时光网巴黎讯
今日，派拉蒙影业的暑期重磅巨制《碟中谍6：全面瓦解》
在北美全面公映！本月初刚刚过完56岁生日的阿汤哥，第六次带领自己的“不可能任务”小分队，继续作为电影世界中最伟大特工之一的伊桑·亨特，挑战身为演员的极限时，也在给观众带来叹为观止的全新视觉享受。
铁塔前的首映式 气势恢宏
在影片此前举办的巴黎首映式上，时光网记者与众主创们聊了聊出演影片的心得、对于各自的理解，并各自分享了片场上发生的诸多欢乐趣事。规模宏大的首映式在浪漫之都的标志性建筑物——埃菲尔铁塔前举办，天空中还时不时飞过为了法国国庆而进行演习的各式战斗机，气势实在不是世界上其它城市影片首映所能比拟的。
当被问到片名中的“全面瓦解”（Fallout）是有何所指，汤姆·克鲁斯
告诉记者，这个词其实指的是对于自己所饰演的伊桑来说，他身边所有美好的事物都分崩离析地全面瓦解了
。本片中的反派会利用他所做过的好事来对他进行报复，毁掉他的生活，他的朋友，他的一切。
《碟中谍》系列的每一部中，阿汤哥似乎都能贡献出自己的杀手锏，近年来，《碟中谍4》
中的攀爬迪拜塔与《碟中谍5：神秘国度》
中的徒手扒飞机，都是让影迷们津津乐道的经典动作场景。本次《碟中谍6》
拍摄期间，就传来了阿汤哥“跳楼”出了意外，摔断脚踝的惊险新闻，那么除了他本人的魅力，这一部最吸引观众的又是什么？
阿汤哥一脸慈祥笑容地解释道，“我觉得我们的卡司很棒，故事独特，冒险也很惊人，有浪漫的爱情，当然还有史上最真实的动作场面！！一切都非常挑战极限，如果观众们喜欢这些元素，他们一定会喜欢这部影片。”他还透露说，八月份很有可能会来到中国宣传影片！！
《碟中谍5》
中惊艳现身的丽贝卡·弗格森
，让我们认识了这位形似英格丽·褒曼
的瑞典女演员。作为唯一一位正式回归了《碟中谍》系列的女主角，她谈起本片也是赞不绝口，“我们其实知道该对于《碟中谍6》
期待什么，知道会有很惊人的特技，很厉害的动作场面和任务。但观众们并不知道是什么任务或者什么特技，你就像是坐在凳子边缘，在影院中等着意想不到的事情发生吧！
”
亨利也承认，本片中“也会有充满情感的部分，非常深沉，你会看到角色们经历一些你在其它电影里看不到的事儿，真的很特别。”当记者请他分享在片场发生的最有趣的故事，他想了想答到，“最有趣的应该是我和汤姆开直升飞机的段落吧，非常疯狂。当时是在新西兰拍的，在峡谷和山间真的做特技飞行，太疯狂了，太独特了，太冷了！”
大超回眸一笑百媚生
人见人爱的西蒙巨巨，自《碟中谍3》
以来，就是“不可能任务”小组的核心成员之一。他在红毯上不吝自己对于新作的溢美之词，“《碟中谍6》具有暑期大片必备的一切
，观众们能看到精彩的打斗，非常刺激，大家走出电影院时肯定都被惊呆了
，同时也会很开心哦！”
看到记者的中国面孔，迈考利不由得感叹起了自己和中国的故事，“拍完上一部《碟中谍5》
之后我去了中国，我问，中国观众想要什么？他们说，中国观众想要一流的体验，IMAX、杜比全景声之类的
，他们都想要。我说，好的，我会给他们这些，我做了所有的努力，希望中国观众可以喜欢！
”
而提起影片的拍摄过程，他更是深情地分享到，“跟整个团队待在一起的日子都是福，看着他们一起合作，看着他们在拍摄间隙玩儿得高兴，那对我来说就是最棒的日子！”
空中飞过正为法国国庆做准备的飞机战队
现在的希望，就是《碟中谍6：全面瓦解》可以在中国内地尽快定档啦！