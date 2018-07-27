《反贪风暴3》曝"正义男神团"特辑，古天乐、张智霖、郑嘉颖三位主演戏里枪战肉搏，戏外卖萌耍帅。









戏中男性荷尔蒙爆棚的男神们，片场全无偶像包袱，认真投入，不经意间流露出的小动作让人直呼反差萌魅力MAX。古天乐一展“大儿童”可爱瞬间，在拍摄猛跑的追逐戏份时突然忘词。张智霖颠覆自我，兼具霸气痞气，活脱脱“毒贩”大佬。禁欲系男神郑嘉颖，戏里不苟言笑，离开镜头却小动作不断，擦汗吐舌头，耍宝搞怪。众高颜值男神不惧高温拍摄，以可贵的敬业精神和责任心，用炸裂的演技充分展现了“反贪天团”的十足魅力。









编辑：隐饮