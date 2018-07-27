突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？如果你没体验过（我也没）那还是来看电影吧。





今日上映的国产喜剧《西虹市首富》讲述的正是这样一个故事，如果你拼命花钱才能赚得大笔遗产，你会怎么花？





大银幕上挥金如土的土豪并不鲜见，今天时光君就带你盘（kai）点（yan），腰缠万贯的土豪们的生活有多么的空（hui）虚（huo）！