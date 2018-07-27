时光网讯
据《周渔的火车》、《公民凯恩》等书的作者北村以及电影从业者余泳透露，著名剧作家沙叶新
于2018年7月26日5时03分因病去世，享年79岁。
北村在微博中写道：作为一名剧作家，他不仅贡献了杰出的戏剧作品，还贡献了中国知识分子的良知。
据悉，沙叶新是国家一级编剧，中国戏剧家协会常务理事、中国戏剧家协会创作委员会副主任、中国作家协会会员，曾创作《耶稣·孔子·披头士列侬》、《假如我是真的》、《陈毅市长》《寻找男子汉》、《尊严》等话剧，同时还是倪萍
主演的电视剧《中国姑娘》的编剧，并曾在陈道明
、吕丽萍
等主演的《围城》
中客串曹元朗。
沙叶新是江苏南京人，1957年毕业于南京市第五中学。1957年-1961年，就读于华东师范大学中文系。毕业于华东师范大学中文系。1961年保送进上海戏剧学院戏曲创作研究班读研究生课程 。1963年7月毕业于上海戏剧学院戏曲创作研究班。1963年，在上海人民艺术剧院担任编剧。
1985年，加入中国作家协会。1985年-1993年任上海人民艺术剧院院长。1993年为打破终身制主动弃职，称：“不为权力写作。”偶有闲情写博文，从无俗趣见官绅。不为权力歌功颂，字字言言献庶民。