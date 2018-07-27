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IMAX推出“电影无界，大有不同”全球品牌活动

全新视觉工具“IMAX无界海报”发布

2018-07-27 16:58:27 来源：Mtime时光网

新品牌创意主要包含三大主视觉，并由精心打造的静态视觉和创新性的动态视觉组成，前所未有地为数字时代的受众量身打造。这三大主视觉分别为：空中奇观：激战；海上冲突：风暴；未来一瞥：探索。
 

空中奇观：激战

    今日， IMAX全新品牌活动“电影无界，大有不同”在全球77个国家以39种语言惊艳亮相，由线上、影院平台、和户外广告率先推出。该活动是IMAX公司成立50年来范围最大的品牌营销活动，由2017年加入公司的新任全球CMO, JL Pomeroy,以及品牌创意部执行副总裁Denny Tu主导，旨在鼓励观众通过身临其境般的观影体验，尽情体验大有不同的电影世界，让观影最大程度地还原电影创作者的本来意图。
 
      在新的品牌创意中，IMAX推出了全新视觉工具“IMAX无界海报”。这一载体由IMAX所完全拥有，并且充分展现了IMAX与普通影院相比的优势。新品牌创意主要包含三大主视觉，并由精心打造的静态视觉和创新性的动态视觉组成，前所未有地为数字时代的受众量身打造。这三大主视觉分别为：空中奇观：激战；海上冲突：风暴；未来一瞥：探索。
 
      IMAX首席营销官JL Pomeroy表示：“50年来，IMAX不断强化为观众提供最身临其境的观影体验的传统。今天标志着IMAX品牌开始了崭新的篇章，因为我们在77个国家以39种语言推出了'电影无界，大有不同'活动，这是迄今为止IMAX进行的最为强有力的品牌营销活动。 我们的重点是突破纷繁复杂的娱乐市场，真正强调IMAX体验的独特之处。 相信这次新的品牌活动连同我们新一代激光体验的推出，加上影院合作伙伴给予的强大支持，将助力IMAX成为新时代观影体验的领军力量。”
 

海上冲突：风暴

      通过线上平台和影院合作伙伴的推广，焕然一新的IMAX品牌在与其最核心的观众互动的同时也在培养新的消费者。此次活动充分传达了IMAX的品牌差异特点，包括IMAX的超大银幕、超清画面、震撼人心的音效和增幅达26%的画面内容（只有在使用了IMAX摄影机拍摄的影片，或者为IMAX画幅扩展特别转制的影片中才会体现）等，让IMAX品牌在繁杂的市场环境中脱颖而出。
 
     2018年7月27日仅仅是IMAX全新品牌活动的一个开始，更多内容敬请期待。


未来一瞥：探索

   编辑：边界

关键词： IMAX
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