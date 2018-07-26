时光网讯
在“重启”盛行的当下，一部口碑和收视双赢的剧集在推出第一季后就终结是几乎不可能发生的事情。但HBO的新剧《利器》
却在周三意外的宣布将不会推出第二季。
在电视评论家协议周三进行的一次会议上，HBO主席Casey Bloys透露了《利器》即将完结于第一季的原因。
“不同于所有明星都愿意回归的《大小谎言》
，《利器》的角色和故事都非常黑暗，艾米不想继续活在这个角色当中，我不能责怪她，对于一个女演员来说，要承担太多，所以将不再有第二季，我们很乐意它成为一部限定剧。”
对于《利器》的拍摄经历，亚当斯曾经在6月接受《好莱坞报道者》时有过这样的描述：“当我离开片场或者拍完某场戏之后，我通常感到需要痛哭，我完成了我的工作，因为卡米尔不是一个会在人前哭泣的人，她的痛苦是内化的，我觉得我从她身上获得的痛苦要多余我表演出来的，我常常感到挣扎，比如凌晨两三点失眠，我会在半夜带着无法解释的恐惧或者自我厌恶突然惊醒，我必须摆脱它。”
《利器》的制作人马蒂·诺克森
也同样在周三作出了同样的说明称，该剧将于8月26日播完全部8集，即使它的首播集相比《大小谎言》的观众人次要多处超过30%。
《利器》改编自《消失的爱人》作者吉莉安·弗琳的同名处女作小说，讲述由艾米·亚当斯饰演的记者卡米尔回到家乡小镇报道一起少女谋杀案，并引发了案件背后更多错综复杂的连锁危机的故事。