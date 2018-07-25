《萌宠入殓师》曝首款预告海报，电影讲述了女主角在寻找宠物骨灰盒过程中屡遭白眼，独自创业当宠物入殓师。影片从宠物入殓师这一小众职业角度入手，直面死亡，使观众体会到生命的不易。





这部电影以喜剧的方式诠释一个关于生命的终极话题，从宠物入殓师这一小众职业角度入手，直面死亡，使每一位观众都体会到生命的不易。





预告中，没工作没房没车的女主角程伟婷（薛明媛饰）在三十岁时头一次找到自己真正想做的事，机缘巧合下创业成为了一名宠物入殓师，在寻找宠物骨灰盒的过程中却遭遇了各种白眼嫌弃，但她依旧不折不挠地追求属于自己的梦想，经历了一系列酸甜苦辣的趣事。电影还保留了她是否能收获友情、亲情、甚至爱情的悬念，值得观众亲自去影院一探究竟。





随着先导海报的曝光，影片的剧情也呼之欲出。程伟婷置身于一片绿地之中，双手捧着一个精致的木盒，表情略显悲伤，仿佛在守护生命最后的尊严。而从盒子中长出来的植物对应着影片的台词——“Green是绿色，Great是伟大，绿色是生命，生命是伟大的“。这个盒子里装的是什么引发观众无限好奇，为萌宠入殓师这份并不常见的职业增添了一份神秘色彩。

编辑：隐饮