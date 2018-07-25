《侏罗纪世界2》
日本公映的第二个周末，吸引48.6万人次观看，再拿下7.57亿日元；目前影片累计吸引240万人次观看，收入突破35亿日元。2015年上映的《侏罗纪世界》
第一部当时在日本最终拿下95.3亿日元；仅次于《星球大战：原力觉醒》
，是当年的年度票房亚军。第二部口碑较前作略逊色，不知最终成绩能否突破第一部。
新片《死神 真人版》
开画不及动画片《精灵宝可梦：大家的故事》
，屈居第四位。影片根据《周刊少年Jump》上连载、动画版也有大人气的同名作品改编，围绕原作中“死神代行篇”一话展开。影片周末两日吸引9.9万人次观看，只收获1.35亿日元。
《游侠索罗》
上映第三周排名第五，累计票房18亿日元，预计会创“星战”系列日本票房新低。
第六位的是戛纳金棕榈大奖影片《小偷家族》
，该片累计票房已经突破40亿日元，暂居今年本土真人片票房冠军。作为一部文艺片，《小偷家族》
居然超越了席卷全球的超级英雄大片《复联3》
在日成绩。该片将于8月3号登陆内地。
本周新上映
本周，新垣结衣
、山下智久
、户田惠梨香
等主演的医疗剧《紧急救命 剧场版》即将公映。《紧急救命》
是日本富士电视台于2008年7月3日播出的电视剧，主要讲述一群年轻人从直升机急救员的菜鸟，逐渐成长为能够独当一面的医生的故事。2010年播出第二季，2017年推出了第三季。这是该剧首次制作剧场版电影。