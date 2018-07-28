2018-07-28 08:57:42 来源：Mtime时光网
暑期档下半场压力山大
黄渤、甄子丹、梁朝伟出新作
《小偷家族》《妈妈咪呀2》撑场
命苦的《大轰炸》终于熬到上映
作者：时光网记者组 编辑：en
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7分钟前
8月能否再出现一个《我不是药神》，甚至是《战狼2》？我估计够呛
何新弟
10分钟前
梁朝伟跟吴亦凡一样高了- -
德哈令
19分钟前
而我说多了 无益，烦 人的 faker
麦喀士主义哲学
20分钟前
且不说没有引进希望的死侍2，蚁人呢？边境杀手呢？碟中谍呢？
初孕
21分钟前
这踏马的8月份有几个值得看的
蚁人2有消息了嘛
玄武門的竊國大賊
23分钟前
我要休息三个月
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