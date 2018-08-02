打个比方，如果欧洲大妈们也跳广场舞，那她们的伴奏曲单里绝对少不了ABBA的歌曲。

ABBA乐队由两对夫妻组成，男女搭配分工明确。两位女声主唱，两位男士主词曲创作。他们的歌以快节奏著称，歌词简明传情，人声和编排尤其出色， 一曲结束往往旋律还会留在你的脑海里。

1974年，瑞典乐队ABBA（读作"a-ba"，是四位成员名字的首字母组合）凭借"Waterloo/滑铁卢"一曲夺冠。次年，新歌"Mamma Mia/妈妈咪呀"横空出世，ABBA风靡全球的超级巨星之路就此开始，成为迪斯科时代家喻户晓的流行乐团。

每逢欧洲歌唱大赛，参赛各国观众会举家围坐电视机前为选手助威，关注度不亚于奥运会、欧洲杯这样的体坛盛事，每年的冠军得主也由观众票选产生，冠军出道就会自带数千万欧陆粉丝。

欧洲歌唱大赛（Eurovision）这个名字对内地观众可能有些陌生，它是当今关注度最高的电视直播歌唱比赛，每年由各个欧洲国家派出一首歌曲参赛，截至今年已经举办了63届。

这张音乐剧海报曾经风靡世界





ABBA乐队也没有逃过合久必分的魔咒，1982年ABBA默认解散，两对夫妻的感情之路也走到尽头。就在此时，《妈妈咪呀！》音乐剧的种子开始萌芽。









比约恩与本尼在乐队散伙之后继续合作 自从认识B&B，克莱默就一直劝他们将歌曲的版权交给她开发音乐剧。围绕已经存在的歌曲打造音乐剧，在当时并不是音乐剧制作的主流选择。比约恩也犹豫再三，他担心万一剧做砸了，会影响乐队的名声，“我怕没脸见其他三位”。









虽然《妈妈咪呀！》的音乐部分来自ABBA的打榜金曲，但其剧情与乐队完全无关。放弃传记题材给编剧留出更大操作空间，约翰逊从歌词中找到了一个合适的故事，有亲情、爱情与碧海蓝天的希腊美景。





《妈妈咪呀！》音乐剧背后的三个女人，左起：导演菲丽达、制作人朱迪、编剧凯瑟琳 剧中主角是希腊小岛上以开餐馆为生的一对单亲母女。即将出嫁的女儿苏菲希望生父能参加婚礼，可惜妈妈唐娜从来没有告诉过她到底谁是她的父亲。





在出嫁之前，女儿偷偷给妈妈的三个情人分别寄了请柬邀请他们参加她的婚礼，于是女主角的“三个爸爸”在婚礼的前一日怀着不同的心情再次回到这个希腊小岛，上演了一场欢闹动人的温情喜剧。





音乐剧《妈妈咪呀！》于1999年3月在伦敦的爱德华王子剧院首演，并一直演出至今，它是迄今为止西区历史上第七长寿的舞台剧。西区首演两年后，《妈妈咪呀！》的劲歌热舞火到了大洋彼岸的美国。从2001首登美国百老汇舞台到2015年关门， 《妈妈咪呀！》5758场的演出次数高居百老汇历史第九。





2007年《妈妈咪呀》原版来到中国内地演出，2011年甚至还推出中文版，并且今年秋季开始陆续在广州、北京、上海再度巡演。





《妈妈咪呀！》音乐剧在全球风靡至今 在男性主导的舞台上，《妈妈咪呀！》背后的三个女人在不知不觉中掀起一场新风暴，让点唱机式音乐剧（Jukebox Musical）首度风靡全球。它把ABBA歌曲的魅力从舞台上传递到观众席，让观众忍不住随着舞动，完全无法像往常一样钉在座位上看完整场。





《妈妈咪呀！》其实不是第一个使用ABBA歌曲的音乐剧，音乐剧的基因老早就在ABBA演出当中有所体现。ABBA乐队最后一次巡演当中，他们把4首歌包装成20分钟的音乐故事，两位女主唱换上定制服装，在表演时扮演固定的角色，可谓一次迷你音乐剧实验。当时四首歌里的那曲“Thank You for the Music”也被用在《妈妈咪呀！》的第一幕里。