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韩片《安市城》唐朝军队大破高句丽

首曝先导海报预告 赵寅成饰将军带兵决一死战

2018-07-27 22:03:54 来源：Mtime时光网

海报中呈现了他勇猛杀敌的瞬间，预告片中则更多展现了两军交战的残酷战斗场面。
      时光网讯 赵寅成主演的韩国古装动作片《安市城》今日首曝先导预告和海报。赵寅成饰演的高句丽将军杨万春领衔登场，带领高句丽军队与唐朝大军决一死战。

      《安市城》改编自真实历史事件，讲述公元645年唐朝军队入侵高句丽爆发的安市城之战。赵寅成饰演的主人公杨万春将军，率领安市城军队迎敌唐朝军队，展开了长达88天的残酷战斗。海报中呈现了他勇猛杀敌的瞬间，预告片中则更多展现了两军交战的残酷战斗场面。

      《安市城》由《我的黑帮恋人》《危险的传言》导演金光植执导，南柱赫、朴圣雄等演员加盟出演。韩国定档9月19日上映。

   编辑：ruo

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关键词： 安市城 赵寅成 预告片
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安市城

安市城 (2017)

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导演：金光植

主演：赵寅成 南柱赫

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赵寅成

赵寅成

In-seong Jo

职业：演员

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