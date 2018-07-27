7月26日晚，FIRST创投会9项大奖在欢迎晚宴上公布，包括6个现金类奖项与3个非现金类奖项。

时光网讯 2018年7月26日晚，FIRST创投会9项大奖在欢迎晚宴上公布，包括6个现金类奖项与3个非现金类奖项。从5月剧本评审会议，到6月提案评审会议，再到7月25日电影计划公开陈述，提案项目742入30再到最终13个来到西宁，经历过层层筛选，最终共有7个项目分享9项大奖。













《郊游》在日常语境下展现少年心理奇观，在无所事事中发掘出危机四伏。在悬疑外壳下，窥探少年成长，在去戏剧化的同时保持作者表达。获黑蚂蚁影业剧本发展金，创投评委叶如芬、黑蚂蚁影业董事长刘博为导演林硕原颁奖。













《老郑飞到天上去了》有难得的率真之气，中年人与少年共同成长的故事糅合中年危机和青春期躁动两种力量，并探讨“向死而生”的哲学命题。获大地电影剧本发展金及合瑞发行支持奖两项大奖，大地影业总经理张群、演员刘桦、合瑞影业项目总监李海洋分别为导演王晓丰颁奖。





《精英游戏》是本届创投会商业性最强的项目，直击留学生诚信问题，刺破代考代写黑色产业链。获太空堡垒电影物料支持奖，FIRST创始人宋文为导演徐寒颁奖。





李子为在欢迎晚宴最后对在座的产业嘉宾发出感慨：“好电影的宿命在于被观看，创作和观看两个生态是相辅相成的。希望大家多观察我们，给彼此一点时间，带给我们更好的局面。”





本届创投会首席合作伙伴是阿里影业，同时得到和和影业、腾讯影业、黑蚂蚁影业新丽传媒、恒业影业、大地电影、合瑞影业、龙跃中欧制片人协会、太空堡垒9家产业伙伴助力支持。未来将有哪些电影计划能够链接产业，完成想象中的影像样貌，值得我们用热忱的目光持续注视。

编辑：HAHA