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崔永元为《榴莲榴莲》颁发First短片场外奖

4部佳片亮相惊人首作 曹保平王传君担任推介人

2018-07-26 01:45:29 来源：Mtime时光网

FIRST影展在竞赛奖项公布之前，抢先公布了尊美醇短片场外奖，由杨潇导演《榴莲榴莲》获得。
       时光网讯 7月25日，在第十二届FIRST影展的第五日，入围酒会在西宁索菲特酒店举行，经过电影节前几天的观影、创投、训练营活动之后，也是众青年电影人第一次面会。在年轻电影创作者集聚的氛围内，FIRST影展在竞赛奖项公布之前，抢先公布了尊美醇短片场外奖，由杨潇导演《榴莲榴莲》获得。惊人首作《四个春天》《吾神》《步行指南》《郊区的鸟》导演也在曹保平导演和崔永元老师的推介下，首次共同出现。

       在惊人首作推介环节中，陈熹《步行指南》、仇晟《郊区的鸟》、陆庆屹《四个春天》与刘冬雪导演的《吾神》在众多新人作品中脱颖而出，以朴实无华的影像质感、细腻的情感表现、专注于日常的视角，彰显出当下年轻导演的思想锐度与影像思维的自由。

        不论是《步行指南》以隐喻化的镜语对工业空间的超常表现，《郊区的鸟》通过改写影像结构营造出的落寞诗意，还是《四个春天》于平凡生活的生动临摹，《吾神》对信仰精神的诚实拷问，都或从形式、或从内容上给出了独特的视听感受。

       现场，曹保平导演与青年演员王传君作为惊人首作的推介人，表达了自己的观感与评价。曹保平称这四部影片“各有各的长处，各有各的特点”，尤其感动于《四个春天》，“可能对于大多数人而言都会有触动，涉及到一个家庭四个春节的变化，父亲母亲特别生动。”

       王传君则表示当自己以电影新人的身份来推介这几部影片时，“其实特别紧张与不安，但当我看完这几部影片时候，发现电影其实不分新作者与老作者，都是人对世界的感受，所以我想感谢FIRST给新人上台的机会。”

       在惊人首作推介之后， FIRST影展名誉主席谢飞导演、创始人宋文、崔永元先生共同颁出了尊美醇短片场外奖，也是FIRST影展历史上首个场外奖项的设置。今年，“Jameson尊美醇年度短片奖”的评审根据电影的创意性与艺术性将奖项授予了杨潇导演的《榴莲榴莲》。在这部时长只有十八分钟的短片里，导演借助成熟而轻盈的影像表达方式建构起了独特的个人风格，展示出对男女情感敏锐独到的洞察力，于有限中呈示出无限的潜能。著名导演谢飞在现场宣读了颁奖词：“感谢您在创作路途中的坚持，呈现了一段勇敢而创新的影像短片，‘尊美醇年度短片奖’，致敬更多青年电影人勇敢而无畏的创作精神。”

       现场，作为第12届FIRST 影展创投会首席合作伙伴阿里影业代表李捷先生，以及FIRST影展联合创始人杨巍女士，首先登台表达了对FIRST影展的情感，和对青年电影创作者的期待。

       淘票票总裁李捷先生在发言中特地提到，“去年上映的《老兽》，就曾在2016年FIRST影展创投会上，获得过阿里影业A计划1万美元的剧本发展金。这一合作的达成，不仅让阿里影业全程为《老兽》‘护航’，也成为了阿里影业与FIRST影展进行更深入合作的一个标志。”而在未来，阿里影业“A计划”将继续集合平台的优势来推动电影项目的推进。“希望通过阿里影业的努力，与FIRST影展一同为中国电影培养更多新生力量。”

       和和影业董事长杨巍女士也表达了期待： “和和影业这几年也尽可能地做一些推动青年电影生态的事情，我们把它当成‘事业’来做是因为我们把它看作是一生的事业，总之希望未来能够跟所有的电影人一起，一路一直向前。”

       酒会临近尾声，第12届FIRST影展还在继续，媒体、观众、作者、产业嘉宾等等，都能在这看似短暂又开阔的电影节时空内，有所学，有所得。

   编辑：HAHA

关键词： First青年电影展
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崔永元

Yongyuan Cui

职业：演员 | 制作人

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