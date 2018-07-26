



在电视评论家协议周三进行的一次会议上，HBO主席Casey Bloys透露了《利器》即将完结于第一季的原因。









对于《利器》的拍摄经历，亚当斯曾经在6月接受《好莱坞报道者》时有过这样的描述：“当我离开片场或者拍完某场戏之后，我通常感到需要痛哭，我完成了我的工作，因为卡米尔不是一个会在人前哭泣的人，她的痛苦是内化的，我觉得我从她身上获得的痛苦要多余我表演出来的，我常常感到挣扎，比如凌晨两三点失眠，我会在半夜带着无法解释的恐惧或者自我厌恶突然惊醒，我必须摆脱它。”









《利器》改编自《消失的爱人》作者吉莉安·弗琳的同名处女作小说，讲述由艾米·亚当斯饰演的记者卡米尔回到家乡小镇报道一起少女谋杀案，并引发了案件背后更多错综复杂的连锁危机的故事。