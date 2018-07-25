网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

Netflix获剧版《雪国列车》播出权

2019年TNT首播 奉俊昊朴赞郁任执行制片

2018-07-25 15:40:15 来源：Mtime时光网

Netflix拿下了剧版《雪国列车》除美国和中国以外的全球播出权，该剧将在2019年于TNT首播。


　　时光网讯 Netflix获得了剧版《雪国列车》除美国和中国以外的全球播出权，该剧将在2019年于TNT首播。就在本月初，《黑镜》、《神秘博士》导演詹姆斯·哈维斯刚刚接替“拒绝重拍试播集”的前任导演斯科特·德瑞克森。

　　据外媒今日报道，Netflix拿下了该剧除美国和中国以外的全球播出权。该剧由Tomorrow Studios、Turner’s Studio和韩国的CJ娱乐联合制作。奉俊昊、朴赞郁等四位原电影主创也同时参与了剧集改编，并出任联合执行制片人。

　　《黑镜》、《神秘博士》导演詹姆斯·哈维斯在本月早些时候刚刚接手这个项目，将重新拍摄试播集。而前任导演斯科特·德瑞克森在试播集完成后，因为无法接手新任制片人Graeme Manson的重拍要求推出了台项目，但他仍将挂名执行制片。前任制片人乔什·弗莱德曼（《阿凡达2》编剧）早在今年1月因为“创作分歧”推出了该项目。

　　剧版《雪国列车》是韩国名导奉俊昊执导的同名英语片的衍生剧，将讲述地球冰冻7年后，在全世界循环行进的列车上生活的人们之间发生的故事，与电影《雪国列车》一样，剧集将探讨阶级、社会、争议、生存等社会问题。主演阵容包括《美丽心灵》女主角詹妮弗·康纳利和大火音乐剧《汉密尔顿》的原卡演员戴维德·迪格斯。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Netflix 雪国列车 美剧
关注时光网微信

相关电影/影人

雪国列车

雪国列车 (2018)

0.0

导演：斯科特·德瑞克森

主演：安娜丽莎·巴索

在线播放

詹姆斯·哈维斯

詹姆斯·哈维斯

James Hawes

职业：导演

查看影人作品  >

阿凡达2

阿凡达2 (2020)

0.0

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..

查看更多