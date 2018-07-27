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"碟中谍6"主创埃菲尔铁塔前对谈时光网

大超："汤姆·克鲁斯这次真的豁出去了！"

2018-07-27 02:28:10 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》今日北美公映！此前举办的巴黎首映式上，包括阿汤哥、大超、西蒙·佩吉等一众影片主创，在红毯上与时光网记者分享了他们对于这部最新“碟中谍”作品的看法与期待。
　　时光网巴黎讯　今日，派拉蒙影业的暑期重磅巨制《碟中谍6：全面瓦解》在北美全面公映！本月初刚刚过完56岁生日的阿汤哥，第六次带领自己的“不可能任务”小分队，继续作为电影世界中最伟大特工之一的伊桑·亨特，挑战身为演员的极限时，也在给观众带来叹为观止的全新视觉享受。

剧场版预告片

　　本次新作中，上一部的女主角丽贝卡·弗格森、我们最熟悉不过的西蒙·佩吉与在“碟中谍”系列中，饰演让伊森·亨特魂牵梦萦的“前妻”米歇尔·莫娜汉均回归出演。而“超人”亨利·卡维尔《黑豹》中的“皇太后”安吉拉·贝塞特，与刚刚因英剧《王冠》获得艾美奖剧情类“最佳女配”的凡妮莎·柯比等人加盟，更是让人对影片的中国定档，等待得望眼欲穿。


铁塔前的首映式 气势恢宏

　　在影片此前举办的巴黎首映式上，时光网记者与众主创们聊了聊出演影片的心得、对于各自的理解，并各自分享了片场上发生的诸多欢乐趣事。规模宏大的首映式在浪漫之都的标志性建筑物——埃菲尔铁塔前举办，天空中还时不时飞过为了法国国庆而进行演习的各式战斗机，气势实在不是世界上其它城市影片首映所能比拟的。

阿汤哥宝刀未老

　　当被问到片名中的“全面瓦解”（Fallout）是有何所指，汤姆·克鲁斯告诉记者，这个词其实指的是对于自己所饰演的伊桑来说，他身边所有美好的事物都分崩离析地全面瓦解了。本片中的反派会利用他所做过的好事来对他进行报复，毁掉他的生活，他的朋友，他的一切。

　　《碟中谍》系列的每一部中，阿汤哥似乎都能贡献出自己的杀手锏，近年来，《碟中谍4》中的攀爬迪拜塔与《碟中谍5：神秘国度》中的徒手扒飞机，都是让影迷们津津乐道的经典动作场景。本次《碟中谍6》拍摄期间，就传来了阿汤哥“跳楼”出了意外，摔断脚踝的惊险新闻，那么除了他本人的魅力，这一部最吸引观众的又是什么？

　　阿汤哥一脸慈祥笑容地解释道，“我觉得我们的卡司很棒，故事独特，冒险也很惊人，有浪漫的爱情，当然还有史上最真实的动作场面！！一切都非常挑战极限，如果观众们喜欢这些元素，他们一定会喜欢这部影片。”他还透露说，八月份很有可能会来到中国宣传影片！！

丽贝卡美艳依旧

　　《碟中谍5》中惊艳现身的丽贝卡·弗格森，让我们认识了这位形似英格丽·褒曼的瑞典女演员。作为唯一一位正式回归了《碟中谍》系列的女主角，她谈起本片也是赞不绝口，“我们其实知道该对于《碟中谍6》期待什么，知道会有很惊人的特技，很厉害的动作场面和任务。但观众们并不知道是什么任务或者什么特技，你就像是坐在凳子边缘，在影院中等着意想不到的事情发生吧！

　　去年10月刚刚来中国宣传过《正义联盟》的“大超”亨利·卡维尔，最近几年迅速通过《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》《秘密特工》等一系列好莱坞大片，成长为了大银幕上观众们最熟悉的面孔之一。他其实觉得《碟中谍6》跟以前的《碟中谍》电影很像，但这一部更好！有更大规模、更惊险的特技”。而当聊到让人胆战心惊的“拼命三郎”阿汤哥，亨利的评价则是，“汤姆·克鲁斯这次真的豁出去了！！”

　　亨利也承认，本片中“也会有充满情感的部分，非常深沉，你会看到角色们经历一些你在其它电影里看不到的事儿，真的很特别。”当记者请他分享在片场发生的最有趣的故事，他想了想答到，“最有趣的应该是我和汤姆开直升飞机的段落吧，非常疯狂。当时是在新西兰拍的，在峡谷和山间真的做特技飞行，太疯狂了，太独特了，太冷了！”


大超回眸一笑百媚生

　　人见人爱的西蒙巨巨，自《碟中谍3》以来，就是“不可能任务”小组的核心成员之一。他在红毯上不吝自己对于新作的溢美之词，“《碟中谍6》具有暑期大片必备的一切，观众们能看到精彩的打斗，非常刺激，大家走出电影院时肯定都被惊呆了，同时也会很开心哦！”

西蒙巨巨憨态可掬

　　导演克里斯托夫·迈考利在红毯上姗姗来迟，既担当了《碟中谍5》的导演与编剧之后，作为系列第一个、也是唯一一个回归执导的导演，他本次依然是《碟中谍6》的导演兼编剧。

　　看到记者的中国面孔，迈考利不由得感叹起了自己和中国的故事，“拍完上一部《碟中谍5》之后我去了中国，我问，中国观众想要什么？他们说，中国观众想要一流的体验，IMAX、杜比全景声之类的，他们都想要。我说，好的，我会给他们这些，我做了所有的努力，希望中国观众可以喜欢！

　　而提起影片的拍摄过程，他更是深情地分享到，“跟整个团队待在一起的日子都是福，看着他们一起合作，看着他们在拍摄间隙玩儿得高兴，那对我来说就是最棒的日子！”


空中飞过正为法国国庆做准备的飞机战队

　　现在的希望，就是《碟中谍6：全面瓦解》可以在中国内地尽快定档啦！

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍6 汤姆·克鲁斯 西蒙·佩吉 红毯 专访 丽贝卡·弗格森
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