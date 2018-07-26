《小偷家族》曝"希望不散"中国版海报，由著名海报设计大师黄海操刀，鲜明的日本浮世绘风格让人眼前一亮，手撑雨伞的意象更是匠心独具，饱含深意，是枝裕和导演本人看完海报后大加赞赏。





本次发布的“希望不散”版海报，整体采用日本传统的浮世绘风格，寓意影片展示了日本现代社会的人生百态，是一部日本现代“浮世绘”。在这款海报中，柴田一家在海边逐浪嬉戏，一把手撑的雨伞罩在他们上方，为欢乐的一家人撑起一方小小的庇护所。





不过，伞虽能遮风挡雨，但却经不起风雨，这似乎也暗示着影片中这个家庭的命运。且在中文里，“伞”更谐音“散”，也暗喻着一家人最终无奈的离散结局。













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