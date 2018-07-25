导演弗兰克·盖思堂彼得自豪地说：“我们的的士已经比高速火车还快，想象它和跑车飙车，简直太美好了。不管我们如何拍摄兰博基尼，我们的的士总是更时髦，因为它有一种特殊的光环。”













特辑中，《的士速递5》中的重要“主角”之一——贯穿整个系列20年的经典白色出租车闪亮登场。此次归来，镜头中的它更像是一枚火箭，以“完全停不下来”的300+时速穿梭于各个路口，将一切都飞速抛在身后。导演弗兰克·盖思堂彼得自豪地说，“我们的的士已经比高速火车还快，想象它和跑车飙车，简直太美好了。不管我们如何拍摄兰博基尼，我们的的士总是更时髦，因为它有一种特殊的光环。”





为了展现白色“神车”漂移的优美“身姿”，摄制组花了几个星期时间拍摄飙车场面，动用了所有器材，除了追车跟拍、直升机航拍，还拍摄了大量的撞车、飞车、烧车、爆炸等场面。















影片讲述麻烦警探西尔万(弗兰克·盖思堂彼得 饰)与废柴司机埃迪(马利克·班泽拉 饰)阴差阳错下组成乌龙搭档，迎战跨国犯罪团伙的故事。将于8月3日全国上映。