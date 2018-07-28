8月有实力的国产大片依旧不少。黄渤的《一出好戏》、梁朝伟的《欧洲攻略》……《巨齿鲨》等进口片则很可能在8月杀出一条血路，扰乱国产片的布局。





上半场发挥的太好了，下半场的压力也跟着增大的不少。8月能否再出现一个《我不是药神》，甚至是《战狼2》？















从目前的格局来看，几部国产大片实力较为平均，究竟谁能脱颖而出，还要看上映后的口碑。















由杰森·斯坦森和李冰冰主演的《巨齿鲨》堪称8月量级最大的作品，也是暑期档后半程票房冠军的有力竞争者。













8月观众的选择依然很多，提前来准备自己的观影清单吧。