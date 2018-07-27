菲尔·奈特的传记电影自然也是要面临讲述内容取舍的问题，不过，美国网友知道此事之后，更多人是呼吁让他儿子塔拉维斯·奈特来执导。

菲尔·奈特和他的自传《鞋狗》





时光网讯 Netflix公司确定投拍“耐克”创始人菲尔·奈特的个人传记电影，影片以菲尔·奈特2016年出版的自传《鞋狗》为改编蓝本，Netflix已经拿到了这本自传的电影改编权。同时，菲尔·奈特会出任这部传记影片的制片人。









耐克鞋是很多青少年的梦想之一



耐克作为无人不知无人不晓的体育品牌，创始人菲尔·奈特的创业经历必然引人注目。从1000元投资起家，做到今天年销售额超100亿美元，耐克是商界的奇迹。









塔拉维斯·奈特在故宫







