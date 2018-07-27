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甄子丹主演《大师兄》发“逆生长”特辑

动作巨星越打越年轻 “家政足疗”变冻龄秘籍

2018-07-27 17:48:11 来源：Mtime时光网

《大师兄》特辑中，甄子丹不仅在外形和身手上突破年龄极限，更是向观众实力展示什么叫“保持良好心态、才能无惧年龄”。

冻龄特辑

　　时光网讯  由甄子丹发起、出品并与王晶、王雅琳共同监制，阚家伟执导，甄子丹、陈乔恩、喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠、云芊芊等主演动作电影《大师兄》将于8月24日全国上映。近日，片方曝出“逆生长”特辑，特辑中甄子丹身姿矫健、打斗动作强劲有力，1963年出生的他似乎独得岁月“恩宠”。

　　此前曝光的预告中，甄子丹篮球铁锹掀翻全场、提绳飞腿踢倒一片、赤手空拳打遍黑势力等惊险刺激的动作场面，已经让观众对电影《大师兄》展现出的“甄功夫”期待不已。此次曝光的“逆生长”特辑可谓是“武力全开”，冻龄状态的甄子丹魅力不减，“以一敌十”的动作场面依旧火爆。

　　教室、拳馆、操场无处不是“战场”；椅子、教棍、铁锹遍地都是“武器”；MMA、混合格斗动作风格多变。对“甄功夫”的严格要求，让甄子丹无惧年龄保持良好的状态，每一场动作戏都拳拳到肉，就连女主角陈乔恩都在发布会现场抱怨没看够。
 
　　特辑中，甄子丹不仅在外形和身手上突破年龄极限，更是向观众实力展示什么叫“保持良好心态、才能无惧年龄”。片场床单上撒娇打滚，不断调整睡姿化身精致“睡播”；“家政、足疗、摩托司机”等各个领域干的火热，给客户带来完美体验；更是时不时展示钢琴solo、户外版KTV、赛车极速漂移等各项才艺，引现场迷妹欢呼不停。

　　心理年龄的“逆生长”也让甄子丹跟电影里的一群“问题少年”很快打成一片，甄子丹透露跟学生相处非常和谐：“大家一起互动，吃饭，唱卡拉OK，然后才拍戏。”如此全能又充满活力的“逆生长”大师兄，难怪能在跟熊孩子的斗智斗勇中取得胜利，把让人头疼的“问题学生”调教成“迷弟迷妹”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 甄子丹 大师兄 特辑
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