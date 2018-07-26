FIRST影展在竞赛奖项公布之前，抢先公布了尊美醇短片场外奖，由杨潇导演《榴莲榴莲》获得。

时光网讯 7月25日，在第十二届FIRST影展的第五日，入围酒会在西宁索菲特酒店举行，经过电影节前几天的观影、创投、训练营活动之后，也是众青年电影人第一次面会。在年轻电影创作者集聚的氛围内，FIRST影展在竞赛奖项公布之前，抢先公布了尊美醇短片场外奖，由杨潇导演《榴莲榴莲》获得。惊人首作《四个春天》《吾神》《步行指南》《郊区的鸟》导演也在曹保平导演和崔永元老师的推介下，首次共同出现。





在惊人首作推介环节中，陈熹《步行指南》、仇晟《郊区的鸟》、陆庆屹《四个春天》与刘冬雪导演的《吾神》在众多新人作品中脱颖而出，以朴实无华的影像质感、细腻的情感表现、专注于日常的视角，彰显出当下年轻导演的思想锐度与影像思维的自由。





不论是《步行指南》以隐喻化的镜语对工业空间的超常表现，《郊区的鸟》通过改写影像结构营造出的落寞诗意，还是《四个春天》于平凡生活的生动临摹，《吾神》对信仰精神的诚实拷问，都或从形式、或从内容上给出了独特的视听感受。









王传君则表示当自己以电影新人的身份来推介这几部影片时，“其实特别紧张与不安，但当我看完这几部影片时候，发现电影其实不分新作者与老作者，都是人对世界的感受，所以我想感谢FIRST给新人上台的机会。”









现场，作为第12届FIRST 影展创投会首席合作伙伴阿里影业代表李捷先生，以及FIRST影展联合创始人杨巍女士，首先登台表达了对FIRST影展的情感，和对青年电影创作者的期待。









和和影业董事长杨巍女士也表达了期待： “和和影业这几年也尽可能地做一些推动青年电影生态的事情，我们把它当成‘事业’来做是因为我们把它看作是一生的事业，总之希望未来能够跟所有的电影人一起，一路一直向前。”





酒会临近尾声，第12届FIRST影展还在继续，媒体、观众、作者、产业嘉宾等等，都能在这看似短暂又开阔的电影节时空内，有所学，有所得。

编辑：HAHA