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第75届威尼斯电影节发布入围片单

万玛才旦新作《一只羊》入围地平线单元

2018-07-25 15:48:39 来源：Mtime时光网

75届威尼斯电影节发布入围片单，在主竞赛单元中能看到科恩兄弟、达米恩·查泽雷、阿方索·卡隆等好莱坞大导演的名字，也有奥利维耶·阿萨亚斯、迈克·李等欧洲大导演的身影

　　时光网讯 第75届威尼斯电影节今天发布入围电影片单，电影大师奥逊·威尔斯的遗作《风的另一边》确定入围展映单元，这部沉寂了数十年的电影终于将和观众见面了。

　　在最受瞩目的主竞赛单元里，超过20部电影入围，竞争尤为激烈。在主竞赛单元中能看到科恩兄弟、达米恩·查泽雷、阿方索·卡隆等好莱坞大导演的名字，也有奥利维耶·阿萨亚斯、迈克·李等欧洲大导演的身影。走到第75届的威尼斯电影节，果然是要卯足劲举办一次电影盛会。

　　中国导演在本届威尼斯电影节上也有亮相，导演张艺谋的《影》入围非竞赛展映单元，张艺谋曾凭借《秋菊打官司》《一个都不能少》两度荣获威尼斯电影节金狮奖。


　　中国的藏族导演万玛才旦的新片《撞死一只羊》，由王家卫监制，影片入围了本届电影节的地平线单元，片方刚刚发布了影片的最新款海报，为影片入围威尼斯电影节助威。

　　今年恰逢威尼斯电影节75周年，所以这一次的电影节必定要比前几年要隆重盛大。据悉，本届电影节定于在当地时间8月29日~9月8日举行。


第75届威尼斯电影节入围电影名单（即时更新中）

【主竞赛单元】
开幕片《登月第一人》达米恩·查泽雷

科恩兄弟《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》(剧集) ​​​​

布拉迪·科贝特《光之声》

雅克·欧迪亚《希斯特斯兄弟》

奥利维耶·阿萨亚斯《非虚构》

瑞克·艾弗森《群山》

詹妮弗·肯特《夜莺》

弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克《无主之作》

卢卡·瓜达尼诺《阴风阵阵》 ​​​​

保罗·格林格拉斯《7月22日》

阿方索·卡隆《罗马》 ​​​​ ​​​​

冈萨罗·托瓦尔《被告》

冢本晋也《斩》

弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克《无主之作》

詹妮弗·肯特《夜莺》

欧格斯·兰斯莫斯《宠儿》

迈克·李《彼铁卢》

马里奥·马尔托内《卡普里革命》

罗伯托·米勒维尼《世界燃烧时你会做什么》

拉斯洛·奈迈施《日落》

大卫·奥霍芬《近敌》

卡洛斯·雷加达斯《Nuestro Tiempo》

【地平线单元】
开幕片《SULLA MIA PELLE》(非竞赛) ​​​​ ​​​​ ​​​​

万玛才旦《撞死一只羊》

埃米尔·拜加津《望星集》

Phuttiphong Aroonpheng《Manta Ray》


【非竞赛展映单元】
张艺谋《影》

S·克雷格·扎勒《逃出水泥地》

埃米尔·库斯图里卡《El Pepe，Una Vida Suprema》
 ​​​​
摩根·内维尔《死时受爱戴》

奥逊·威尔斯《风的另一边》

萨维里奥·科斯坦佐《我的天才女友》(剧集) ​​​​

阿莫斯·吉泰《A Letter to A Friend in Gaza》 ​​​​

瓦莱丽亚·布鲁尼·泰德斯基《度过盛夏》

布莱德利·库珀《一个明星的诞生》 ​​​​

巴勃罗·特拉佩罗《寂静》 ​​​​

皮埃尔·苏勒《国王与平民》 ​​​​


【Sconfini单元】
拉敏·巴哈尼《Blood Kin》

Giulio Base《IL BANCHIERE ANARCHICO》

Wilma Labate《Arrivederci Saigon》

泰伦斯·马利克《生命之树》加长版 ​​​​


   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 75届威尼斯电影节
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