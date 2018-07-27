2018-07-27 22:03:54 来源：Mtime时光网
《安市城》海报
编辑：ruo
导演：金光植
主演：赵寅成 南柱赫
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In-seong Jo
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20qq
4分钟前
泉盖苏文
荣耀归属于
13分钟前
高丽，高句丽要分清楚。
张进ray
15分钟前
是我的错觉吗，怎么感觉这次大战的特效也开始网游化了，分分钟出戏啊。人物也只是灰头土脸却没有一点血腥味
M_424143379
25分钟前
高句丽被唐朝灭了王族都被带到长安 和三韩后人朝鲜族有个屁的关系。 乱认祖宗。
咸鱼大湿
43分钟前
他们真的很擅长意淫
一日重生
47分钟前
唐朝军队入侵高句丽??????????????小编该吃药了
轩辕羽天
48分钟前
这个铠甲的效果貌似比张艺谋的影好多了，但是棒子又开始意淫了
panpan032732分钟前
这铠甲的效果也就和大军师司马懿的差不多，这发型也是没谁了。整得和国产仙侠剧似的，太烂了，光看这剧情也是应该烂到骨子里了
翛鸦28分钟前
有一种风格叫表现主义
轩辕羽天4分钟前
不见得，棒子剧情一般都还不错，总比某些烂片说是几亿巨制的好，最少没有大清的阉审部门
在云之端
50分钟前
真是撕破脸也要把高句丽拉入韩国的历史，跟你韩国有个鸟毛关系。
荒木唯雨27分钟前
是的，我大清朝也跟中国没关系。
虹桥公园
58分钟前
《墨攻》？
角麟
1小时前
不知道棒子们要怎么编排这段历史了
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