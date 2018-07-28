时光网讯
美国电影网站Deadline报道称，汤姆·克鲁斯
主演的动作片《碟中谍6》
中国内地定档8月31日（周五），对此片方暂时未官方回应，但阿汤哥曾在巴黎首映式上对时光网透露：他可能会在8月来华宣传该片。
影片北美周四提前场高达600万美元，不仅超过《碟中谍5》
的400万美元，也创下阿汤哥主演电影提前场新高。
《碟中谍5》
北美首周末为5550万美元，外媒预计《碟中谍6》首周末5700万到6000万美元左右。如果《碟中谍6》能达到6000万的成绩，不仅能创系列新高，也将是阿汤哥主演电影开画新高。
《碟中谍》
系列最高开画是《碟中谍2》
的5780万美元，2000年吴宇森
导演的该片取得如此的高票房，一方面得益于美国阵亡将士日假期，另一方面当时38岁的阿汤哥正值事业巅峰期。
今年阿汤哥56岁，虽然去年《新木乃伊》
全球票房不如预期，《美国行动》
表现也一般，但回到《碟中谍》系列，他就能发挥出惊人的能量。
《碟中谍6》目前烂番茄新鲜指数又从93%提升到98%，而且Fandango调查数据显示，《碟中谍6》是阿汤哥所有影片中预售最强的，也超越《谍影重重》
系列所有影片。2016年7月29日《谍影重重5》
开画成绩为5921万美元，这也是摆在《碟中谍6》面前的一道坎。
影片在本周四已在25个国际市场开画，周五又再增加11个市场，其中韩国首日280万美元，占据64%的份额，累计已达到630万美元。俄罗斯首日90.6万美元，中国香港60家影院拿到52.8万美元，泰国、马来西亚等市场也是首日也是票房最高的电影。