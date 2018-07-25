时光网讯
7月25日，第12届FIRST青年影展已经进入第五天，越来越多的媒体人和观众都在讨论着一部电影，以至于它昨晚的第二场放映仍然一票难求，就连影厅过道里都坐上了人。这部成本极低、8天拍摄完成的电影能量惊人，不仅引发了观影热潮，甚至被认为“未来会在中国电影史上留下一笔”，这部电影叫《美丽》
，由周洲
执导池韵
主演，程青松
担任监制、谭飞
任策划。
《美丽》
讲述了一个绝望的故事——22岁的美丽在洗衣店工作，她有一位女性爱人，一个经常被家暴的姐姐和嗜酒的姐夫，以及一个被迫和姐夫生下来的孩子。人性的自私、命运的残酷，最终把美丽逼上了复仇杀人的路。
在映后见面会上，一位媒体人拍了拍前排的小朋友问“你看完这部电影有什么感受？”，小朋友害羞地摇头表示“不好说”，记者又发问“这样的电影让小朋友看会不会有什么顾虑？”。
话音刚落孩子的妈妈主动站起来说“我看过这个电影的介绍，大家都说片子特别好，而且有关女性情感问题，对于这个问题我们家和孩子很小就沟通了，人类之间相互喜欢、相互吸引，并不是只有一个男一个女唯一的关系，可以是两个男的，也可以是两个女的，也可是你自己独身一个人过下去，没有任何问题。”，现场即刻响起热烈的掌声。
程青松认为：“美丽她有一个不美丽的人生，但是这部电影是一部非常美丽的电影。而且我相信今天会让大家很受震撼。我觉得这会是今年很重要的一部中国电影，它充满了对女性很深刻的爱，希望今天的观众能把这个电影的信息传播出去，中国需要这样的电影。”
编辑：隐饮