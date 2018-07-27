在影片此前举办的巴黎首映式上，时光网记者与众主创们聊了聊出演影片的心得、对于各自的理解，并各自分享了片场上发生的诸多欢乐趣事。规模宏大的首映式在浪漫之都的标志性建筑物——埃菲尔铁塔前举办，天空中还时不时飞过为了法国国庆而进行演习的各式战斗机，气势实在不是世界上其它城市影片首映所能比拟的。









阿汤哥一脸慈祥笑容地解释道，“我觉得我们的卡司很棒，故事独特，冒险也很惊人，有浪漫的爱情，当然还有史上最真实的动作场面！！一切都非常挑战极限，如果观众们喜欢这些元素，他们一定会喜欢这部影片。”他还透露说，八月份很有可能会来到中国宣传影片！！













亨利也承认，本片中“也会有充满情感的部分，非常深沉，你会看到角色们经历一些你在其它电影里看不到的事儿，真的很特别。”当记者请他分享在片场发生的最有趣的故事，他想了想答到，“最有趣的应该是我和汤姆开直升飞机的段落吧，非常疯狂。当时是在新西兰拍的，在峡谷和山间真的做特技飞行，太疯狂了，太独特了，太冷了！”







大超回眸一笑百媚生

















而提起影片的拍摄过程，他更是深情地分享到，“跟整个团队待在一起的日子都是福，看着他们一起合作，看着他们在拍摄间隙玩儿得高兴，那对我来说就是最棒的日子！”







空中飞过正为法国国庆做准备的飞机战队





现在的希望，就是《碟中谍6：全面瓦解》可以在中国内地尽快定档啦！