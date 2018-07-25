网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

艾玛汤普森回归《黑衣人外传》扮演特工O

联手锤哥、连姆尼森等主演经典科幻喜剧

2018-07-25 10:00:35 来源：Mtime时光网

艾玛·汤普森扮演的特工O回归《黑衣人外传》，再加上锤哥、连姆·尼森，该片阵容还是非常强。
      艾玛·汤普森在《黑衣人3》中

　　时光网讯 克里斯·海姆斯沃斯新片《黑衣人外传》又有新卡司加盟，那就是两次奥斯卡金像奖得主艾玛·汤普森，她将扮演特工O。严格来讲，汤普森这次是回归该系列，她曾在《黑衣人3》中扮演过该角色，并和威尔·史密斯互动颇多。

      

艾玛·汤普森在《黑衣人3》中

《黑衣人外传》是索尼旗下卖座科幻喜剧系列《黑衣人》的衍生电影，原系列明星威尔·史密斯与汤米·李·琼斯并不会回归。影片结构将不再是原版《黑衣人》那种双主角电影，取而代之将打造成多主角组队的故事，同时格局更加全球化。

      克里斯·海姆斯沃斯饰演的特工H将闪亮登场。H是一名温和但却有些刻板的“007”式特工，曾在《雷神3》中扮演女武神的泰莎·汤普森饰演莫莉，她是一名知道外星人存在并决心加入黑衣人组织的年轻女性。

　　此前被曝出有望参演《黑衣人外传》的的实力派演员连姆·尼森，可能将是H与莫莉的上司，负责监督他们的工作。再加上美剧《硅谷》男星库梅尔·南贾尼，本片阵容还是相当不错的。

早前锤哥在《黑衣人外传》片场

      《速度与激情8》导演F·加里·格雷执导，剧本则由《钢铁侠》编剧马特·霍洛威&亚瑟·马科姆操刀，史蒂文·斯皮尔伯格将担任执行制片人。该片已经定档明年5月17日北美公映。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑衣人3 艾玛汤普森 黑衣人外传 锤哥
关注时光网微信

相关电影/影人

黑衣人外传

黑衣人外传 (2019)

0.0

导演：F·加里·格雷

主演：克里斯·海姆斯..

在线播放

艾玛·汤普森

艾玛·汤普森

Emma Thompson

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..

查看更多