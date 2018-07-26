时光网讯
由《哈利·波特》
作者J·K·罗琳
全新创作的《神奇动物：格林德沃之罪》
近日在圣迭戈动漫展上曝光了超长预告片，其中一只来自中国的神奇动物惊艳亮相。今日片方特别曝光中国神奇动物特辑，作者J.K.罗琳重磅现身，亲自向中国观众揭秘驺吾（zōu wú）的起源，它与男主角纽特之间的联系也初现端倪。影片将于2018年11月16日起在全球公映。
J.K.罗琳亲自揭秘驺吾细节 远古神兽与纽特关系神秘
在此次全新发布的视频特辑中，通过特写镜头展现了驺吾全貌，它体型庞然，毛发斑斓，眼睛圆而大，四颗尖利獠牙从嘴中弯曲伸出，卷曲而绚丽的尾巴长得出奇。据悉，驺吾来自中国神话《山海经》，书中对其如此描述：“大若虎，五采毕具。”它不但体型庞大，还极具力量，速度飞快，一日能行数千里。
特辑中，当它出现于城市街道时，巨声怒吼吓退了一众路人，唯有小雀斑饰演的男主角纽特手持魔杖正面相迎，似安抚也像在对峙。J·K·罗琳揭秘道：“它很吓人，可对于纽特来说，它就像是一只大猫咪。只有纽特才能制服和照顾这只神兽。”这一描述让它和纽特之间的关系扑朔迷离，令无数观众好奇又期待。
小雀斑也为驺吾打call 中国神兽备受网友期待
在此前美国举办的圣迭戈动漫展上，饰演纽特·斯卡曼德的埃迪·雷德梅恩
在接受媒体采访时，也曾谈到过驺吾：“在预告里我们看到了一只来自中国的神兽，它叫驺吾，我也会试着跟它交流。”小雀斑同时还表示希望中国观众一定不要错过本片。
《神奇动物：格林德沃之罪》
由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，2018年11月16日起全球公映。