《妈妈咪呀2》今日发布该系列的灵魂人物之一、主演梅丽尔·斯特里普访谈特辑，她称《妈妈咪呀2》旨在“把快乐传达给观众”。





《妈妈咪呀2》既是续集，也是前传，影片将穿插讲述母亲唐娜年轻时的爱情故事与女儿苏菲现在所面临的一系列改变或惊喜。谈到该系列的魅力，梅丽尔认为，在于它能够“让观众快乐”。因为“传达快乐是一件很稀有的事”，但是《妈妈咪呀！》系列的这群人却能“聚在一起，做到这点”，梅丽尔坦言，整部电影的拍摄过程，就是“有一种无法描述的喜悦在里面”。





梅丽尔在《妈妈咪呀2》中的表演也令观众倍感期待。同为主演之一的皮尔斯·布鲁斯南称赞她“以最耀眼的方式回归”，演唱了“一曲配有优美旋律的美丽诗篇”，那个深深打动人心的时刻“将会创造奇迹”。





时隔十年，再度参演这部经典歌舞影片系列，梅丽尔在访谈中称，感觉“像回老家”，而观众们对《妈妈咪呀2》的期待大部分也来自于这些不可思议的演员再次聚首。《妈妈咪呀2》不仅令梅丽尔·斯特里普、科林·费斯、阿曼达·塞弗里德、皮尔斯·布鲁斯南、多米尼克·库珀等超强卡司悉数回归，更吸引到了莉莉·詹姆斯、流行音乐天后及奥斯卡影后雪儿、“教父”安迪·加西亚的全新加盟。





《妈妈咪呀2》目前已在海外率先上映，首周末全球票房超五亿，烂番茄保持79%新鲜度。《妈妈咪呀！》音乐剧是百老汇的卖座经典，同名电影则在2008年被首次搬上大银幕，曾获得多项金球奖和格莱美奖提名，最终票房全球超过6亿美元，至今仍在北美音乐电影历史票房榜中名列第七。曾执笔金球奖提名影片《涉外大饭店》的欧·帕克担任本片的导演与编剧。

编辑：hello王小羊