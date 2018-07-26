《神奇动物：格林德沃之罪》近日在SDCC曝光超长预告片，其中一只来自中国的神奇动物惊艳亮相，今日片方华纳曝光特辑，作者J.K.罗琳亲自向中国观众揭秘神兽驺吾（zōu wú）的起源。

J.K.罗琳亲自揭秘驺吾细节 远古神兽与纽特关系神秘





SDCC中文预告片 驺吾来自中国神话《山海经》，书中对其如此描述：“大若虎，五采毕具。”它不但体型庞大，还极具力量，速度飞快，一日能行数千里。 在此次全新发布的视频特辑中，通过特写镜头展现了驺吾全貌，它体型庞然，毛发斑斓，眼睛圆而大，四颗尖利獠牙从嘴中弯曲伸出，卷曲而绚丽的尾巴长得出奇。据悉，





特辑中，当它出现于城市街道时，巨声怒吼吓退了一众路人，唯有小雀斑饰演的男主角纽特手持魔杖正面相迎，似安抚也像在对峙。J·K·罗琳揭秘道：“它很吓人，可对于纽特来说，它就像是一只大猫咪。只有纽特才能制服和照顾这只神兽。”这一描述让它和纽特之间的关系扑朔迷离，令无数观众好奇又期待。

小雀斑也为驺吾打call 中国神兽备受网友期待







