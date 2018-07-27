著名剧作家沙叶新于2018年7月26日5时03分因病去世，享年79岁。





北村在微博中写道：作为一名剧作家，他不仅贡献了杰出的戏剧作品，还贡献了中国知识分子的良知。









《假如我是真的》 沙叶新是江苏南京人，1957年毕业于南京市第五中学。1957年-1961年，就读于华东师范大学中文系。毕业于华东师范大学中文系。1961年保送进上海戏剧学院戏曲创作研究班读研究生课程 。1963年7月毕业于上海戏剧学院戏曲创作研究班。1963年，在上海人民艺术剧院担任编剧。





1985年，加入中国作家协会。1985年-1993年任上海人民艺术剧院院长。1993年为打破终身制主动弃职，称：“不为权力写作。”偶有闲情写博文，从无俗趣见官绅。不为权力歌功颂，字字言言献庶民。











