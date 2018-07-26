时光网讯
由日本电影大师是枝裕和
执导，Lily Franky
、安藤樱
、松冈茉优
、城桧吏、佐佐木美结、树木希林
主演的电影《小偷家族》
将于8月3日全国上映。今日，该片曝光“希望不散”版海报，此海报由国内电影海报设计师黄海匠心操刀，也是是枝裕和导演仅授权中国区使用签名的特别版海报。画面中，鲜明的日本浮世绘风格让人眼前一亮，手撑雨伞的意象更是匠心独具，饱含深意，导演本人看完海报后大加赞赏。
本次发布的“希望不散”版海报，整体采用日本传统的浮世绘风格，寓意影片展示了日本现代社会的人生百态，是一部日本现代“浮世绘”。在这款海报中，柴田一家在海边逐浪嬉戏，一把手撑的雨伞罩在他们上方，为欢乐的一家人撑起一方小小的庇护所。
不过，伞虽能遮风挡雨，但却经不起风雨，这似乎也暗示着影片中这个家庭的命运。且在中文里，“伞”更谐音“散”，也暗喻着一家人最终无奈的离散结局。
《小偷家族》
里的一家人，他们没有任何血缘关系，命运使他们相遇，爱让他们相守，但这个拼凑的家庭，并不被法律认可，他们以犯罪维生，更是为法律所不容，在这个意义上，他们的“家”是脆弱的，就像海报中的这把伞，不知何时会被风雨摧毁。但，那又有什么关系呢？不管等待着这家人的是怎样的结局，他们在一起的快乐、温暖和爱都是真实存在的，只要这份爱还在，就不会丧失生活的希望和勇气。
在电影《小偷家族》
中，一群毫无血缘关系的人组成了一个家庭，并在这个残酷的社会中，成为彼此最有力的支撑，给予彼此最珍贵的爱。明明是一群萍水相逢的陌生人，却互相给出了自己的真心，这样“没有血缘的爱”来得平静却深切，看似淡然却异常真挚，悄无声息却早已占据了观众的心。自本片在上海电影节展映已过去一个多月的时间，这部荣获金棕榈奖的影片带给观众的感动却还在持续。
编辑：隐饮