乌龙院之笑闹江湖 (2018)

-1.0

导演：朱延平

主演：吴孟达 宋小宝

在线播放

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..

查看更多