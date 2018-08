这张音乐剧海报曾经风靡世界





ABBA乐队也没有逃过合久必分的魔咒,1982年ABBA默认解散,两对夫妻的感情之路也走到尽头。就在此时,《妈妈咪呀!》音乐剧的种子开始萌芽。









比约恩与本尼在乐队散伙之后继续合作 自从认识B&B,克莱默就一直劝他们将歌曲的版权交给她开发音乐剧。围绕已经存在的歌曲打造音乐剧,在当时并不是音乐剧制作的主流选择。比约恩也犹豫再三,他担心万一剧做砸了,会影响乐队的名声,“我怕没脸见其他三位”。









虽然《妈妈咪呀!》的音乐部分来自ABBA的打榜金曲,但其剧情与乐队完全无关。放弃传记题材给编剧留出更大操作空间,约翰逊从歌词中找到了一个合适的故事,有亲情、爱情与碧海蓝天的希腊美景。





《妈妈咪呀!》音乐剧背后的三个女人,左起:导演菲丽达、制作人朱迪、编剧凯瑟琳 剧中主角是希腊小岛上以开餐馆为生的一对单亲母女。即将出嫁的女儿苏菲希望生父能参加婚礼,可惜妈妈唐娜从来没有告诉过她到底谁是她的父亲。





在出嫁之前,女儿偷偷给妈妈的三个情人分别寄了请柬邀请他们参加她的婚礼,于是女主角的“三个爸爸”在婚礼的前一日怀着不同的心情再次回到这个希腊小岛,上演了一场欢闹动人的温情喜剧。





音乐剧《妈妈咪呀!》于1999年3月在伦敦的爱德华王子剧院首演,并一直演出至今,它是迄今为止西区历史上第七长寿的舞台剧。西区首演两年后,《妈妈咪呀!》的劲歌热舞火到了大洋彼岸的美国。从2001首登美国百老汇舞台到2015年关门, 《妈妈咪呀!》5758场的演出次数高居百老汇历史第九。





2007年《妈妈咪呀》原版来到中国内地演出,2011年甚至还推出中文版,并且今年秋季开始陆续在广州、北京、上海再度巡演。





《妈妈咪呀!》音乐剧在全球风靡至今 在男性主导的舞台上,《妈妈咪呀!》背后的三个女人在不知不觉中掀起一场新风暴,让点唱机式音乐剧(Jukebox Musical)首度风靡全球。它把ABBA歌曲的魅力从舞台上传递到观众席,让观众忍不住随着舞动,完全无法像往常一样钉在座位上看完整场。





《妈妈咪呀!》其实不是第一个使用ABBA歌曲的音乐剧,音乐剧的基因老早就在ABBA演出当中有所体现。ABBA乐队最后一次巡演当中,他们把4首歌包装成20分钟的音乐故事,两位女主唱换上定制服装,在表演时扮演固定的角色,可谓一次迷你音乐剧实验。当时四首歌里的那曲“Thank You for the Music”也被用在《妈妈咪呀!》的第一幕里。