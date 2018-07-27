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2018年First创投会9项大奖揭晓

姚晨、秦海璐等嘉宾为青年电影人颁发奖项

2018-07-27 03:01:56 来源：Mtime时光网

7月26日晚，FIRST创投会9项大奖在欢迎晚宴上公布，包括6个现金类奖项与3个非现金类奖项。
       时光网讯 2018年7月26日晚，FIRST创投会9项大奖在欢迎晚宴上公布，包括6个现金类奖项与3个非现金类奖项。从5月剧本评审会议，到6月提案评审会议，再到7月25日电影计划公开陈述，提案项目742入30再到最终13个来到西宁，经历过层层筛选，最终共有7个项目分享9项大奖。

       《驯鹿》在一个犯罪公路类型包裹下，讲述一个有关寻找、身份、破碎与回归的救赎故事。获和和影业剧本发展金及龙跃制片人特别奖两项大奖，创投评委姚晨、和和影业董事长杨巍、龙跃中国区负责人张凡分别为导演康博与制片人汪思雨颁奖。

       《一日游》讲述一家三口一天的生活，展开一幅现代人日常生活的荒谬图景，表达城市中的焦虑与无所适从。获腾讯影业 "NEXT IDEA计划" 剧本发展金，创投评委张杨、腾讯影业版权业务总监蒲林江为导演陈延企颁奖。

       《郊游》在日常语境下展现少年心理奇观，在无所事事中发掘出危机四伏。在悬疑外壳下，窥探少年成长，在去戏剧化的同时保持作者表达。获黑蚂蚁影业剧本发展金，创投评委叶如芬、黑蚂蚁影业董事长刘博为导演林硕原颁奖。

       《国王的血》改编自须一瓜的同名小说，表现在看清世界和现实的真相之后做出的主动选择。获新丽传媒新生力量奖，新丽传媒高级副总裁、新丽电影CEO李宁与演员秦海璐为导演高则豪颁奖。

       《顶个椅子》讲述春运期间的荒诞故事，一个父亲扛着抢来的椅子作为礼物挽救他支离破碎的家庭。获恒业影业最具创意奖，恒业代表伍乐与演员王砚辉为导演乔星月颁奖。

       《老郑飞到天上去了》有难得的率真之气，中年人与少年共同成长的故事糅合中年危机和青春期躁动两种力量，并探讨“向死而生”的哲学命题。获大地电影剧本发展金及合瑞发行支持奖两项大奖，大地影业总经理张群、演员刘桦、合瑞影业项目总监李海洋分别为导演王晓丰颁奖。

       《精英游戏》是本届创投会商业性最强的项目，直击留学生诚信问题，刺破代考代写黑色产业链。获太空堡垒电影物料支持奖，FIRST创始人宋文为导演徐寒颁奖。

       李子为在欢迎晚宴最后对在座的产业嘉宾发出感慨：“好电影的宿命在于被观看，创作和观看两个生态是相辅相成的。希望大家多观察我们，给彼此一点时间，带给我们更好的局面。”

       本届创投会首席合作伙伴是阿里影业，同时得到和和影业、腾讯影业、黑蚂蚁影业新丽传媒、恒业影业、大地电影、合瑞影业、龙跃中欧制片人协会、太空堡垒9家产业伙伴助力支持。未来将有哪些电影计划能够链接产业，完成想象中的影像样貌，值得我们用热忱的目光持续注视。

   编辑：HAHA

关键词： FIRST电影展 姚晨 秦海璐
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