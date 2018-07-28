《碟中谍6：全面瓦解》传闻8月31日国内上映，阿汤哥也曾透露8月将来华宣传。

























影片在本周四已在25个国际市场开画，周五又再增加11个市场，其中韩国首日280万美元，占据64%的份额，累计已达到630万美元。俄罗斯首日90.6万美元，中国香港60家影院拿到52.8万美元，泰国、马来西亚等市场也是首日也是票房最高的电影。