











由于每年感恩节、圣诞节假期都会不断重播，这部电影在1990年代成为了文化现象。即使在中国内地，也通过录像带、电视台播出等成为很多70后、80后的童年回忆。





《小鬼当家》续集1992年上映也拿到3.58亿美元票房，1997年第三集换演员阵容后，全球票房只拿到7900万美元。