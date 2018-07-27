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著名剧作家沙叶新去世享年79岁

剧作“假如我是真的”拿金马奖 曾客串“围城”

2018-07-27 10:49:36 来源：Mtime时光网

著名剧作家沙叶新于2018年7月26日5时03分因病去世，享年79岁。

沙叶新

　　时光网讯  据《周渔的火车》、《公民凯恩》等书的作者北村以及电影从业者余泳透露，著名剧作家沙叶新于2018年7月26日5时03分因病去世，享年79岁。

　　北村在微博中写道：作为一名剧作家，他不仅贡献了杰出的戏剧作品，还贡献了中国知识分子的良知。

　　据悉，沙叶新是国家一级编剧，中国戏剧家协会常务理事、中国戏剧家协会创作委员会副主任、中国作家协会会员，曾创作《耶稣·孔子·披头士列侬》、《假如我是真的》、《陈毅市长》《寻找男子汉》、《尊严》等话剧，同时还是倪萍主演的电视剧《中国姑娘》的编剧，并曾在陈道明吕丽萍等主演的《围城》中客串曹元朗。

《假如我是真的》

　　沙叶新是江苏南京人，1957年毕业于南京市第五中学。1957年-1961年，就读于华东师范大学中文系。毕业于华东师范大学中文系。1961年保送进上海戏剧学院戏曲创作研究班读研究生课程 。1963年7月毕业于上海戏剧学院戏曲创作研究班。1963年，在上海人民艺术剧院担任编剧。

　　1985年，加入中国作家协会。1985年-1993年任上海人民艺术剧院院长。1993年为打破终身制主动弃职，称：“不为权力写作。”偶有闲情写博文，从无俗趣见官绅。不为权力歌功颂，字字言言献庶民。

　　在沙叶新的剧作中，《陈毅市长》《寻找男子汉》《假如我是真的》还被改编成电影搬上大银幕。其中由谭咏麟主演的电影《假如我是真的》还夺得1981年台湾电影金马奖最佳影片、最佳男主角、最佳改编剧本三项大奖。


   编辑：hello王小羊

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关键词： 沙叶新 去世
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职业：编剧 | 演员

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