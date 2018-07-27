《巨齿鲨》将于8月10日正式在全球上映。今日，影片曝光一款“鲨场对决”版海报，吊足观众胃口。





最新发布的海报上，几乎占据二分之一画面的巨齿鲨张开深渊巨口，撞入眼帘，这头自然界真实出现过的史前巨兽形似怪物，而画面另一端，奋不顾身单刀赴会的则是《巨齿鲨》主演、好莱坞肌肉巨星杰森·斯坦森，虽在海报上被巨鲨衬托得十分渺小、不足盈寸，但这位毫不畏惧的独胆英雄依旧坚毅勇猛，与大兽赤拳搏斗。





《巨齿鲨》讲述了消失已久的史前巨鲨重现人间，大开杀戒，由杰森·斯坦森饰演的前美国海军陆战队成员乔纳斯·泰勒联手李冰冰饰演的科学家张苏茵，带领众人抗击巨兽，于一波又一波的惊险中竭力化解这场怒海浩劫。





“你们知道，我有着多年的潜水经验，但却是第一次出演这样的电影，太刺激了！” 谈及拍摄体验，男主杰森·斯坦森毫不掩饰激动之情，“我热爱海洋，热爱潜水，出演这部电影让我意犹未尽！虽然这类电影都是大制作，幕后都有庞大的支持，但《巨齿鲨》的规模非常非常大！让人过瘾。”





而作为一部“让人过瘾”的深海冒险巨制影作，《巨齿鲨》中有大部分惊险刺激的情节都在水下展开，这对于整个剧组而言并不是一场容易的挑战。





杰森就曾对媒体表示，水下拍摄令他记忆犹新，“（在水下）摄影机会变得很重，摄影师无法快速地移动它，想要把它上下左右调整只能慢慢来，也会因此错过一些镜头，这会让摄影师和我们都很沮丧。但最终我们还是得到了想要的效果，整个过程很不容易，因为在水下一天的成果大概只有一般陆地上的十分之一。”

编辑：hello王小羊