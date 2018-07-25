作品第五度登上IMAX大银幕、且深谙IMAX各种特质的徐克导演，在镜头前详细解析起了IMAX 3D版《狄仁杰之四大天王》的特别之处。





《狄仁杰之四大天王》是备受欢迎的狄仁杰系列继2013年的《狄仁杰之神都龙王》后再次登上IMAX大银幕，同时也是徐克导演第五次与IMAX合作。对IMAX了如指掌的徐克在采访中表示：“我们拍摄已经考虑到它将来可能会在IMAX版本里边出现，所以我们的规格在拍摄(时)已经用最高解析度、最满的画面的规格来拍摄，把上下部分的穿帮地方完全避开，给IMAX来做全画面的一些视觉效果。”





而拥有超高分辨率和水晶般清澈影像的IMAX大银幕不仅将再现徐克波谲云诡的想象力，细腻画质对细节的真实呈现更得到了徐克导演的青睐，“无论在场面跟气氛(方面)，其实IMAX可以让观众看到更多，它的内容、跟它的细节 、跟它的设计。IMAX它的银幕很大，所以造成你对里面的很多细节看得很清楚，在IMAX的系统处理之下，我觉得很有利于我们去展现一个很丰满的画面里面的细节，看起来的时候，你会觉得它的效果很不一样。”





在冯绍峰眼中，欣赏这部兼具武侠、探案、视觉奇观等诸多元素商业大片的首选自然是IMAX版，“IMAX画面、震撼力和音效，各方面都肯定是最好的吧，我当时《神都龙王》看的就是IMAX(3D)版，当时就是觉得效果是非常好的。” 作为狄仁杰系列中的“武力担当”，冯绍峰饰演的尉迟真金此次不仅官位高升愈加威风，更全面升级武功，无人能及。IMAX大银幕上，冯绍峰奉上的精彩打戏无疑将成为一大看点，而对尉迟真金这个徘徊在道义与权欲之间的角色，拿捏演绎也尤其值得观众们的期待。冯绍峰此次加入“技术控”徐克导演的团队，对人性进行了深刻的演绎，武打动作戏也精雕细琢，这都让《狄仁杰之四大天王》这部备受期待的大片非常适合看IMAX 3D版本。