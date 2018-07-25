时光网圣地亚哥讯 《行尸走肉》
的一则新闻让粉丝无法相信：剧中主演Rick Grimes的安德鲁·林肯将会在即将到来的第九季中的某一节点离开
。在流言传出几个月后，执行制作人罗伯特·柯克曼
在圣地亚哥国际漫展前夕的一个播客采访中证实了这一消息。
七月二十日星期五，在此剧位于H厅的访谈会上，时光网找到机会与《行尸走肉》
主创们聊了聊，其中就包括林肯本人，以及多年来一直饰演Grimes左膀右臂“弩哥”Daryl Dixon的诺曼·瑞杜斯
。
安德鲁·林肯：为了回家带孩子不得不离开剧组
“首先，我觉得这部剧、这个故事肯定不是单一个角色支撑起来的，”在与时光网的对话中，当被问到他是如何做出离开此剧的决定时，林肯这样说道，“这部剧开始的时候就像个独立电影，但现在这更像是个聚合物。任何可以简称为一串首字母（这部剧的一个流行缩略写法就是‘TWD’）的东西都能在文化语言中有一席之地。”
“所以我也就直说了：我并不想摧毁这艘母舰，因为那是最为重要的。（Rick的离开）也是需要有前因后果的，那必须在确保故事完整性的前提下发生。像以前那样，一个角色的离开势必会将其他角色推到前面，我想这也是这一季正在发生的事情——你将会看到其他OG们（‘原始成员’的俚语说法）还有其他角色的精彩表演。”
“确实，这个决定绝大部分来说是为了我自己。就像我昨天说的，当我的孩子们不再适合到处跑——我可以将自己的心锁藏起来一段时间，像别的家长能做到的那样，也是我之前做到过的——但我并不能让我的孩子们一直那么伤心，这也是我作为家长无法忽视的。所以这是出于我个人考虑所作出的决定。”林肯说道。
过去八年多以来，每年林肯都要在佐治亚州的亚特兰大拍摄《行尸走肉》
七个月的时间。没有拍摄工作时，他便会在英格兰陪伴妻儿。但这并不表示林肯感受不到他离开所带来的刺痛。
“与此同时，我在家那边还有我的兄弟们——我现在甚至都把亚特兰大当家了。今天开车过来的时候我还在说，大家都在酒店的露天平台上闲逛，他们在谈论下一集。而我并没有那一集的戏份，
”他说，“所以我真的已经习惯了作为这个团体的一部分而存在，成为那台精密机器中流淌着的机油，我们就像一棵大树，一起经历了太多。
”面对公众，我依然与其牵扯着，而这真的不是我的本意。这不是我想要的结果——这是我与帅气又卓越的罗伯特·柯克曼所达成的协议，他也是我扮演这个角色以来最为感激的人。我更希望大家在亲眼看到这个角色离开前不要有任何心理准备，但现在这已经不可能了。再一次地，我必须要说，这真的会是非常特别的一季。”
对于这部剧的忠实粉丝来说，林肯认为他们一直以来的付出，以及特别是对于Rick的关注和喜爱，都不会是徒劳的。
“我觉得第九季的确是我一直以来希望看到的未来
，”他说，“从上一季和新一季的预告中，你都能看到那些不太确定尼根是否还活着的人们。他们有着十分不同的文明观与未来观，对于正义的看法也很不一样。”
”我们正朝着更富哲学性以及更有趣的领域迈近——故事会变得非常深刻，又很微妙。那还会涉及五个主要角色，他们依然爱护着彼此。所以你就像是要在这些（大问题）与家庭成员之间做选择，我想这会更让你受伤的。”
“我想过去三周的拍摄中，最让我欣慰的事就是，我终于可以把一切都抛在脑后了，”林肯在最后说道，“而且我甚至觉得，我拍摄的最后两集，可以纳入我个人最爱的集数了。”
诺曼·瑞杜斯：刚进组时儿子还年幼，现在快2米
“我其实知道这个消息有一阵儿了，”瑞杜斯承认，“安德鲁自从九年前这部剧开播时就一直是我最好的朋友，我们好到共用一辆拖车
。我早上起来去工作的路上，第一个电话一定是他打给我的。我们一起拍完几场戏之后，他又会回到我的拖车午休，我们经常玩双陆棋，然后他会输钱给我。在我们结束一天的拍摄后，一离开片场他就会跟我通电话，谈谈我们这一天都干了什么。快十年了，每次都是这样。”
“我们在第三季还是什么时候有个约定，就像拜把子一样：‘你走，我就走，’”瑞杜斯继续说，“他有两个孩子，还住在英国，那太远了。当我刚进组的时候，我儿子还年幼，现在他得有1.98米了，也不那么需要照顾了。但九年前，每周末我都得在片场和纽约之间飞来飞去，一有拍摄空闲，我就得待在纽约。我记得那真的很难。所以他跟我说：‘我得陪着我的家人，我得珍惜和孩子们一起的时光。’你没法去责怪他这么做，或者因此而生气。当然，我对此很难过，但我跟他的孩子、妻子和父母都认识，我理解他这个决定。”
“但我还要说点别的——他从第一天起就是我们这个队伍的核心主力。每当新角色进组的时候，他都会第一个问好，也会第一个给他们领路，从而让他们快速跟上我们的节奏。他是我这部剧见过的最好相处的人，也教会了我如何去做一个更好的父亲、朋友、演员；教会了我要去多关心别人；教我打乒乓球，甚至还教我如何冲浪。我想说，我们的友谊太深厚了。我想看他离开吗？显然不想。但我能理解他吗？肯定可以。”瑞杜斯坦言。
当被问到在即将到来的第九季中，粉丝可以期待些什么时，瑞杜斯强调，新一季不会只围绕Daryl、Michonne（达娜·古瑞拉
饰）、Carol（梅丽莎·麦克布莱德
饰）或是其他新加入的角色展开，也不会马上有个令所有幸存者都心服口服的新领袖。但可以肯定的是，会有新的能量蓄积到剧中。
“这部剧，这一季，特别是现在这个节点，这趟列车是由女性掌控的，从头到尾都是。我们有不少女性角色，这部剧中的女性们开始占据主导地位，开始承担一些更重要的责任——包括编剧，还有剧集负责人，这很棒，”瑞杜斯说，“我们有好几季都出现过两个哥们儿撞胸庆祝的画面，但女性不会这样。女性带来了甜美，当然也历经磨难，但她们绝不会撞胸的。”瑞杜斯停顿了一下，笑了起来。“所以这一季会是与众不同的一个阶段，但仍然会很棒的。”
这对于瑞杜斯来说会不会也象征着一个与众不同的时期呢？说起他的私生活，有新闻在五月份报道，他的女友黛安·克鲁格已经怀上了他们的第一个孩子
（瑞杜斯与前女友海伦娜·克里斯坦森有个19岁的儿子）。这位49岁的演员已经做好迎接多项改变的准备，包括娱乐圈对于他与女友这对非常具有商业号召力的情侣日渐提升的关注度。
“老实说，这其实跟我的角色（弩哥）有些相似，”当被问到他将如何处理和计划那些改变时，瑞杜斯说道，“当我一点点成熟，弩哥似乎也在变成熟，我对此感觉非常好。能去到丛林里拍戏就好像是一种恩赐，能让我每年在那躲起来（大概七个月）。不过我这还是有所保留地说。”
“我记得在我的青少年时期，那时候我就是个愣头青，现在我倒是冷静了许多。就像是，大概四年前，我感受到了中年危机，现在我觉得差不多挺过去了。我觉得自己正在变得更智慧、成熟，不再那么在意一些事了——Daryl在剧中也是这样的。他从精神上做决定比从前成熟得多，也变得严肃了起来。”
“我觉得这个角色，尤其在一开始，他总是不给自己留退路，因为他从小就要与别人争东抢西才能生存。当我作为一个演员初次接触到这个角色时，我个人也是个爱惹麻烦的人。这个角色就是这样进入大家视野的。但这么多年过去了，现在他会面对面和你谈话。他光明磊落，绝不会撒谎或者吹牛什么的。我也觉得随着年纪的增大，我也开始少说废话了，也许吧。”瑞杜斯说。