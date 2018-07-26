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死侍联手福斯要拍R级喜剧"老鬼当家"

瑞安雷诺兹任制片人 成年人对付入室盗窃

2018-07-26 09:43:35 来源：Mtime时光网

著名儿童喜剧《小鬼当家》要被戏仿了，小贱贱瑞安·雷诺兹要和福斯制作R级喜剧"老鬼当家"。

　　
　　时光网讯 因为《死侍》系列翻红的瑞安·雷诺兹最近和福斯达成新合作，他将在R级喜剧《老鬼当家》（Stoned Alone）担任制片人，影片讲述一成年男子错过航班后，干脆在家自己嗨起来（大麻？），在恍恍惚惚之际他感觉有人入室盗窃，借着high劲开始对付犯罪分子捍卫家园。显然影片是在戏仿著名儿童喜剧《小鬼当家》（Home Alone）系列。

　　据外媒报道，该片的灵感来自于福斯的高管Matt Reilly，他们找到新人导演（曾执导《永不回头》Augustine Frizzell，剧本由Kevin Burrows和Matt Mider撰写，目前还未宣布演员阵容。

　　

《小鬼当家》预告片（画质略渣）

《小鬼当家》是福斯最成功的喜剧系列之一，由约翰·休斯担任制片人，影片于1990年上映，1800万美元投资全球拿到4.76亿美元票房，并打造出红极一时的童星麦考利·卡尔金

　　由于每年感恩节、圣诞节假期都会不断重播，这部电影在1990年代成为了文化现象。即使在中国内地，也通过录像带、电视台播出等成为很多70后、80后的童年回忆。

　　《小鬼当家》续集1992年上映也拿到3.58亿美元票房，1997年第三集换演员阵容后，全球票房只拿到7900万美元。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 小鬼当家 死侍 福斯 瑞安雷诺兹 老鬼当家
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瑞安·雷诺兹

瑞安·雷诺兹

Ryan Reynolds

职业：演员 | 制作人

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小鬼当家

小鬼当家 (1990)

7.7

导演：克里斯·哥伦布

主演：麦考利·卡尔金

在线播放

Augustine Frizzell

Augustine Frizzell

职业：导演

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