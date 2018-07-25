《一出好戏》公布了《最好的舞台》主题曲MV。该支MV由近日正式出道的“好戏4U”组合中的成员黄渤、王宝强、于和伟、王迅携手张艺兴联合出演。





电影《一出好戏》是讲述公司员工团建出游遭遇海难，被迫流落荒岛共同生活，并直面一系列“人性”问题的寓言故事，且其中一系列的冲突与反转都蕴涵着引人深思的道理。该电影定档8月10日，由黄渤自导自演，王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤、李又麟联袂主演。





伴随“我的舞台有种超乎想象的生动，打开你的想象才能跟上这节奏”，MV的画面开始穿插众多片中镜头。碧海蓝天之间遭遇意外，惊恐万分的众人落难荒无人烟的小岛，在“灵魂人物”王宝强的带领下，众人开始共谋生存大计，摘果子、存木材、刻小舟，似乎在小岛上过上了悠然自得的生活。





但在规则弱化的极端环境里，组织的建立岌岌可危，拉帮结派与欺诈争夺都无处不在，黄渤与于和伟争锋相对的画面里，甩出的纸牌似乎就是一种沉默后爆发的反抗。王宝强与于和伟各自为营在木桥上对弈又出其不意的“动脑”打人景象，更让荒岛上凶残暴戾的龙争虎斗和危险神秘的尔虞我诈不言而喻。





此外，该支MV还再次展现了众人在小岛上欢忭鼓舞的镜头，或于霓虹夜灯和璀璨篝火之间放歌纵酒，或于莺歌燕舞的碧水青天之中追逐嬉戏，尽显怡然自足之态。不难看出，在电影《一出好戏》中，黄渤其实是一名通过团建，带领诸多同事“叫板”大Boss于和伟的普通员工，至于最终是否能在有王宝强和于和伟的激烈争斗中突围而出，又能否迎娶白富美走上人生颠覆，还需在电影中找寻答案。

编辑：hello王小羊