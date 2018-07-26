时光网讯
由百老汇经典音乐剧改编的《妈妈咪呀2》
将于2018年8月3日正式登陆中国内地院线。影片今日发布该系列主演之一科林·费斯
访谈特辑。他此次将继续饰演三位父亲之一的哈里，逃离商业世界来到充满音乐和欢乐的小岛，无论作为角色还是科林本人，都因这次戏里戏外的老朋友相聚“完全被打动”，“有一种家庭团聚的感觉”。
《妈妈咪呀!》
系列一直以来都在讲述关于家庭和友情的故事。《妈妈咪呀2》将延续这个故事，与之相应的，影片主要角色之间的情感历程和关系变化也成为了叙事主线。谈到在片中所扮演的角色，在科林看来，对哈里影响最大的便是其与女儿苏菲之间的关系。
在《妈妈咪呀2》中，再一次被沉闷的商业世界“吞噬”、习惯了“独身一人”的哈里需要“把领带松开、卸下肩上的担子”加上“一点陪伴”和“一点音乐”的时候，正是苏菲的深情召唤，“激励他再次摆脱那些枷锁。”
这也正是《妈妈咪呀！》系列一直以来试图传递的主旨，用音乐与阳光来照亮生活。正如特辑中展示的，科林在影片中将有一段尽情释放自我的歌舞表演，他会与大约150个海岛居民元气满满地载歌载舞。科林也感慨，拍摄《妈妈咪呀！》时带给他的快乐很少在其他电影中体会到，而《妈妈咪呀2》的拍摄时也是如此，这也是他回归续作的一大原因。
令科林加盟《妈妈咪呀2》的另一个重要原因“能重新见到那些老朋友”，“有一种家庭团聚的感觉”。《妈妈咪呀2》中奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普、阿曼达·塞弗里德、皮尔斯·布鲁斯南、多米尼克·库珀等原班超强卡司一一回归，莉莉·詹姆斯、流行音乐天后及奥斯卡影后雪儿、“教父”安迪·加西亚也将全新加盟。雪儿的到来令科林尤其兴奋，盛赞她“一定会为电影增添浓墨重彩的一笔”。