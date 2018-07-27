《西虹市首富》讲述了“大翔队”落魄守门员王多鱼如何在一个月内，绞尽脑汁花光十亿的故事。“花钱特烦恼”将《夏洛特烦恼》的爆笑风格发扬光大。





















“西虹市”这个地名最初只是闫非、彭大魔在拍摄《夏洛特烦恼》时的灵光一现，但由于《西虹市首富》的沿袭，已经受到了影迷的追捧。特别是赵雷为影片打造的推广曲《彩虹下面》MV曝光，这座虚拟城市令人心生向往。





“感觉很像《彼得·潘》里的永无乡，特别美好。”“一个任何爆笑桥段都能发生，任何美好的梦想都能实现的地方，想想就让人温暖。”对于很多影迷来说，“西虹市”已经成为一个令人向往的喜剧电影新宇宙。



















“月花十亿”真的有那么难？一天要花掉三千万，还不能留下任何资产，这样的剧情设定在曝光之初就引来网友讨论。当金库里摞成山的现金出现在大银幕上，观众也会随着王多鱼一起陷入“烦恼”，感叹钱多了，真不好花！王多鱼那些让人爆笑的奢侈神操作，竟然都变得合理起来。“贫穷限制了我的想象，王多鱼比我有创意多了！”有网友打趣道。





然而讽刺的是，花钱速度没有“钱生钱”来得快，王多鱼最后孤注一掷竟然收获奇效，让人佩服导演闫非和彭大魔的脑洞。