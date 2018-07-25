网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《萌宠入殓师》曝首款预告海报

寻找爱宠骨灰盒遭白眼 女主创业当宠物入殓师

2018-07-25 10:50:35 来源：Mtime时光网

《萌宠入殓师》曝首款预告海报，电影讲述了女主角在寻找宠物骨灰盒过程中屡遭白眼，独自创业当宠物入殓师。影片从宠物入殓师这一小众职业角度入手，直面死亡，使观众体会到生命的不易。
       

《萌宠入殓师》先导预告

时光网讯源唯杰执导、薛明媛傅亨领衔主演的青春励志创业电影《萌宠入殓师》即将上映，今日片方同时发布先导预告与先导海报，揭开了影片的神秘面纱。预告中的剧情一波三折，集合了喜剧、爱情、亲情等元素，海报色调明亮，整体流露出影片轻松、温馨和幽默诙谐的特质，信息量丰富。

      这部电影以喜剧的方式诠释一个关于生命的终极话题，从宠物入殓师这一小众职业角度入手，直面死亡，使每一位观众都体会到生命的不易。

       预告中，没工作没房没车的女主角程伟婷（薛明媛饰）在三十岁时头一次找到自己真正想做的事，机缘巧合下创业成为了一名宠物入殓师，在寻找宠物骨灰盒的过程中却遭遇了各种白眼嫌弃，但她依旧不折不挠地追求属于自己的梦想，经历了一系列酸甜苦辣的趣事。电影还保留了她是否能收获友情、亲情、甚至爱情的悬念，值得观众亲自去影院一探究竟。

       随着先导海报的曝光，影片的剧情也呼之欲出。程伟婷置身于一片绿地之中，双手捧着一个精致的木盒，表情略显悲伤，仿佛在守护生命最后的尊严。而从盒子中长出来的植物对应着影片的台词——“Green是绿色，Great是伟大，绿色是生命，生命是伟大的“。这个盒子里装的是什么引发观众无限好奇，为萌宠入殓师这份并不常见的职业增添了一份神秘色彩。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 萌宠入殓师
关注时光网微信

相关电影/影人

萌宠入殓师

萌宠入殓师 (2018)

0.0

导演：源唯杰

主演：薛明媛 傅亨

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..

查看更多