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IMAX中国公布2018年上半年财务业绩

排片策略加入更多国产片取得良好效果

2018-07-26 17:23:43 来源：Mtime时光网

2018年上半年经调整利润达到2130万美元，较去年同期增长20%。

IMAX影厅图

     IMAX中国今日公布2018年上半年大中华区总收入为5150万美元，毛利为3700万美元，相当于总收入的71.9%。与之相比的2017年上半年，公司收入为5160万美元，毛利为3260万美元，相当于总收入的63.1%。2018年上半年经调整利润达到2130万美元，较去年同期增长20%。期内经调整利润率上涨700个基点，至41.3%。
 
      “上半年出色的财务表现得益于我们差异化的消费者体验，影院网络的继续扩张以及调整后专注国产片转制的排片策略。这些因素，加上强劲的大片片单，以及持续进行的成本控制，使我们在上半年创造出2130万美元的经调整利润，较去年同期增长20%。” IMAX China主席理查德· 葛尔方表示：“除了出色的财务表现，我们还取得了多项具有战略意义的成绩，包括推出新一代IMAX激光系统。这一系统结合了一流的激光放映机技术以及沉浸式的12声道音响系统，创造出迄今为止最为身临其境的IMAX观影体验。我相信我们不断完善的排片策略、持续的影院扩张以及IMAX激光系统的落地，将进一步加强IMAX的市场差异化并提高我们业务的盈利能力。”

      大中华区业绩亮点

     ·上半年公司呈现出强劲的财务表现，主要由汇集国产和好莱坞大片的IMAX片单、影院网络的继续扩张以及持续进行的成本控制等因素驱动，相信未来这些因素将继续带来盈利。
      · 2018年上半年经调整利润达到2130万美元，较去年同期增长20%。与去年同期相比，2018年上半年经调整利润率上涨700个基点，至41.3%。
      ·公司凭借近期加入更多国产片的排片策略调整，在中国市场斩获1.9亿美元的IMAX票房，较去年同期增长13%，并且在连续四个季度呈增长趋势。
      ·宣布了通过总额约为680万美元（合每股0.02美元）的2018年上半年中期股息派发计划。

      影院网络增长进展

      2018年上半年，市场持续显露对新建IMAX影院的强劲需求。期间，公司新签约34家影院，截至2018 年6 月30日，已签待建的IMAX 影院总量为318 家，其中139家影院为收入分成模式。
 
       2018年上半年，公司新安装25套影院系统，去年同期新安装影院系统数量为36套。截至2018年6月30日，IMAX影院网络在大中华区已拥有569 套系统，其中552套安装于商业综合项目中。目前，这些安装于商业综合项目的影院中275 家影院为收入分成模式，82家影院为混合收入分成模式，195家影院为销售模式。

      票房更新

      汇集国产和好莱坞大片的强劲IMAX片单，让公司在2018年上半年在中国市场斩获1.9亿美元的IMAX票房，较去年同期的1.67亿美元增长13%。
 
      2017年下半年，公司调整了排片策略，侧重将更多国产片囊括到IMAX片单。由这一战略生成的近期成果非常喜人，公司计划继续向转制更多国产片内容的方向进行策略调整。

   编辑：边界

关键词： IMAX中国
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