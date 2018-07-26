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《狄仁杰之四大天王》曝徐克特辑

红色怒目天王&巨型白猿纷纷亮相

2018-07-26 21:28:36 来源：Mtime时光网

此番《四大天王》再创新高，特辑中，令人惊爆眼球的红色怒目天王、巨型白猿首次露出。
　　时光网讯 徐克新作《狄仁杰之四大天王》电影今日曝光导演特辑，从影近40年的徐克脑洞、想象力只增不减，而徐克导演本人也称：“我们这个年代最可怕的是大家一样，最好玩的地方就是不一样。”特辑中，令人惊爆眼球的红色怒目金刚、巨型白猿首次露出，徐克超强脑力打造“惊天奇观”
 
　　作为天马行空风格怪杰，徐克导演“脑洞”清奇，作品率性不羁、充满无尽想象力，从影以来深受影迷尊崇。而徐克导演本人也称：“我们这个年代最可怕的是大家一样，最好玩的地方就是不一样。”

　　从影以来，徐克导演身体力行推动电影技术进步，不断用技术完美实现自己的想象力。《通天帝国》中的通天浮屠、鬼市，《神都龙王》中的鳌皇、水下飞马，震撼逼真均为观众留下了浓墨重彩的印象。此番《四大天王》再创新高，特辑中，令人惊爆眼球的红色怒目天王、巨型白猿首次露出。

　　而徐克导演也表示：“系列电影追求的不在于每一部给大家一个绝对想象不到的世界，而是希望看到这个角色展现的魅力。”而对于“狄仁杰世界”的延续，徐克导演亦称：“狄仁杰系列之所以能延续，是演员跟人物的魅力。让观众越来越熟悉这个人物，越来越喜欢他，这种感觉很重要”。
 
　　最后15分钟“怒目天王突袭，大理寺背水一战”的精彩大戏更将带来今夏最震撼奇景。有观众评价：“完全没想到华语电影能够有这样的视觉效果和超凡的想象力，不次于好莱坞的动作场面和特效，片方称是再一次树立了华语电影工业的技术标杆。
 
　　电影《狄仁杰之四大天王》由华谊兄弟电影有限公司、工夫影业出品，天津猫眼微影文化传媒有限公司、上海淘票票影视文化有限公司、万达影视传媒有限公司、优酷电影有限公司、咪咕文化科技有限公司联合出品。

《狄仁杰之四大天王》片场照——











   编辑：汀

关键词： 狄仁杰之四大天王 徐克 视频
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