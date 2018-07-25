时光网讯
Netflix获得了剧版《雪国列车》
除美国和中国以外的全球播出权，该剧将在2019年于TNT首播。就在本月初，《黑镜》
、《神秘博士》导演詹姆斯·哈维斯
刚刚接替“拒绝重拍试播集”的前任导演斯科特·德瑞克森。
据外媒今日报道，Netflix拿下了该剧除美国和中国以外的全球播出权。该剧由Tomorrow Studios、Turner’s Studio和韩国的CJ娱乐联合制作。奉俊昊、朴赞郁等四位原电影主创也同时参与了剧集改编，并出任联合执行制片人。
《黑镜》、《神秘博士》导演詹姆斯·哈维斯在本月早些时候刚刚接手这个项目，将重新拍摄试播集。而前任导演斯科特·德瑞克森在试播集完成后，因为无法接手新任制片人Graeme Manson的重拍要求推出了台项目，但他仍将挂名执行制片。前任制片人乔什·弗莱德曼（《阿凡达2》
编剧）早在今年1月因为“创作分歧”推出了该项目。
剧版《雪国列车》是韩国名导奉俊昊执导的同名英语片的衍生剧，将讲述地球冰冻7年后，在全世界循环行进的列车上生活的人们之间发生的故事，与电影《雪国列车》一样，剧集将探讨阶级、社会、争议、生存等社会问题。主演阵容包括《美丽心灵》女主角詹妮弗·康纳利和大火音乐剧《汉密尔顿》的原卡演员戴维德·迪格斯。