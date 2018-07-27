网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

迪士尼收购福斯交易获双方投票通过

收购价高达713亿美元 2019上半年完成交易

2018-07-27 23:22:13 来源：Mtime时光网

迪士尼股东的赞成票投票率高达99%，虽然福斯的具体投票数据暂未公布，但据称是“大多数”赞成这笔交易。



      时光网讯 迪士尼和福斯今日分别举行了股东大会，就迪士尼收购福斯部分资产交易进行投票。双方赞成票均超过半数呈压倒性优势，这也意味着，这项交易额高达713亿美元的交易基本已经达成，并有望在2019年上半年结束交易。

      据外媒消息，迪士尼股东的赞成票投票率高达99%，虽然福斯的具体投票数据暂未公布，但据称是“大多数”赞成这笔交易。双方整个投票过程仅用时十几分钟。

      目前，该交易还需要获得美国一些政府监管部门的批准，但最难过的一关——司法部已经对该笔交易开了绿灯。所以这笔交易已经基本达成。

      在交易完成后，迪士尼将控制福克斯的大部分资产，包括电影、电视制片厂、付费电视运营商Star TV在印度的频道、Hulu视频网站以及一些区域体育频道的股权等。同时迪士尼可以将X战警、阿凡达、辛普森一家、国家地理等著名IP收入囊中。

      今年6月，康卡斯特曾加价至650亿美元与迪士尼竞购福斯，而紧接着，迪士尼将报价提高至713亿美元，此报价被福斯接受，并通过了美国司法部批准。在多轮竞价过程中，福斯的价值飙升36%。而康卡斯特也在七月中旬宣布放弃与迪士尼争夺福斯资产。

      目前康卡斯特在继续与福斯竞购英国天空广播公司，一旦福斯竞购达成，迪士尼也将获得对天空广播公司的控制权。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 福斯 收购
关注时光网微信

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

"海王"预告片来了！温子仁扛起DC大旗

海底食物链顶端的男人 率领群鲨争夺王位

SDCC上终于发布了让粉丝们久等了的《海王》预告片！除了..
2

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..
3

雷霆万钧！《拯救大兵瑞恩》20周年

斯皮尔伯格如何逼真呈现诺曼底登陆？

现在，就让我们回到1997年，一起回溯《拯救大兵瑞恩》艰..
4

大怪兽集结！《哥斯拉2》SDCC首曝预告

摩斯拉、基多拉、拉顿也都来了 小11成焦点人物

哥斯拉、拉顿、摩斯拉都现身，这仨估计要联手对付三头基..
5

卡神《阿丽塔：战斗天使》发中文新预告

机械少女原是战斗精英 丧失记忆四面楚歌

《阿丽塔：战斗天使》第二款预告片给出故事脉络，影片改..

查看更多