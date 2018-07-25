第二届万达电影爆米花节昨晚揭幕，并正式推出吉祥物“爆宝”，据悉爆米花节期间万达影城会独家定制全新口味爆米花。不仅有薄荷、奶油口味冰冻版爆米花，更有小龙虾、咖喱和卤肉味爆米花等等。

万达影城2018爆米花节启动 时光网讯 7月24日晚，《西虹市首富》在万达影城北京CBD店举行首映礼，影片导演闫非、彭大魔，主演沈腾、宋芸桦、张一鸣、张晨光、常远、魏翔与、王成思、艾伦、黄才伦、徐冬冬一同为2018第二届万达电影爆米花节揭幕。今夏，“花钱不走寻常路”的王多鱼特立独行，《西虹市首富》笑“翻”全场，同时，万达电影爆米花节花young来袭。 7月24日晚，《西虹市首富》在万达影城北京CBD店举行首映礼，影片导演闫非、彭大魔，主演沈腾、宋芸桦、张一鸣、张晨光、常远、魏翔与、王成思、艾伦、黄才伦、徐冬冬一同为2018第二届万达电影爆米花节揭幕。今夏，“花钱不走寻常路”的王多鱼特立独行，《西虹市首富》笑“翻”全场，同时，万达电影爆米花节花young来袭。





沈腾畅谈月花十亿神操作 主创齐聚开启万达电影爆米花节





电影《西虹市首富》讲述了处于低谷的球队的守门员王多鱼（沈腾饰演）意外获得十亿资金，却必须要在一个月内花光的奇遇故事。首映礼现场，影片主创齐聚亮相，与影迷交流幕后拍摄感受。身价不菲的“富豪”沈腾说道：“一个月必须花光十个亿，这听上去很令人眼红，可谁能想到花钱也是个烦心事！我们在剧本创作阶段为了想花钱与设限的招数，都牺牲了不少脑细胞。特‘笑’大片希望能给大家带来更多欢笑！”现场观众观众更点赞道：“影片延续了开心麻花的一贯风格，搞笑且暖心，笑翻全场！”





《西虹市首富》观众获赠MAX版爆米花 2018第二届万达电影爆米花节也在首映礼当晚启幕，万达影视集团总裁兼万达电影股份有限公司总裁曾茂军，万达影视集团副总裁兼万达电影股份有限公司执行总裁刘晓彬与影片主创沈腾等一同为2018第二届万达电影爆米花节启幕助力。现场观众更获赠MAX版爆米花，抢先观赏影片的同时也一饱口福。即日起至9月2日，万达电影爆米花节期间，影迷将有机会体验多种新款爆米花以及趣味缤纷的主题活动。

爆宝献礼祝“西虹市大爆” “爆米花首富”获惊喜礼遇





沈腾的喜剧天赋和诙谐的表演魅力，早在《夏洛特烦恼》等多部经典喜剧中给观众留下了深刻的印象，“腾式”幽默更是备受观众热捧。作为沈腾的忠实影迷，吉祥物爆宝在首映礼现场也为沈腾献上惊喜定制大礼——“西虹市大爆”，预祝《西虹市首富》票房“大爆”。与此同时，沈腾更在现场抽取了一位“爆米花首富”——在万达电影爆米花节期间享受爆米花惊喜大礼。





曝光米花节吉祥物“爆宝” 此外，本届万达电影爆米花节更重磅推出了多款独家定制的全新口味爆米花。不仅有清新的薄荷、奶油口味冰冻版爆米花，更有“嗨翻味蕾”的小龙虾、咖喱和卤肉味爆米花、MAX版爆米花等，“噼啪一夏”，打造出趣味缤纷、全新升级的观影体验。 万达电影爆米花节作为暑期档重磅打造的品牌活动，去年一经推出便受到各界好评和影迷追捧。今年，第二届万达电影爆米花节迎来全面升级，并正式推出可爱的吉祥物“爆宝”IP形象，为暑期观影增添花young乐趣。

集结了各路喜剧界“扛把子”的特“笑”大片——《西虹市首富》将于7月27日在全国正式上映。与此同时，万达电影爆米花节全面开启，多种独家定制的爆米花劲爆登场。目前，万达电影app已开启《西虹市首富》预售活动，影迷可关注相关信息，前往万达影城，畅享爆米花节的缤纷乐趣，与沈腾一起“散尽千金”，瓜分 “十亿”欢笑。



