评委会主席陈国富及评委会成员廖本榕、苏照彬、周浩、杨福东、菲利普·伯拜、裴曼·雅茨达尼安,已于昨日评选出所有竞赛奖项的归属。今年的竞赛评委会汇集导演、编剧、摄影、制片、音乐家、艺术家等多元身份的评委,他们对提名影片的判断因此产生碰撞,在发布会现场,媒体嘉宾们也提出了不同面向的问题。





新闻发布会结束后,第12届FIRST青年电影盛典正式开始。颁奖礼开始前,崔永元老师先以简短有力的话表达了他对FIRST的深厚感情与殷切期望:“十二个年头,用子为的话来说,是十二个冬天。这十二个冬天也可能是四个春天加一个盛夏。这是一个特别干净的电影节。”





青年导演忻钰坤和文牧野都是带着作品从FIRST走出的,两人共同揭晓最佳剧情短片,蔡俊彬导演《运转法则》获奖。评委认为这部黑白默片有足够的力度支持观众投入并培养信任感,在沉默与安静中把信仰与人伦的撕扯做到极致,并在结尾处给出了很多电影会回避的正面结论。影片带有形式之美,同时又具有勇敢且清晰的导演意识。





纪录片导演周浩和艺术家杨福东颁发最佳纪录片,这个在影展开始前就引起热议的奖项最终归属陆庆屹导演的《四个春天》。本片在颁奖之前就收获了许多观影嘉宾的欢笑和泪水,它打破了纪录片常见的边缘性、控诉性和奇观式卖惨,以温暖豁达的姿态面对人生的欢聚别离,镜头记录下幸福家庭的点滴,也凝视着平凡人所能面临的最大不幸。陆庆屹将这一奖项归功于父母:“我爸我妈比我有用板砖拍碎一切苦难的勇气。”





创投终审评审姚晨和张杨公布一种立场得主为刘晓雷导演的《狂热自白》。导演通过近似伪纪录的风格化实验纪录片,将自己对社会议题的躁动、过激、思辨与认知在镜头前和盘托出,他在影片中表现了一个社会人的英雄情结,而作为纪录片导演,这种坦诚则是创作者中少见的勇敢行为。承认并接受纪录片中主观的、私人的、尖锐的一面,即是刘晓雷导演在本片中呈现出的宝贵立场。





最佳演员由《美丽》女主角池韵斩获,以其丰沛、完整、充满个人魅力的表演获得评委的一致好评。在有限的电影文本中,演员与角色合二为一,拓展和延伸了观看空间,评委认为池韵已具备了进入主流电影市场的优质潜力。





演员秦海璐、王砚辉和曹保平导演共同颁出最佳艺术探索奖,获奖的是古涛导演的《驯马》,获奖方向是由古涛自己担任剪辑师的电影剪辑部分。这部两小时的纪录片有着数百小时的浩大素材量,富含逻辑和节奏感的剪辑将影片的叙事脉络清晰呈现,观影者能跟随导演在这趟穿越过去、现在与未来的时光列车上,沿着既定的轨道奔驰向前。古涛导演说:“中国的纪录片美学越来越具有多样性、开放性、自由性。希望每一个热爱纪录片的人都能像野马一样在电影世界里狂奔。”





FIRST影展评委会主席陈国富和大使赵薇颁发最佳导演奖,这个每年最受青年导演期待的奖项最终花落拉华加导演《旺扎的雨靴》。评委认为导演以纯熟的技巧掌控堆叠观影节奏,操纵复杂的气候环境使之服务于叙事,其对小演员的指导和调度格外凸显起导演功力,既保留孩童的纯稚热诚,又有与剧情相符的情绪流露。





仇晟导演《郊区的鸟》此前斩获四项提名,作为今年最受瞩目的处女长片和惊人首作,不负众望地成为最佳剧情长片,苏照彬导演和许鞍华导演为仇晟导演颁奖。比起大部分现实主义电影依然聚焦农村题材,仇晟把视角转移到城市的开发与文明的生长,以种种意象和灵动的视听语言串联起两个时空的纠缠交错,人生旅途的诗意与彷徨时而乍现。评委认为影片在题材选择和完成度两方面来看,都是令人惊喜的上乘之作。仇晟的获奖感言和他的影片气质如出一辙:“把我的电影献给所有爱自由的人。”





Peyman Yazdanian和Philippe Bober为评委会奖长片类得主颁奖,Elene Naveriani导演的《I Am Truly A Drop of Sun on Earth》获奖。这部具有实验性结构的电影以小见大,具有极强的电影质感,如其片名所言,是散落的阳光照进社会现实的阴暗,感受力让人心动。





FIRST影展名誉主席谢飞导演和著名摄影师廖本榕宣布评委会奖短片类得主为Jérémy Comte导演的《Fauve》,该片在极简的叙事与场景中呈现出极为浓缩又强大的能量,直击人心。





同时,和《Fauve》一起获得国际短片提名的《The Burden》也让竞赛评委们念念不忘。当电影创作普遍走向苦难忧愁时,评委们格外珍惜导演Niki Lindroth von Bahr在创作中体现出的幽默、乐趣、自由与激情,并欣赏他能通过技术手段有机结合其导演意图,融贯统一地呈现在影像当中。《The Burden》最终获得评委会特别提及奖,以鼓励这种来源于电影创作本身的愉悦感。





第12届FIRST青年电影展正式闭幕,7月28日至7月30日,十部获奖影片还会与观影嘉宾再次见面。