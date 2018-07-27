温子仁监制的《招魂》系列衍生片《鬼修女》曝光一波新剧照；导演科林哈迪还分享了自己片场灵异经历。













“我们真的在一个罗马尼亚堡垒拍摄，它本是用来存放武器的地方，就像一个旧地堡，”哈迪说道。“每个人都对它感到有点不安。那里有让你迷失方向的黑暗隧道......有一个两百英尺长的走廊，叫做十字架走廊，非常深，幽暗，潮湿。在拍摄地点，我不得不避开镜头，躲在一个小洞穴里——准确地说，是从走廊边一个门进入一个漆黑的小房间里。我看到剧组的两个工作人员，大概是来自声音部门的，只在我前面一点点，坐在黑暗处。我说完HI，就专心想我电影了。我转过身，背对他们，看我的监视器。”





他继续说道：“半小时后，我终于获得了我想要的镜头。我起身转向两个男人说：‘你们看到了吗？’我环顾四周，然后......房间里根本没人。其实根本就没人进来过。如果有人进来过，他们也没有办法从任何地方出去。但我进来的时候真的看见他们了。而且我全程感到他们一直在我身后。”







泰沙法梅加推特晒与导演哈迪、监制温子仁合影









编辑：飒飒