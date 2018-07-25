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《死神真人版》日本开画票房不佳

首周未进入前三 "小偷家族"票房超"复联3"

2018-07-25 12:16:12 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》蝉联日本周末票房榜，新开画《死神真人版》表现不佳，仅居第四位。是枝裕和《小偷家族》累计票房已超越《复联3》在日票房。


　　时光网讯 7月21-22号日本周末票房成绩公布，《侏罗纪世界2》创下今年日本进口片开画票房记录后，保持强劲势头，第二周蝉联周末票房榜冠军。新上映作品中，细田守动画新作《未来的未来》排名第二，国民人气漫画改编的《死神 真人版》仅排名第四。


　　《侏罗纪世界2》日本公映的第二个周末，吸引48.6万人次观看，再拿下7.57亿日元；目前影片累计吸引240万人次观看，收入突破35亿日元。2015年上映的《侏罗纪世界》第一部当时在日本最终拿下95.3亿日元；仅次于《星球大战：原力觉醒》，是当年的年度票房亚军。第二部口碑较前作略逊色，不知最终成绩能否突破第一部。

《未来的未来》台版中字预告

　　《穿越时空的少女》《怪物之子》导演细田守动画新作《未来的未来》开画拿下亚军。影片周末两日吸引29.5万人次观看，获得4亿日元，低于预期表现。这个成绩是2015年7月上映的《怪物之子》同期成绩的60%，《怪物之子》最终票房成绩为58.5亿日元。

　　新片《死神 真人版》开画不及动画片《精灵宝可梦：大家的故事》，屈居第四位。影片根据《周刊少年Jump》上连载、动画版也有大人气的同名作品改编，围绕原作中“死神代行篇”一话展开。影片周末两日吸引9.9万人次观看，只收获1.35亿日元。

《死神真人版》正式预告片

　　《死神 真人版》主演福士苍汰和导演佐藤信介今年都不止有一部漫改真人电影推出。福士苍汰《笑傲昙天》3月上映，佐藤信介《犬舍 真人版》4月上映，票房也都不尽人意。

　　《游侠索罗》上映第三周排名第五，累计票房18亿日元，预计会创“星战”系列日本票房新低。

　　第六位的是戛纳金棕榈大奖影片《小偷家族》，该片累计票房已经突破40亿日元，暂居今年本土真人片票房冠军。作为一部文艺片，《小偷家族》居然超越了席卷全球的超级英雄大片《复联3》在日成绩。该片将于8月3号登陆内地。

本周新上映

《紧急救命 剧场版》正式预告

　　本周，新垣结衣山下智久户田惠梨香等主演的医疗剧《紧急救命 剧场版》即将公映。《紧急救命》是日本富士电视台于2008年7月3日播出的电视剧，主要讲述一群年轻人从直升机急救员的菜鸟，逐渐成长为能够独当一面的医生的故事。2010年播出第二季，2017年推出了第三季。这是该剧首次制作剧场版电影。

　　进口片方面并无大片上映。较受期待的"绯红女巫”伊丽莎白·奥尔森和"鹰眼"杰瑞米·雷纳主演的《猎凶风河谷》，将于本周五登陆日本院线。

作者：小Sa   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日本周末票房 日本票房 死神真人版 侏罗纪2
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