Netflix拿下了剧版《雪国列车》除美国和中国以外的全球播出权，该剧将在2019年于TNT首播。













据外媒今日报道，Netflix拿下了该剧除美国和中国以外的全球播出权。该剧由Tomorrow Studios、Turner’s Studio和韩国的CJ娱乐联合制作。奉俊昊、朴赞郁等四位原电影主创也同时参与了剧集改编，并出任联合执行制片人。









剧版《雪国列车》是韩国名导奉俊昊执导的同名英语片的衍生剧，将讲述地球冰冻7年后，在全世界循环行进的列车上生活的人们之间发生的故事，与电影《雪国列车》一样，剧集将探讨阶级、社会、争议、生存等社会问题。主演阵容包括《美丽心灵》女主角詹妮弗·康纳利和大火音乐剧《汉密尔顿》的原卡演员戴维德·迪格斯。