迪士尼股东的赞成票投票率高达99%，虽然福斯的具体投票数据暂未公布，但据称是“大多数”赞成这笔交易。











时光网讯 迪士尼和福斯今日分别举行了股东大会，就迪士尼收购福斯部分资产交易进行投票。双方赞成票均超过半数呈压倒性优势，这也意味着，这项交易额高达713亿美元的交易基本已经达成，并有望在2019年上半年结束交易。





据外媒消息，迪士尼股东的赞成票投票率高达99%，虽然福斯的具体投票数据暂未公布，但据称是“大多数”赞成这笔交易。双方整个投票过程仅用时十几分钟。





目前，该交易还需要获得美国一些政府监管部门的批准，但最难过的一关——司法部已经对该笔交易开了绿灯。所以这笔交易已经基本达成。





在交易完成后，迪士尼将控制福克斯的大部分资产，包括电影、电视制片厂、付费电视运营商Star TV在印度的频道、Hulu视频网站以及一些区域体育频道的股权等。同时迪士尼可以将X战警、阿凡达、辛普森一家、国家地理等著名IP收入囊中。





今年6月，康卡斯特曾加价至650亿美元与迪士尼竞购福斯，而紧接着，迪士尼将报价提高至713亿美元，此报价被福斯接受，并通过了美国司法部批准。在多轮竞价过程中，福斯的价值飙升36%。而康卡斯特也在七月中旬宣布放弃与迪士尼争夺福斯资产。





目前康卡斯特在继续与福斯竞购英国天空广播公司，一旦福斯竞购达成，迪士尼也将获得对天空广播公司的控制权。