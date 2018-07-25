《水形物语》在今年的奥斯卡上大放异彩，最终斩获了最佳影片、最佳导演等重要奖项。





时光网讯 美国剧作家保罗·津德尔在今年2月份想法院起诉，控告电影 美国剧作家保罗·津德尔在今年2月份想法院起诉，控告电影 《水形物语》 抄袭他父亲的电视电影《倾听你的低语》(Let Me Hear You Whisper)，他表示两部作品有很多相似的地方。









《水形物语》在今年的奥斯卡上大放异彩，最终斩获了最佳影片、最佳导演等重要奖项。





导演吉尔莫·德尔·托罗在拍摄现场



事件回放





2018年2月份，美国剧作家保罗·津德尔的遗产委员会近日将《水形物语》多人告上法庭，在起诉文件中指出：该片剽窃了津德尔在1969年推出的戏剧《Let Me Hear You Whisper》的剧情元素(一个清洁女工在科学实验室试图解救一头被改造成军事武器的海豚，最后没有成功)。





这部作品还曾在1969年以电视电影形式播出过，1974年话剧剧本也得以出版。





陀螺告诉deadline网站：“我从没看过或读过那部剧，拍摄《水形物语》之前，也没听说过，我的同事也从没人提到它。”





他表示此举动是想阻碍该片的奥斯卡之路，“我真的不能忍受这个指控的时间点，很明显这到底是怎么回事。对我来说这算是安心了：能把一件事从‘表达看法’的领域转到事实和法律的领域。”





陀螺表示，制片人Daniel Kraus也被列为被告，“他不断重复说没听过也没看过，所以影片不是受这个戏剧影响的，福克斯探照灯处理津德尔遗产委员会的这个指控已有几周时间了，我们决定不能屈服，要在法庭上为自己辩护。”