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《水形物语》被控抄袭一案尘埃落定

法院驳回原告诉讼 导演托罗可追讨抗辩费

2018-07-25 15:32:31 来源：Mtime时光网

《水形物语》在今年的奥斯卡上大放异彩，最终斩获了最佳影片、最佳导演等重要奖项。

　　时光网讯 美国剧作家保罗·津德尔在今年2月份想法院起诉，控告电影《水形物语》抄袭他父亲的电视电影《倾听你的低语》(Let Me Hear You Whisper)，他表示两部作品有很多相似的地方。

　　近日，这桩持续了半年的诉讼终于尘埃落定。法官驳回了保罗·津德尔的诉讼，认为两部作品之间并不存在抄袭。因为，仅仅凭借清洁女工和怪物这两个元素很难界定抄袭，并且两部作品在情节上差异太大。法官最后还回应称：导演吉尔莫·德尔·托罗和福斯探照灯有权追讨抗辩费用。

　　《水形物语》在今年的奥斯卡上大放异彩，最终斩获了最佳影片、最佳导演等重要奖项。

导演吉尔莫·德尔·托罗在拍摄现场

事件回放

　　2018年2月份，美国剧作家保罗·津德尔的遗产委员会近日将《水形物语》多人告上法庭，在起诉文件中指出：该片剽窃了津德尔在1969年推出的戏剧《Let Me Hear You Whisper》的剧情元素(一个清洁女工在科学实验室试图解救一头被改造成军事武器的海豚，最后没有成功)。

　　这部作品还曾在1969年以电视电影形式播出过，1974年话剧剧本也得以出版。

　　陀螺告诉deadline网站：“我从没看过或读过那部剧，拍摄《水形物语》之前，也没听说过，我的同事也从没人提到它。”

　　他表示此举动是想阻碍该片的奥斯卡之路，“我真的不能忍受这个指控的时间点，很明显这到底是怎么回事。对我来说这算是安心了：能把一件事从‘表达看法’的领域转到事实和法律的领域。”

　　陀螺表示，制片人Daniel Kraus也被列为被告，“他不断重复说没听过也没看过，所以影片不是受这个戏剧影响的，福克斯探照灯处理津德尔遗产委员会的这个指控已有几周时间了，我们决定不能屈服，要在法庭上为自己辩护。”

   编辑：汀

关键词： 水形物语 诉讼 抄袭
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