网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

JK罗琳亲自揭秘《神奇动物2》中国神兽

神兽驺吾出自《山海经》 纽特魔法"云撸猫"？

2018-07-26 14:52:00 来源：Mtime时光网

《神奇动物：格林德沃之罪》近日在SDCC曝光超长预告片，其中一只来自中国的神奇动物惊艳亮相，今日片方华纳曝光特辑，作者J.K.罗琳亲自向中国观众揭秘神兽驺吾（zōu wú）的起源。
　　时光网讯《哈利·波特》作者J·K·罗琳全新创作的《神奇动物：格林德沃之罪》近日在圣迭戈动漫展上曝光了超长预告片，其中一只来自中国的神奇动物惊艳亮相。今日片方特别曝光中国神奇动物特辑，作者J.K.罗琳重磅现身，亲自向中国观众揭秘驺吾（zōu wú）的起源，它与男主角纽特之间的联系也初现端倪。影片将于2018年11月16日起在全球公映。
 
J.K.罗琳亲自揭秘驺吾细节 远古神兽与纽特关系神秘

SDCC中文预告片

　　在此次全新发布的视频特辑中，通过特写镜头展现了驺吾全貌，它体型庞然，毛发斑斓，眼睛圆而大，四颗尖利獠牙从嘴中弯曲伸出，卷曲而绚丽的尾巴长得出奇。据悉，驺吾来自中国神话《山海经》，书中对其如此描述：“大若虎，五采毕具。”它不但体型庞大，还极具力量，速度飞快，一日能行数千里。

　　特辑中，当它出现于城市街道时，巨声怒吼吓退了一众路人，唯有小雀斑饰演的男主角纽特手持魔杖正面相迎，似安抚也像在对峙。J·K·罗琳揭秘道：“它很吓人，可对于纽特来说，它就像是一只大猫咪。只有纽特才能制服和照顾这只神兽。”这一描述让它和纽特之间的关系扑朔迷离，令无数观众好奇又期待。
 
小雀斑也为驺吾打call 中国神兽备受网友期待

　　在此前美国举办的圣迭戈动漫展上，饰演纽特·斯卡曼德的埃迪·雷德梅恩在接受媒体采访时，也曾谈到过驺吾：“在预告里我们看到了一只来自中国的神兽，它叫驺吾，我也会试着跟它交流。”小雀斑同时还表示希望中国观众一定不要错过本片。

　　《神奇动物：格林德沃之罪》由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，2018年11月16日起全球公映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神奇动物2 J·K·罗琳
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

神奇动物：格林德沃之罪

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

0.0

导演：大卫·耶茨

主演：埃迪·雷德梅恩

在线播放

埃迪·雷德梅恩

埃迪·雷德梅恩

Eddie Redmayne

职业：演员

查看影人作品  >

J·K·罗琳

J·K·罗琳

J.K. Rowling

职业：编剧 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
2

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..
3

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
4

雷霆万钧！《拯救大兵瑞恩》20周年

斯皮尔伯格如何逼真呈现诺曼底登陆？

现在，就让我们回到1997年，一起回溯《拯救大兵瑞恩》艰..
5

卡神《阿丽塔：战斗天使》发中文新预告

机械少女原是战斗精英 丧失记忆四面楚歌

《阿丽塔：战斗天使》第二款预告片给出故事脉络，影片改..

查看更多