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"奇幻森林"阴影不散？华纳放弃"森林之子"

Netflix迄今最大交易 首获顶级大片全球版权

2018-07-28 10:06:42 来源：Mtime时光网

《森林之子毛克利》导演安迪·瑟金斯说，他很高兴，终于不用跟《奇幻森林》比较了。

　　时光网讯 据外媒报道，Netflix已经从华纳购得《森林之子毛克利》的全球发行权。影片将于明年通过Netflix平台全球上线，今年10月19日的北美档期取消。

　　《森林之子毛克利》《猩球崛起》“凯撒”饰演者、享誉业界的动捕大师安迪·瑟金斯的导演处女作。

中文先导预告

　　影片采用了动作捕捉、CG动画以及真人表演相结合的拍摄方式，并拥有“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇克里斯蒂安·贝尔凯特·布兰切特等超强阵容的加盟。

　　该片与迪士尼《奇幻森林》来自同一IP，都是改编自鲁德亚德·吉卜林著作的故事集《丛林奇谭》，但更加暗黑。

　　《森林之子毛克利》从一开始就经历各种不顺，华纳兄弟影业在与《鸟人》导演亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图《换子疑云》制作人朗·霍华德等谈判失败后，最终才选择了安迪·瑟金斯。

　　在确定安迪·瑟金斯掌镜后，影迷原本以为一切将顺风顺水，并敲定了2016年的档期。但没想到刚安生了不久便遭遇延期。华纳兄弟影业并没有透露影片延期的原因，但有知情人士透露与安迪·瑟金斯忙碌的档期以及影片庞大的后期制作工作量有关。

《奇幻森林》剧照

　　2016年迪士尼《奇幻森林》上映后票房大爆，全球揽下9.66亿美元。在行动上已经慢一步的华纳，只能把重点放在影片质量上，仔细打磨动捕技术和3D效果，试图找到自己的竞争优势。

　　华纳兄弟和导演安迪·瑟金斯还试图从外界寻求帮助，他们说服奥斯卡获奖导演阿方索·卡隆参与指导了该项目。

　　Netflix与华纳的这笔交易，将成为Netflix迄今最大规模的交易之一。Netflix第一次拿下好莱坞大制片厂A级制作的全球发行权。此前六大最多把《科洛弗悖论》《湮灭》《爱尔兰人》等不看好前景的中等成本电影的全部、或部分版权卖给Netflix。


《森林之子毛克利》此前的定档海报

　　“我对《森林之子毛克利》找到Netflix感到非常兴奋，”安迪·瑟金斯说。 “现在，我们不用再与另一部电影进行比较，不会再有压力，这是一种解脱。我已经看过3D版本，它非常特别，与2D版本有不同的视觉呈现，非常丰富且具有深度，并且具有一些影院元素。最令我期待的是，Netflix将如何呈现这一点，以及其他电影信息。”

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 森林之子毛克利 丛林之书 华纳 Netflix
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