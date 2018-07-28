“老兰多”比利·迪·威廉姆斯也将回归。影片将于8月1日开机。



















凯丽·费雪《星战8》片场









Ackie和理查德格兰特









凯丽拉塞尔













“我们非常喜欢费雪，”导演艾布拉姆斯在声明中说。“我们永远不会找人替代她，或使用CG角色。 在她的女儿Billie的支持和祝福下，我们找到了一种方法——使用我们在第七部中一起拍摄的未公开镜头，在第九部中来纪念莱娅。”













该片已定档2019年圣诞季在北美公映。



