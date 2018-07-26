《未来机器城》发布7723和战王的机甲设定蓝图，还原电影团队对机器人角色的最初设想，进一步揭秘7723及战王从设计走进现实、从二次元跨入三次元的幕后故事。





大型战斗机器人战王，超大尺寸，同时亦具有广阔的攻击范围：履带齿轮在前进中碾压一切，钳式双臂不仅拥有强大抓力、同时能喷射出致命的“闪电光波”；头部兼具每秒200亿次的运算处理速度和高清摄影功能，能敏捷地从对手的动作预测出下一步行动，并迅速对抗反应。





作为《未来机器城》中的大反派，战王由IQ智造公司的庞贾廷为一己私欲擅自研发而成，和庞本人也保持着密不可分的联系。





而主角机器人7723也毫不示弱，不仅装载了未来版的“远程火箭炮”与“激光轨道炮”，更配有40000兆瓦能耗的脉冲离子枪，打击精确、机动灵活，随时进行火力压制，秒天秒地秒空气。值得一提的是，7723除了拥有恐怖的战斗力，其头身比与体态设计却相当可爱，还可以随着情绪变换表情形态，强烈的反差萌让7723受到喜爱。





近日，7723和战王的实体机甲入驻深圳欢乐谷，现场的观众们见证了机甲突破次元壁、走出设计图纸的时刻。机甲的制作是由国内首屈一指的机甲艺术家团队孙世前工作室及VOK Studio完成，从电影的角色设定图转化为更适合实体化制作的工业设计图，再到实体搭建、细节打磨，包括设计、完善了战王的左手枪结构、脖子旋转结构，7723的穿戴结构、外壳支撑结构等等，这期间花费了2个月的筹备及3个月的制作时间，反复调试后才达到满意效果。

编辑：hello王小羊