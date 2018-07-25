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《超大号美人》曝“重磅姐妹花”剧照

艾米舒默闺蜜三人组一起“美爆了”

2018-07-25 10:07:58 来源：Mtime时光网

艾米·舒默不仅在角色创作中融入身边闺蜜的性格特点，还亲自邀请了生活中的两位闺蜜一同出演影片，组成名副其实的“超大号”闺蜜三人组。
　　时光网讯  日前确认引进的反套路喜剧电影《超大号美人》发布了一组“重磅姐妹花”剧照，女主角艾米·舒默跟她的闺蜜们组成了“超大号”三人组。三人在生活中虽然遇到各种各样的烦恼，但却秉承着“要胖一起胖，要美一起美”的原则共度难关，可谓真·钢筋姐妹花。

　　影片的主演艾米·舒默是美国最受欢迎的喜剧明星之一，由她饰演的勒妮·本内特虽然性格开朗，但内心却常常因为自己的微胖身材而感到自卑。但因为一次意外，她突破了关于自己身材的局限，切身体会到了自信给生活带来的美好变化。舒默称，她在这个角色身上看到了自己和好朋友的缩影，希望能通过出演《超大号美人》，也让闺蜜们理解这种“自信最美”的理念。

　　艾米·舒默不仅在角色创作中融入身边闺蜜的性格特点，还亲自邀请了生活中的两位闺蜜一同出演影片，组成名副其实的“超大号”闺蜜三人组。三人组成员之一，同为“超大号美人”的艾迪·布莱恩特，与艾米·舒默拥有十分相像的性格，经常给身边的人带来欢乐。在片场，她们将生活中的相处模式带入表演中，为影片带来意想不到的活力与喜感。
 
　　在电影《超大号美人》中，主人公勒妮·本内特因为一次意外而拥有强大自信，从此焕发新生，成为周围人眼中的女神。在拥有自己梦寐以求的事业及爱情双丰收后，她发现自己对闺蜜的心态发生了变化，彼此的相处模式也变得非常微妙。在这次发布的剧照中，女主人公紧紧捂住闺蜜的嘴巴，好像在阻止她说出什么惊天秘密。闺蜜则是一脸惊恐，似乎对勒妮的举动十分不解。

   编辑：hello王小羊

关键词： 超大号美人 剧照
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超大号美人

超大号美人 (2018)

-1.0

导演：艾比·科恩

主演：艾米·舒默

在线播放

艾米·舒默

艾米·舒默

Amy Schumer

职业：编剧

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