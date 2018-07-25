2018-07-25 09:45:53 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
导演：朱延平
主演：吴孟达 宋小宝
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凌睿2017
2分钟前
从端午逃到暑假，又从暑假逃到国庆，期待继续逃档
Simply的祖上
5分钟前
暑期档算宽松的档期了，你都不敢上映，国庆档那么拥挤的档期，你这不是找死吗？
想长胖
12分钟前
让这种片子消失掉吧
镭姬杀手
15分钟前
这海报的画风，已经暴露了一切。
乱步道尔
18分钟前
还不如7月13日呢……
zoujia
26分钟前
“野心”之作···
澄湖金少
烂片就一部我也不会去看，宁可在家看电视
Pawa
40分钟前
改档通常预示着扑街。。
心泉_392046488
44分钟前
希望这些改档的片在哪个时间点上映都有一部“药神”
石头之魂8分钟前
哇哈哈哈，高级诅咒啊！
M_1410211201131804842
49分钟前
我怎么预感它又要改档……
喜欢你笑34分钟前
应该不会，除了《影》感觉其它都是要扑
亲热天堂155758028秒前
李茶的姑妈不会扑的。@喜欢你笑
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