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不论如何拍摄兰博基尼，那辆"的士"总是更时髦

《的士速递5》曝特辑 带你走进撞毁N辆车的剧组

2018-07-25 12:08:07 来源：Mtime时光网

导演弗兰克·盖思堂彼得自豪地说：“我们的的士已经比高速火车还快，想象它和跑车飙车，简直太美好了。不管我们如何拍摄兰博基尼，我们的的士总是更时髦，因为它有一种特殊的光环。”
　　时光网讯  由法国导演弗兰克·盖思堂彼得编剧、执导并主演的飙车喜剧《的士速递5》近日发布幕后特辑。特辑中展现了影片中精彩飙车戏份的拍摄过程，不仅有各型各款的车辆漂移、相撞甚至爆炸的大场面场景，剧组还出动了直升机、轮船进行拍摄，为了拍出最刺激的视觉效果，可谓上天入海无所不用。




　　特辑中，《的士速递5》中的重要“主角”之一——贯穿整个系列20年的经典白色出租车闪亮登场。此次归来，镜头中的它更像是一枚火箭，以“完全停不下来”的300+时速穿梭于各个路口，将一切都飞速抛在身后。导演弗兰克·盖思堂彼得自豪地说，“我们的的士已经比高速火车还快，想象它和跑车飙车，简直太美好了。不管我们如何拍摄兰博基尼，我们的的士总是更时髦，因为它有一种特殊的光环。”

　　为了展现白色“神车”漂移的优美“身姿”，摄制组花了几个星期时间拍摄飙车场面，动用了所有器材，除了追车跟拍、直升机航拍，还拍摄了大量的撞车、飞车、烧车、爆炸等场面。



　　作为当代飙车电影鼻祖，《的士速递》系列20年来一直深受全球影迷追捧，此前的四部奠定了经典IP地位，第五部在法国上映时更是蝉联双周票房冠军，被媒体预言为凯撒奖观众选择奖的种子选手。

　　影片讲述麻烦警探西尔万(弗兰克·盖思堂彼得 饰)与废柴司机埃迪(马利克·班泽拉 饰)阴差阳错下组成乌龙搭档，迎战跨国犯罪团伙的故事。将于8月3日全国上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 的士速递5 特辑
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