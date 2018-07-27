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《西虹市首富》终极预告揭秘"花钱特烦恼"

沈腾演绎最“欠”富豪 超大脑洞开启荒诞人生

2018-07-27 11:11:42 来源：Mtime时光网

《西虹市首富》讲述了“大翔队”落魄守门员王多鱼如何在一个月内，绞尽脑汁花光十亿的故事。“花钱特烦恼”将《夏洛特烦恼》的爆笑风格发扬光大。
　　时光网讯  《西虹市首富》今日正式上映，终极预告火热出炉，沈腾实力演绎史上最“欠”富豪。





　　三年前，电影《夏洛特烦恼》以黑马之势席卷国庆档，今年暑期，“西虹市三杰”卷土重来。《西虹市首富》讲述了“大翔队”落魄守门员王多鱼如何在一个月内，绞尽脑汁花光十亿的故事。“花钱特烦恼”将《夏洛特烦恼》的爆笑风格发扬光大，更添荒诞和魔幻色彩。

　　“西虹市”这个地名最初只是闫非、彭大魔在拍摄《夏洛特烦恼》时的灵光一现，但由于《西虹市首富》的沿袭，已经受到了影迷的追捧。特别是赵雷为影片打造的推广曲《彩虹下面》MV曝光，这座虚拟城市令人心生向往。

　　“感觉很像《彼得·潘》里的永无乡，特别美好。”“一个任何爆笑桥段都能发生，任何美好的梦想都能实现的地方，想想就让人温暖。”对于很多影迷来说，“西虹市”已经成为一个令人向往的喜剧电影新宇宙。





 
　　“月花十亿”真的有那么难？一天要花掉三千万，还不能留下任何资产，这样的剧情设定在曝光之初就引来网友讨论。当金库里摞成山的现金出现在大银幕上，观众也会随着王多鱼一起陷入“烦恼”，感叹钱多了，真不好花！王多鱼那些让人爆笑的奢侈神操作，竟然都变得合理起来。“贫穷限制了我的想象，王多鱼比我有创意多了！”有网友打趣道。

　　然而讽刺的是，花钱速度没有“钱生钱”来得快，王多鱼最后孤注一掷竟然收获奇效，让人佩服导演闫非和彭大魔的脑洞。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西虹市首富 终极预告
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西虹市首富

西虹市首富 (2018)

6.8

导演：闫非

主演：沈腾 宋芸桦

在线播放

沈腾

沈腾

Teng Shen

职业：演员

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