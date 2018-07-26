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姚晨马伊琍《找到你》定档9月7日

双女主大爆演技 导演：电影会给男性启发

2018-07-26 09:49:46 来源：Mtime时光网

姚晨、马伊琍双女主领衔主演的高口碑电影《找到你》于今日曝光了一组全新海报，正式宣布定档9月7日。
　　时光网讯冯小刚监制，吕乐执导，秦海燕改编编剧，姚晨马伊琍双女主领衔主演，袁文康、吴昊宸主演的电影《找到你》于今日曝光了一组全新海报，正式宣布定档9月7日。海报中，姚晨和马伊琍紧紧拥抱着孩子，“为爱丢盔弃甲”的姚晨，眼中写满故事，情绪翻涌；马伊琍回眸温情一笑，流露出幸福与满足。电影深刻聚焦女性现实困境，爆发出强有力的女性力量。

先导预告

　　影片从现实主义题材出发为女性“发声”，在上海电影节首次展映期间凭借良心品质收获如潮好评，赢得不俗的口碑。吕乐作为男性导演，直面挑战，坦言“男性导演也能拍好女性题材”，更用真实的镜头语言将正能量的女性价值观进行到底：“希望电影能让一些男性观众去回味、思考他们身边的女性处境。”

双女主海报凝聚女性力量锁定9月7日  
姚晨马伊琍爱无反顾困境中爆发能量

　　双女主海报中，姚晨和马伊琍以“母亲”身份亮相，小心翼翼，紧紧怀抱着孩子，各自的神情与文案交相呼应。姚晨“全副武装”，神情忐忑，却又在不经意间流露出坚韧，似乎下定决心愿为了孩子“丢盔弃甲”，毫不软弱；马伊琍“一无所有”却淡定自若，回眸一笑中尽显一身轻的坦然，深情拥抱孩子的姿势也预示她将“为爱筑起堡垒”。两个女人在命运抉择中为爱义无反顾，展现强大坚韧的女性力量，触动人心。

　　《找到你》采用华语片中屈指可数的双女主设定，集结了姚晨和马伊琍两位实力派中生代女演员，首次聚首大银幕飙戏，备受瞩目。在现实中已为人母的两位女演员，这次均在片中突破自我，挑战起与现实身份截然不同的母亲角色。姚晨坦言：“这部片子不仅表现母爱，它还是两个女性对于自身命运的思考。”马伊琍谈及此次颠覆出演“孙芳”这一角色，则用“为了孩子可以豁出自己的命”来形容与角色的共同点，并表示：“希望这部电影可以让大家更多关注身边的孙芳。”

深度讲述温暖现实锁定年度高口碑华语片  
男导演传递正能量女性价值观

　　电影《找到你》讲述了两个身份不同却命运意外交错的女性的故事。影片用现实题材反映了当代女性的生存现状与困境，展现了坚韧不拔的女性力量，让人深思之余也感受到余温袅袅。值得一提的是，影片中的男性角色也同样引人瞩目。袁文康在片中饰演姚晨的前夫，在妻子的困境中爱恨交织；吴昊宸则在片中饰演一个社会青年，与马伊琍在窘迫的生活中产生一段千丝万缕的纠葛。

　　《找到你》在上海电影节展映期间凭借过硬实力收获大量好评。对于影片所选择的极具社会意义的现实题材，姚晨表示：“好的电影能够引发思考，相信很多女性看完电影会重新去捋清自己对人生的看法，对自我的一些看法。”马伊琍则从片名的现实意义出发，展开解读：“我在拍《找到你》的时候，最后觉得是我找到了孙芳。我希望每一个观众去看这部电影的时候，你们也可以找到你自己。”

　　作为男性导演，吕乐此次执导女性题材电影，不惧挑战，用细腻、真实的镜头语言向观众传递了正能量的现实价值观：“电影台前幕后的很多工作人员都是女性，而我现实生活中是人夫也是人父，大家在一起讨论也会有共鸣，男性导演也能拍好女性题材。”此外，吕导更是“语出惊人”，将男性观众也划进这部女性题材影片的启发受众群：“希望通过这部电影能让一些男性观众去回味、思考他们身边的女性处境。”

　　《找到你》将于今年9月7日上映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 找到你 定档
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