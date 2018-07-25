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第75届威尼斯电影节今天发布入围电影片单，电影大师奥逊·威尔斯的遗作《风的另一边》
确定入围展映单元，这部沉寂了数十年的电影终于将和观众见面了。
在最受瞩目的主竞赛单元里，超过20部电影入围，竞争尤为激烈。在主竞赛单元中能看到科恩兄弟、达米恩·查泽雷、阿方索·卡隆等好莱坞大导演的名字，也有奥利维耶·阿萨亚斯、迈克·李等欧洲大导演的身影。走到第75届的威尼斯电影节，果然是要卯足劲举办一次电影盛会。
中国的藏族导演万玛才旦的新片《撞死一只羊》
，由王家卫监制，影片入围了本届电影节的地平线单元，片方刚刚发布了影片的最新款海报，为影片入围威尼斯电影节助威。
今年恰逢威尼斯电影节75周年，所以这一次的电影节必定要比前几年要隆重盛大。据悉，本届电影节定于在当地时间8月29日~9月8日举行。
第75届威尼斯电影节入围电影名单（即时更新中）
科恩兄弟《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》(剧集)
奥利维耶·阿萨亚斯《非虚构》
瑞克·艾弗森《群山》
詹妮弗·肯特《夜莺》
弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克《无主之作》
保罗·格林格拉斯《7月22日》
冈萨罗·托瓦尔《被告》
弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克《无主之作》
詹妮弗·肯特《夜莺》
马里奥·马尔托内《卡普里革命》
罗伯托·米勒维尼《世界燃烧时你会做什么》
大卫·奥霍芬《近敌》
卡洛斯·雷加达斯《Nuestro Tiempo》
【地平线单元】
开幕片《SULLA MIA PELLE》(非竞赛)
万玛才旦《撞死一只羊》
埃米尔·拜加津《望星集》
Phuttiphong Aroonpheng《Manta Ray》
【非竞赛展映单元】
埃米尔·库斯图里卡《El Pepe，Una Vida Suprema》
奥逊·威尔斯《风的另一边》
萨维里奥·科斯坦佐《我的天才女友》(剧集)
阿莫斯·吉泰《A Letter to A Friend in Gaza》
【Sconfini单元】
拉敏·巴哈尼《Blood Kin》
Giulio Base《IL BANCHIERE ANARCHICO》
Wilma Labate《Arrivederci Saigon》