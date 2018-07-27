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Netflix投拍耐克创始人传记电影

《艾德伍德》编剧操刀剧本 奈特亲任制片

2018-07-27 18:07:42 来源：Mtime时光网

菲尔·奈特的传记电影自然也是要面临讲述内容取舍的问题，不过，美国网友知道此事之后，更多人是呼吁让他儿子塔拉维斯·奈特来执导。
菲尔·奈特和他的自传《鞋狗》

　　时光网讯 Netflix公司确定投拍“耐克”创始人菲尔·奈特的个人传记电影，影片以菲尔·奈特2016年出版的自传《鞋狗》为改编蓝本，Netflix已经拿到了这本自传的电影改编权。同时，菲尔·奈特会出任这部传记影片的制片人。

　　目前，菲尔·奈特传记电影还未正式定名，档期也没有公布。现在刚刚开启剧本创作，《艾德·伍德》编剧斯科特·亚历山大、拉里·卡拉斯泽斯基负责剧本工作。

耐克鞋是很多青少年的梦想之一

　　耐克作为无人不知无人不晓的体育品牌，创始人菲尔·奈特的创业经历必然引人注目。从1000元投资起家，做到今天年销售额超100亿美元，耐克是商界的奇迹。

　　但是，传记片显然不好拍。史蒂夫·乔布斯的传记片之前曾拍过《乔布斯》《史蒂夫·乔布斯》，制作班底都不错，但最终反响平平。传奇总裁的人生有时候在2小时左右的电影篇幅中很难展现精彩，所以商界领袖的传记片成功的并不多。

塔拉维斯·奈特在故宫

　　菲尔·奈特的传记电影自然也是要面临讲述内容取舍的问题，不过，美国网友知道此事之后，更多人是呼吁让他儿子塔拉维斯·奈特来执导。塔拉维斯·奈特曾执导过电影《魔弦传说》，最近刚刚拍完《大黄蜂》，也是好莱坞逐渐上升的新晋导演。不过，塔拉维斯·奈特一直不喜欢他父亲参与自己的电影工作，所以两人合作的可能性几乎没有。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 菲尔·奈特 耐克 Netflix
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