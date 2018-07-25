75届威尼斯电影节发布入围片单，在主竞赛单元中能看到科恩兄弟、达米恩·查泽雷、阿方索·卡隆等好莱坞大导演的名字，也有奥利维耶·阿萨亚斯、迈克·李等欧洲大导演的身影









在最受瞩目的主竞赛单元里，超过20部电影入围，竞争尤为激烈。在主竞赛单元中能看到科恩兄弟、达米恩·查泽雷、阿方索·卡隆等好莱坞大导演的名字，也有奥利维耶·阿萨亚斯、迈克·李等欧洲大导演的身影。走到第75届的威尼斯电影节，果然是要卯足劲举办一次电影盛会。

















今年恰逢威尼斯电影节75周年，所以这一次的电影节必定要比前几年要隆重盛大。据悉，本届电影节定于在当地时间8月29日~9月8日举行。















