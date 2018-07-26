《妈妈咪呀2》发布该系列主演之一科林·费斯访谈特辑。雪儿的到来令科林尤其兴奋，盛赞她“一定会为电影增添浓墨重彩的一笔”。

















在《妈妈咪呀2》中，再一次被沉闷的商业世界“吞噬”、习惯了“独身一人”的哈里需要“把领带松开、卸下肩上的担子”加上“一点陪伴”和“一点音乐”的时候，正是苏菲的深情召唤，“激励他再次摆脱那些枷锁。”











这也正是《妈妈咪呀！》系列一直以来试图传递的主旨，用音乐与阳光来照亮生活。正如特辑中展示的，科林在影片中将有一段尽情释放自我的歌舞表演，他会与大约150个海岛居民元气满满地载歌载舞。科林也感慨，拍摄《妈妈咪呀！》时带给他的快乐很少在其他电影中体会到，而《妈妈咪呀2》的拍摄时也是如此，这也是他回归续作的一大原因。





令科林加盟《妈妈咪呀2》的另一个重要原因“能重新见到那些老朋友”，“有一种家庭团聚的感觉”。《妈妈咪呀2》中奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普、阿曼达·塞弗里德、皮尔斯·布鲁斯南、多米尼克·库珀等原班超强卡司一一回归，莉莉·詹姆斯、流行音乐天后及奥斯卡影后雪儿、“教父”安迪·加西亚也将全新加盟。雪儿的到来令科林尤其兴奋，盛赞她“一定会为电影增添浓墨重彩的一笔”。