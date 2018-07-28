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《星战9》官宣卡司阵容莱娅公主在列

使用"星战7"未公开镜头 马克哈米尔回归

2018-07-28 08:27:32 来源：Mtime时光网

“老兰多”比利·迪·威廉姆斯也将回归。影片将于8月1日开机。


　　时光网讯 J·J·艾布拉姆斯执导的《星球大战9》即将于8月1日开机，卢卡斯影业官宣了主要演员阵容，马克·哈米尔将回归，81岁的比利·迪·威廉姆斯也将回归，再次饰演兰多一角。


　　此外，已故的凯丽·费雪将出演莱娅公主，使用2015年《星球大战：原力觉醒》时拍摄的未公开视频。

凯丽·费雪《星战8》片场

　　其他回归的演员包括：“蕾伊”黛茜·雷德利、“凯洛·伦”亚当·德赖弗、“芬恩”约翰·波耶加、“波·达梅龙”奥斯卡·伊萨克露皮塔·尼永奥多姆纳尔·格里森凯莉·玛丽·陈乔纳斯·索塔莫比莉·劳德安东尼·丹尼尔斯

Ackie和理查德格兰特

　　新加盟演员包括Naomi Ackie《亚迪》）和理查德·格兰特《金刚狼3》）。

凯丽拉塞尔

　　据内部人士透露，金球奖视后、《美国谍梦》女星凯丽·拉塞尔基本确定加盟。但因为她还没签合同，因此官宣名单中暂时没有她。

　　作曲家约翰·威廉姆斯将回归为《星战9》作曲。

　　“我们非常喜欢费雪，”导演艾布拉姆斯在声明中说。“我们永远不会找人替代她，或使用CG角色。 在她的女儿Billie的支持和祝福下，我们找到了一种方法——使用我们在第七部中一起拍摄的未公开镜头，在第九部中来纪念莱娅。”


　　2016年12月27日，凯丽·费雪在完成《星球大战7》后去世，享年60岁。当时人们猜测卢卡斯影业可能会采用CGI技术来完成莱娅在《星战9》中的情节，但片方很快否认了这一点。

　　该片已定档2019年圣诞季在北美公映。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星球大战9 莱娅 卡司 演员
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星球大战9

星球大战9 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

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