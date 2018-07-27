在《一出好戏》拍摄过程中，对于张艺兴来说最大的挑战还是如何克服自己对鱼的恐惧。因为性格的原因，张艺兴自小对所有带鳞片的动物都充满恐惧。





在最新一期的节目当中，黄渤与张艺兴迎来了彼此单独的对手戏。为迎合剧情需要，二人每天拍摄都要化长达两小时的特效妆容，连指甲上都要安装甲片配合造型。在一次夜间拍摄过程中，张艺兴一不小心在拉扯中将黄渤的甲片拽下，还顺带伤及了黄渤的指甲肉。看到自己误伤了哥哥，张艺兴倍感愧疚，向黄渤低声道歉，黄渤则大方回应道：“瞎说什么呢？说什么对不起！”二人一言一语交流宛如亲兄弟一般。





尽管在平时与剧组人员相处的时候黄渤总是十分的宽容平和，但在艺术创造的过程中黄渤却是一个十分严格的人。在电影《一出好戏》的一个镜头里，张艺兴的脸上需要有一个脚印的样子。为了追求最真实的效果，黄渤放弃了原本用手画的方案，现场将侧拍师的鞋子脱了下来进行上妆造型，然后摁到了张艺兴的脸上。张艺兴虽然一脸无奈，但为了电影效果，也还是苦笑的接受了哥哥黄渤的严格，还纵情歌唱：“等你爱我，一个脚印就是解脱”。





在《一出好戏》拍摄过程中，对于张艺兴来说最大的挑战还是如何克服自己对鱼的恐惧。因为性格的原因，张艺兴自小对所有带鳞片的动物都充满恐惧，并且会在接近的时候会不由自主的发出大叫。而此次电影《一出好戏》的情节中就有非常多的与鱼相关的情节，这对张艺兴无疑来讲是一个非常大的拍摄困难。在拍摄过程中张艺兴为克服该恐惧也是频想妙招，一会往鱼上喷香水，一会又想把鱼做成肉泥状，各种可爱的想法把现场工作人员逗得哭笑不得。

根据电影《一出好戏》幕后花絮剪辑的特别真人秀节目《另一出好戏》截止目前已经更新到了第四集，该栏目记录了电影《一出好戏》全剧组近千名工作人员，在137天内拍摄了94场戏的全过程，向观众分别展示了导演选角定妆、上岛拍摄困境、张艺兴拍摄轶事等多个瞬间。

编辑：hello王小羊