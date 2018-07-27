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《反贪风暴3》曝"正义男神团"特辑

古天乐张智霖戏内枪战肉搏 戏外卖萌耍帅

2018-07-27 11:05:38 来源：Mtime时光网

《反贪风暴3》曝"正义男神团"特辑，古天乐、张智霖、郑嘉颖三位主演戏里枪战肉搏，戏外卖萌耍帅。
       

《反贪风暴3》正义男神团特辑

时光网讯 犯罪动作片《反贪风暴3》即将于8月24日全国公映。日前，片方曝光了一支汇集古天乐张智霖郑嘉颖三位主演的正义男神团特辑。特辑将一众反贪男神戏里枪战肉搏，戏外卖萌耍帅的不同状态全方位呈现。

       在电影《反贪风暴3》新曝光的正义男神团特辑中，古天乐眉宇之间正气凛然；张智霖颠覆以往酒窝男神俊朗小生形象，贡献酷炫的造型，花臂墨镜、痞气十足；禁欲系男神郑嘉颖则梳起精英范十足的“大背头”，英气逼人。

       戏中男性荷尔蒙爆棚的男神们，片场全无偶像包袱，认真投入，不经意间流露出的小动作让人直呼反差萌魅力MAX。古天乐一展“大儿童”可爱瞬间，在拍摄猛跑的追逐戏份时突然忘词。张智霖颠覆自我，兼具霸气痞气，活脱脱“毒贩”大佬。禁欲系男神郑嘉颖，戏里不苟言笑，离开镜头却小动作不断，擦汗吐舌头，耍宝搞怪。众高颜值男神不惧高温拍摄，以可贵的敬业精神和责任心，用炸裂的演技充分展现了“反贪天团”的十足魅力。

       电影《反贪风暴3》讲述了ICAC (廉政公署) 陆志廉（古天乐饰）和JFIU (联合财富情报组) 刘保强（张智霖饰）两人分别侦查贪污及洗黑钱案件。但随着调查的不断深入，两人却发现贪污案和洗黑钱案有着千丝万缕关系，与此同时，二人也身陷危机之中。

       电影《反贪风暴3》将于8月24日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 反贪风暴3 古天乐 张智霖 郑嘉颖
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导演：林德禄

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