网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

低成本文艺片《美丽》亮相FIRST影展

程青松监制池韵主演 讲述女性情感力量

2018-07-25 16:07:24 来源：Mtime时光网

低成本文艺片《美丽》亮相FIRST影展，该片由周洲执导、池韵主演，程青松担任监制，这部仅花费8天拍摄的电影能量惊人，讲述女性复杂的情感力量。
       时光网讯 7月25日，第12届FIRST青年影展已经进入第五天，越来越多的媒体人和观众都在讨论着一部电影，以至于它昨晚的第二场放映仍然一票难求，就连影厅过道里都坐上了人。这部成本极低、8天拍摄完成的电影能量惊人，不仅引发了观影热潮，甚至被认为“未来会在中国电影史上留下一笔”，这部电影叫《美丽》，由周洲执导池韵主演，程青松担任监制、谭飞任策划。

       《美丽》讲述了一个绝望的故事——22岁的美丽在洗衣店工作，她有一位女性爱人，一个经常被家暴的姐姐和嗜酒的姐夫，以及一个被迫和姐夫生下来的孩子。人性的自私、命运的残酷，最终把美丽逼上了复仇杀人的路。

       在映后见面会上，一位媒体人拍了拍前排的小朋友问“你看完这部电影有什么感受？”，小朋友害羞地摇头表示“不好说”，记者又发问“这样的电影让小朋友看会不会有什么顾虑？”。

       话音刚落孩子的妈妈主动站起来说“我看过这个电影的介绍，大家都说片子特别好，而且有关女性情感问题，对于这个问题我们家和孩子很小就沟通了，人类之间相互喜欢、相互吸引，并不是只有一个男一个女唯一的关系，可以是两个男的，也可以是两个女的，也可是你自己独身一个人过下去，没有任何问题。”，现场即刻响起热烈的掌声。

       程青松认为：“美丽她有一个不美丽的人生，但是这部电影是一部非常美丽的电影。而且我相信今天会让大家很受震撼。我觉得这会是今年很重要的一部中国电影，它充满了对女性很深刻的爱，希望今天的观众能把这个电影的信息传播出去，中国需要这样的电影。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美丽 周洲 池韵 程青松
关注时光网微信

相关电影/影人

美丽

美丽 (2018)

0.0

导演：周洲

主演：池韵

在线播放

程青松

程青松

Qingsong Cheng

职业：编剧 | 演员

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

它至今仍是最好的“超级英雄电影”

《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映十周年

23
时至今日，“超级英雄电影”已经成了全球观众最熟悉、最..
2

张艺谋《影》定档9.30发新海报预告

邓超饰两角难辨真伪 水墨风画面残酷唯美

9
电影《影》正式公布将于2018年9月30日全国上映，并曝光..
3

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..

查看更多