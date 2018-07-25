《行尸走肉》第九季饰演瑞克的安德鲁林肯确认离开，时光网与他、以及“弩哥”诺曼瑞杜斯聊了聊这件事。















安德鲁·林肯：为了回家带孩子不得不离开剧组





第九季SDCC预告 “首先，我觉得这部剧、这个故事肯定不是单一个角色支撑起来的，”在与时光网的对话中，当被问到他是如何做出离开此剧的决定时，林肯这样说道，“这部剧开始的时候就像个独立电影，但现在这更像是个聚合物。任何可以简称为一串首字母（这部剧的一个流行缩略写法就是‘TWD’）的东西都能在文化语言中有一席之地。”





“所以我也就直说了：我并不想摧毁这艘母舰，因为那是最为重要的。（Rick的离开）也是需要有前因后果的，那必须在确保故事完整性的前提下发生。像以前那样，一个角色的离开势必会将其他角色推到前面，我想这也是这一季正在发生的事情——你将会看到其他OG们（‘原始成员’的俚语说法）还有其他角色的精彩表演。”





“确实，这个决定绝大部分来说是为了我自己。就像我昨天说的，当我的孩子们不再适合到处跑——我可以将自己的心锁藏起来一段时间，像别的家长能做到的那样，也是我之前做到过的——但我并不能让我的孩子们一直那么伤心，这也是我作为家长无法忽视的。所以这是出于我个人考虑所作出的决定。”林肯说道。









安德鲁林肯出席SDCC活动 他们在谈论下一集。而我并没有那一集的戏份，”他说，“所以我真的已经习惯了作为这个团体的一部分而存在，成为那台精密机器中流淌着的机油，我们就像一棵大树，一起经历了太多。 “与此同时，我在家那边还有我的兄弟们——我现在甚至都把亚特兰大当家了。今天开车过来的时候我还在说，大家都在酒店的露天平台上闲逛，”他说，“所以我真的已经习惯了作为这个团体的一部分而存在，成为那台精密机器中流淌着的机油，我们就像一棵大树，一起经历了太多。





”面对公众，我依然与其牵扯着，而这真的不是我的本意。这不是我想要的结果——这是我与帅气又卓越的罗伯特·柯克曼所达成的协议，他也是我扮演这个角色以来最为感激的人。我更希望大家在亲眼看到这个角色离开前不要有任何心理准备，但现在这已经不可能了。再一次地，我必须要说，这真的会是非常特别的一季。”





对于这部剧的忠实粉丝来说，林肯认为他们一直以来的付出，以及特别是对于Rick的关注和喜爱，都不会是徒劳的。





《行尸走肉》第九季海报 第九季的确是我一直以来希望看到的未来，”他说，“从上一季和新一季的预告中，你都能看到那些不太确定尼根是否还活着的人们。他们有着十分不同的文明观与未来观，对于正义的看法也很不一样。” “我觉得，”他说，“从上一季和新一季的预告中，你都能看到那些不太确定尼根是否还活着的人们。他们有着十分不同的文明观与未来观，对于正义的看法也很不一样。”





”我们正朝着更富哲学性以及更有趣的领域迈近——故事会变得非常深刻，又很微妙。那还会涉及五个主要角色，他们依然爱护着彼此。所以你就像是要在这些（大问题）与家庭成员之间做选择，我想这会更让你受伤的。”





“我想过去三周的拍摄中，最让我欣慰的事就是，我终于可以把一切都抛在脑后了，”林肯在最后说道，“而且我甚至觉得，我拍摄的最后两集，可以纳入我个人最爱的集数了。”





诺曼·瑞杜斯：刚进组时儿子还年幼，现在快2米



