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小心《巨齿鲨》，等着看《一出好戏》

八月影市前瞻：暑期档下半场压力山大

2018-07-28 08:57:42 来源：Mtime时光网

八月内地影市前瞻

暑期档下半场压力山大

8月国产“影帝”扎堆

黄渤、甄子丹、梁朝伟出新作

《巨齿鲨》带队进口片

《小偷家族》《妈妈咪呀2》撑场

国产动画大举来袭

命苦的《大轰炸》终于熬到上映

八月内地院线新片档期

8月有实力的国产大片依旧不少。黄渤的《一出好戏》、梁朝伟的《欧洲攻略》……《巨齿鲨》等进口片则很可能在8月杀出一条血路，扰乱国产片的布局。
      时光网特稿 今年暑期档一开场便走上巅峰：《动物世界》《我不是药神》《邪不压正》《西虹市首富》《狄仁杰之四大天王》……票房大战异常激烈。尤其是《我不是药神》，30亿+的成绩让很多人看到了去年《战狼2》的影子。

      上半场发挥的太好了，下半场的压力也跟着增大的不少。8月能否再出现一个《我不是药神》，甚至是《战狼2》？



      放眼望去，8月有实力的国产大片依旧不少。虽然没了姜文、徐克这样的大导演，但明星演，尤其是影帝很多：黄渤的《一出好戏》、甄子丹的《大师兄》、梁朝伟的《欧洲攻略》、古天乐的《反贪风暴3》。当然，还有原班人马打造的《爱情公寓》电影版。

      从目前的格局来看，几部国产大片实力较为平均，究竟谁能脱颖而出，还要看上映后的口碑。

      与往年暑期档不同，今年暑期档对国产片的保护没有那么严格，多部进口出现在8月内地影市片单中。其中，怪兽大片《巨齿鲨》、戛纳金棕榈影片《小偷家族》、高口碑歌舞片《妈妈咪呀2》、系列喜剧动作片《的士速递5》等都各具卖点，很可能在8月杀出一条血路，扰乱国产片的布局。



      由杰森·斯坦森和李冰冰主演的《巨齿鲨》堪称8月量级最大的作品，也是暑期档后半程票房冠军的有力竞争者。

      除了以上大片，8月特色各异的影片还有很多。被崔永元推到风口浪尖的《大轰炸》终于要展露真容，《快把我哥带走》《有五个姐姐的我就注定要单身了啊！！》等青春喜剧则“剑走偏锋”。

      而除了真人电影，8月还有一大波动画作品等着与观众见面：《风语咒》《肆式青春》《未来机器城》《美食大冒险》……说不定哪部作品会以小博大。

      8月观众的选择依然很多，提前来准备自己的观影清单吧。

作者：时光网记者组   编辑：en

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关键词： 8月内地影市前瞻 巨齿鲨 一出好戏 大师兄 小头家族 爱情公寓 妈妈咪呀2 欧洲攻略

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