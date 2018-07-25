低成本文艺片《美丽》亮相FIRST影展，该片由周洲执导、池韵主演，程青松担任监制，这部仅花费8天拍摄的电影能量惊人，讲述女性复杂的情感力量。









在映后见面会上，一位媒体人拍了拍前排的小朋友问“你看完这部电影有什么感受？”，小朋友害羞地摇头表示“不好说”，记者又发问“这样的电影让小朋友看会不会有什么顾虑？”。





话音刚落孩子的妈妈主动站起来说“我看过这个电影的介绍，大家都说片子特别好，而且有关女性情感问题，对于这个问题我们家和孩子很小就沟通了，人类之间相互喜欢、相互吸引，并不是只有一个男一个女唯一的关系，可以是两个男的，也可以是两个女的，也可是你自己独身一个人过下去，没有任何问题。”，现场即刻响起热烈的掌声。





程青松认为：“美丽她有一个不美丽的人生，但是这部电影是一部非常美丽的电影。而且我相信今天会让大家很受震撼。我觉得这会是今年很重要的一部中国电影，它充满了对女性很深刻的爱，希望今天的观众能把这个电影的信息传播出去，中国需要这样的电影。”

编辑：隐饮