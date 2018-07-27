10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪
貌若潘安不如家里有矿？
突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？→
2018-07-27 09:13:19 来源：Mtime时光网
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有钱人的人生了解一下
突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？如果你没体验过（我也没）那还是来看电影吧。
今日上映的国产喜剧《西虹市首富》讲述的正是这样一个故事，如果你拼命花钱才能赚得大笔遗产，你会怎么花？
大银幕上挥金如土的土豪并不鲜见，今天时光君就带你盘（kai）点（yan），腰缠万贯的土豪们的生活有多么的空（hui）虚（huo）！
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《西虹市首富》王多鱼
王多鱼是何许人也？一个被西虹市丙级球队开除的守门员。但一夜之间，落魄屌丝被从天而降的“馅饼”砸中，成了首富。
电影中，沈腾饰演的王多鱼被神秘台湾财团选中，参加“一个月花光十亿资金”的挑战。本以为快乐生活就此开始，王多鱼却第一次感到“花钱特烦恼”！
所以说，王多鱼未必是大银幕最有钱的富豪，但绝对是花钱效率最高的之一。为了按时花光10亿，王多鱼可谓费尽心机。请朋友们大吃大喝已经不算什么，大批买进股市所有冒绿光的股票，重金邀请“恒太”足球队与自己的球队比赛，花几千万与巴菲特共进晚餐……败家，竟成了一项事业。
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《西虹市首富》王多鱼
《夏洛特烦恼》之后，导演闫非和彭大魔写了一个叫《资本接班人》的剧本，后来环球影业找上门，说有一个创意特别适合现在的市场，两人觉得不错，就转而改编这个电影，也就是现在的《西虹市首富》。
《西虹市首富》的故事创意源自环球影业1985年电影《布鲁斯特的百万横财》，而这部电影又改编自1902年乔治·巴尔·麦卡金翁撰写的小说，116年来曾被12次翻拍成电影，其中印度就翻拍过4次。
限时花钱的梗观众并不陌生，有看头的是新鲜的花法。现在物价这么贵，一个月花光10亿的挑战，肯定有很多观众自信能够完成。不过看了电影，可能就知道究竟难在哪啦。
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《布鲁斯特的百万横财》布鲁斯特
《西虹市首富》笑点满满，在于笑点设计本土化做的足够接地气，但也不应该忽视原作的功劳。正如片尾字幕所示，其实《西虹市首富》是将英国作家乔治·巴尔·麦卡金的小说《布鲁斯特的百万横财》拍成了中国版。
在原著中，男主角布鲁斯特首先从祖父那里继承了100万美元遗产，但随后痛恨布鲁斯特祖父的另一位叔叔也去世了，他要求布鲁斯特在一年内花完祖父留下的百万美元，这样就有机会获得叔叔的700万美元巨额财产。这样的叔父请给我来一打。
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《布鲁斯特的百万横财》布鲁斯特
这本小说出版于1902年，1906年被搬上了戏剧舞台，很快在1914年首次拍成了电影，随后屡次翻拍，到1926年时已经拍摄了三部，不过这三部早期版本的《布鲁斯特的百万横财》都已遗失。截止到2016年，这个故事已经被拍摄了12次之多。
有意思的是，在每一代故事中，这个遗产的数额和限定的时间都有所不同。1914版遵循原著，而1921版的总遗产金额改为了4百万，1926版为一个月花光百万美元继承5百万遗产。
1985年的美国版塑造了最具知名度的一位黑人版“布鲁斯特”，与《西虹市首富》类似，男主角是一位棒球运动员，也正是在这版中加入了放弃挑战直接获得100万美元的选项。最近的一个版本诞生于2016年，由巴西拍摄。
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《华尔街之狼》乔丹·贝尔福特
全世界有钱人多了，哪里密度最大？很多人会立马想到华尔街。“华尔街”还“之狼”，那得多有钱。
在《华尔街之狼》里，小李化身传奇股票经纪人乔丹·贝尔福特，能挣更能花：乔丹·贝尔福特曾在三分钟内赚取1200万美元，31岁时就拥有亿万家产。成为富翁之后，“酒池肉林”已经远远不能满足这位股票大亨，他不仅左拥右抱，还沉沦毒海。
小李在接受采访时曾透露，他在这部电影中的性爱场面都是亲力亲为，没有使用替身。而演员们拍摄影片中吸毒的戏份时，实际往鼻子里吸了维他命B碾碎后的粉末，这不但让影片看起来真实，也让拍戏的演员很有活力。
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《蝙蝠侠：黑暗骑士》布鲁斯韦恩
在电影《正义联盟》里，闪电侠曾天真地问蝙蝠侠，“你的超能力是什么？”得到的回答是，“有钱”。
“蝙蝠侠”布鲁斯·韦恩出生在哥谭市四大家族之一的韦恩家族，天生有钱。《蝙蝠侠大战超人》中，他曾透露自己祖上是靠卖皮草给法国人发家的，让人不禁联想到《荒野猎人》里的小李。
真正的有钱人都不是在不经意间炫富。比如《黑暗骑士》里，哈维·登特与瑞秋共进晚餐，吹嘘自己好不容易定到了全城最火的餐厅。布鲁斯·韦恩过来说加把椅子，哈维还说餐厅未必同意，老爷淡定地表示，“餐厅我开的”。
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《黑豹》特查拉
在《黑豹》问世前，很多人以为钢铁侠就是漫威的第一高富帅了。黑豹一亮相，托尼·斯塔克立即败下阵来，毕竟前者家里有矿。
“黑豹”特查拉青年时曾在英国留学，并以相当优异的成绩毕业于牛津大学，在其父——前任黑豹特查卡死后，回国接任“黑豹”的称号成为瓦坎达国王。
瓦坎达表面上是一个贫穷落后的农业国家，实际上是地球上科技最先进的国家，拥有独一无二的稀有资源振金。
马丁·弗瑞曼饰演的罗斯探员第一次到瓦坎达后直接“吓尿”，感叹，“我见过会飞的神，我见过天降的外星人，我见过天才制造的武器，但这是我从未见过的！”
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《七次机会》吉姆
男人有钱姑娘就会倒追？至少在《七次机会》里是这样的！
一位商人面临经济危机，“正好”家里有位老人不幸去世，巨额财产唾手可得，却被要求必须结婚了才能继承！你以为这是新时代的逼婚广告？还真不是，这个故事发生近一个世纪前的美国，发生在巴斯特·基顿的《七次机会》里。
基顿必须在27岁生日前完成结婚大业就可以继承大笔遗产，你猜猜全城的单身姑娘们听到这个消息什么反应？当然选择倒追了！是真的在满城倒追，成就电影史上最“惨绝人寰”的追逐场面！
1999年，这个故事的翻拍版《亿万未婚夫》上映，再次上演新娘“猎杀”新郎的戏码。
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《甲方乙方》尤老板
随着改革开放中国经济腾飞，国产电影中也逐渐出现了富豪的形象。在冯小刚的贺岁片《甲方乙方》里，葛优等人为人们提供“好梦一日游”的服务，而片中的那位富豪却想体会一下穷（wo）人（men）的生活。
饰演富豪的是叶京，为了实现他的愿望，葛优将他丢在了贫困村庄里，一开始表示什么不好吃吃什么，什么日子不好过就过什么日子的他，最后成了全村公敌，全村的鸡都被他吃了，当葛优将他接回城市时，留下了感人的泪水，并表示吃了一只肯定还村里十只，还要建一座养鸡场。
这位最终服从命运安排，下辈子抱着龙虾过日子了吧。
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《喜欢你》路晋
有钱人干什么都讲究，比如《喜欢你》中金城武饰演的路晋，对待“吃”已经到了强迫症的地步。
电影中，“灰姑娘”周冬雨曾问金城武，“你有多少钱？”得到的回答是350亿美金折合人民币差不多2400亿。
马克思说:“金钱是人情的离心力。”钱太多了，人情味就少了。阔少喜欢上了厨师，却无法直面自己的内心。
路晋跑去向父亲请教，父亲却教育他，“我们控制这么大的经济体，我们不是普通人。我花了多少心血才把你变得这么讨厌啊。”路晋：“……”
最终，金城武饰演的路晋决定回到周冬雨身边，在上海老房子的阳台上看夕阳。
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《了不起的盖茨比》盖茨比
有钱可以为所欲为？但有些东西却偏偏不能得到，比如心心念的爱情。
盖茨比正是这样，等他发家致富，却发现心爱之人却早已另嫁他人。不仅如此，盖茨比发现心爱的只是想象中的她，却无法自拔，最终惨遭陷害。物质财富并没有带来幸福，反而是致命的痛苦。
虽然金钱不一定换来精神满足，但至少盖茨比过过几天好日子，每周的聚会奢华之至，没点头衔都不好意思跟人打招呼，但在这座有些浮夸的宫殿背后，极力掩饰的是颗受伤的心。
所以，金钱和幸福，还是不能划上等号呐。