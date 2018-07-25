时光网讯
由源唯杰
执导、薛明媛
与傅亨
领衔主演的青春励志创业电影《萌宠入殓师》
即将上映，今日片方同时发布先导预告与先导海报，揭开了影片的神秘面纱。预告中的剧情一波三折，集合了喜剧、爱情、亲情等元素，海报色调明亮，整体流露出影片轻松、温馨和幽默诙谐的特质，信息量丰富。
这部电影以喜剧的方式诠释一个关于生命的终极话题，从宠物入殓师这一小众职业角度入手，直面死亡，使每一位观众都体会到生命的不易。
预告中，没工作没房没车的女主角程伟婷（薛明媛饰）在三十岁时头一次找到自己真正想做的事，机缘巧合下创业成为了一名宠物入殓师，在寻找宠物骨灰盒的过程中却遭遇了各种白眼嫌弃，但她依旧不折不挠地追求属于自己的梦想，经历了一系列酸甜苦辣的趣事。电影还保留了她是否能收获友情、亲情、甚至爱情的悬念，值得观众亲自去影院一探究竟。
随着先导海报的曝光，影片的剧情也呼之欲出。程伟婷置身于一片绿地之中，双手捧着一个精致的木盒，表情略显悲伤，仿佛在守护生命最后的尊严。而从盒子中长出来的植物对应着影片的台词——“Green是绿色，Great是伟大，绿色是生命，生命是伟大的“。这个盒子里装的是什么引发观众无限好奇，为萌宠入殓师这份并不常见的职业增添了一份神秘色彩。
编辑：隐饮