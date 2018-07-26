为了防止脚趾冻伤，导演饶子君和领航员兼航拍飞手韩伟在出发前给鞋子里垫上了女性生理期时使用的卫生巾。他们利用卫生巾良好的吸水性，让鞋子内部保持干燥，避免了冻伤。





摄制组进入羌塘无人区之后，除了按计划配备定量食品，为了预防断粮，保障全体成员的生命安全，制片人老蔡安排厨师在后勤车的后备箱里，暗中藏匿了可供食用10天的高热量巧克力、压缩饼干以及480个饼子。这个计划作为摄制组的终极秘密，一直保守到摄制组撤出无人区。





即使准备充足，令无数白领使出浑身解数而不得的降脂减肥，在无人区也变得轻而易举唾手可得。几乎每一个摄制组成员都经历了体重下降15斤以上。导演饶子君和制片人老蔡更是减重近20斤。负责通讯保障的韩伟减重竟然高达40斤，整个人都已经变形脱相。但令人意想不到的是，图片摄影师陈翔通过夹带自己的“私货”，竟然奇迹般的胖了2斤，颇有“众人皆瘦我独胖”的气质。





为庆祝摄制组首次攀登普若岗日冰峰以及2017新年到来，高山摄影秦超平拿出了他在开机仪式上偷藏的一个柚子。它已经被无人区的高寒冻成了一块“石头”。在跨年的夜晚，经过两个多小时烧烤，摄制组终于在进入无人区后第一次吃到了真正的“水果”。





解决了“吃喝”问题，“拉撒”问题接踵而来。白天尚好，最令人发憷的是晚上从热乎乎睡袋里爬起来到温差高达70度的户外如厕。女导演饶子君每次都要经过多重工序：首先需要焐热已经冻硬的湿纸巾，然后穿好衣服，带好防狼头灯，第三步才是寻找安全地点，结果湿纸巾拿出来迎风一展，再次瞬间“石化”……





鼻涕落地瞬间结冰、户外触碰金属脚架手指瞬间变紫、手机拍照1到2张电池瞬间为零……在平均气温零下20℃、平均8级大风，冬季含氧量只有平原地区40%的无人区，稍有大意死亡就会“瞬间”发生。





为了防止脚趾冻伤，导演饶子君和领航员兼航拍飞手韩伟在出发前给自己的鞋子里都垫上了女性生理期时使用的卫生巾。尽管每人都穿着户外排汗袜，但大多数人也都已经半个月没有换过袜子了。他们利用卫生巾良好的吸水性，让鞋子内部保持干燥，避免了冻伤。





2017年1月8日撤出无人区的时候，“活捉”剧组的森林公安说：你们远看像逃难的，近看像要饭的。回到拉萨，制片人老蔡吃惊地发现：洗完澡之后，自己的体重一下子减轻了2斤。





编辑：hello王小羊