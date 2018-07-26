《大轰炸》发布一支“大牌”特辑，揭秘了小演员们与大明星们的幕后花絮。未满四岁的小演员李庆誉，和刘烨、马苏有拍摄过程中擦出了许多火花。





今日，片方再发布一支“大牌”特辑，揭秘了小演员们与大明星们的幕后种种，而不同于以往残酷战争内容的表达，此番却为观众带来了轻松愉快的拍摄花絮，也看到了《大轰炸》更多有趣的一面。





除了上述大牌明星们贡献实力演技之外，影片中的小演员们也都是个个出彩，不甘示弱。以李庆誉为首的小演员们在面对拍摄艰苦的战争戏时，表现出来的认真态度也是有目共睹的，别看都是“小萝卜头”，演起戏来也都真情流露，全情投入，他们天真可爱的一面，给剧组也带去了许多欢乐。





特辑中曝光了许多孩子们在片场与剧组工作人员的交流互动，为了能在电影中呈现出更自然的表演状态，导演和执行导演在片场会一直跟小演员们交流感情，同时也会耐心的教他们如何演戏，“连哄带骗”使出混身解数，就是为了能把戏拍好，然而一遍一遍的拍摄NG，最后也让孩子们渐渐失去耐心。





执行导演常说“再拍最后一遍”就成了孩子们心中认为的谎话，“不止一遍”却成了孩子们嘴上唯一对抗大人的宣言，“好戏多磨”每当拍摄顺利通过后，孩子们又恢复了童真的一面。





从特辑中可以看出，未满四岁的小演员李庆誉所饰演的“伊15”是个小男一号，是这群战争遗孤中最小的一个，他们被小学教工丁莲（马苏 饰）保护前往重庆儿童保育院。而他在片中与主演刘烨、马苏等都有许多搭戏的画面，拍摄过程中也擦出了许多火花。





在拍摄野外田地里的一场戏时，刘烨试图打开笼子夺取小猪，孩子们便蜂拥而上保护小猪，“伊15”则来了个干脆，直接往刘烨的大腿上咬去。这一场戏接连拍了好几次，刘烨也贡献了一次手误，扔出去的草垛不幸落在了“伊15”的脑门上，大明星也无奈，刘烨为了表达歉意，“爸爸力”上身抱起“伊15”摸摸头还送上了好吃的棒棒糖。

编辑：隐饮