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"鬼修女"导演：拍片时我可能真遇到鬼了

地道探秘：温子仁监制恐怖片曝光新剧照

2018-07-27 11:25:51 来源：Mtime时光网

温子仁监制的《招魂》系列衍生片《鬼修女》曝光一波新剧照；导演科林哈迪还分享了自己片场灵异经历。
　　时光网讯 温子仁监制的《招魂》系列衍生片《鬼修女》曝光一波新剧照，我们可以看到故事主要发生地——罗马尼亚修道院的外观细节，还能看到灯光幽暗的修道院内，泰莎·法梅加饰演的修女和德米安·比齐尔饰演的神父探秘的场面。“鬼修女”本尊更恐怖现身。

　　《鬼修女》故事发生年代在《安娜贝尔》之前，一名不断被恐怖往事纠缠的年轻修女陪同神父前往罗马尼亚的修道院。因曾有一名修女神秘死亡，他们受梵蒂冈派遣，开始展开调查其死因。在这过程中，他们发现一些秘密，令他们危在旦夕......

　　在SDCC活动上，导演柯林·哈迪透露，在影片拍摄片场他真的遇上了鬼。

　　“我们真的在一个罗马尼亚堡垒拍摄，它本是用来存放武器的地方，就像一个旧地堡，”哈迪说道。“每个人都对它感到有点不安。那里有让你迷失方向的黑暗隧道......有一个两百英尺长的走廊，叫做十字架走廊，非常深，幽暗，潮湿。在拍摄地点，我不得不避开镜头，躲在一个小洞穴里——准确地说，是从走廊边一个门进入一个漆黑的小房间里。我看到剧组的两个工作人员，大概是来自声音部门的，只在我前面一点点，坐在黑暗处。我说完HI，就专心想我电影了。我转过身，背对他们，看我的监视器。”

　　他继续说道：“半小时后，我终于获得了我想要的镜头。我起身转向两个男人说：‘你们看到了吗？’我环顾四周，然后......房间里根本没人。其实根本就没人进来过。如果有人进来过，他们也没有办法从任何地方出去。但我进来的时候真的看见他们了。而且我全程感到他们一直在我身后。”


泰沙法梅加推特晒与导演哈迪、监制温子仁合影

　　《修女》将于9月7日美国上映。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 招魂 华纳 鬼修女 衍生片 温子仁 恐怖片
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