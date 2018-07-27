时光网讯
犯罪动作片《反贪风暴3》
即将于8月24日全国公映。日前，片方曝光了一支汇集古天乐
、张智霖
、郑嘉颖
三位主演的正义男神团特辑。特辑将一众反贪男神戏里枪战肉搏，戏外卖萌耍帅的不同状态全方位呈现。
在电影《反贪风暴3》
新曝光的正义男神团特辑中，古天乐眉宇之间正气凛然；张智霖颠覆以往酒窝男神俊朗小生形象，贡献酷炫的造型，花臂墨镜、痞气十足；禁欲系男神郑嘉颖则梳起精英范十足的“大背头”，英气逼人。
戏中男性荷尔蒙爆棚的男神们，片场全无偶像包袱，认真投入，不经意间流露出的小动作让人直呼反差萌魅力MAX。古天乐一展“大儿童”可爱瞬间，在拍摄猛跑的追逐戏份时突然忘词。张智霖颠覆自我，兼具霸气痞气，活脱脱“毒贩”大佬。禁欲系男神郑嘉颖，戏里不苟言笑，离开镜头却小动作不断，擦汗吐舌头，耍宝搞怪。众高颜值男神不惧高温拍摄，以可贵的敬业精神和责任心，用炸裂的演技充分展现了“反贪天团”的十足魅力。
电影《反贪风暴3》
讲述了ICAC (廉政公署) 陆志廉（古天乐饰）和JFIU (联合财富情报组) 刘保强（张智霖饰）两人分别侦查贪污及洗黑钱案件。但随着调查的不断深入，两人却发现贪污案和洗黑钱案有着千丝万缕关系，与此同时，二人也身陷危机之中。
编辑：隐饮