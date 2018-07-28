时光网讯
据外媒报道，Netflix已经从华纳购得《森林之子毛克利》
的全球发行权。影片将于明年通过Netflix平台全球上线，今年10月19日的北美档期取消。
该片与迪士尼《奇幻森林》
来自同一IP，都是改编自鲁德亚德·吉卜林著作的故事集《丛林奇谭》，但更加暗黑。
在确定安迪·瑟金斯
掌镜后，影迷原本以为一切将顺风顺水，并敲定了2016年的档期。但没想到刚安生了不久便遭遇延期。华纳兄弟影业并没有透露影片延期的原因，但有知情人士透露与安迪·瑟金斯忙碌的档期以及影片庞大的后期制作工作量有关。
2016年迪士尼《奇幻森林》
上映后票房大爆，全球揽下9.66亿美元。在行动上已经慢一步的华纳，只能把重点放在影片质量上，仔细打磨动捕技术和3D效果，试图找到自己的竞争优势。
华纳兄弟和导演安迪·瑟金斯还试图从外界寻求帮助，他们说服奥斯卡获奖导演阿方索·卡隆
参与指导了该项目。
Netflix与华纳的这笔交易，将成为Netflix迄今最大规模的交易之一。Netflix第一次拿下好莱坞大制片厂A级制作的全球发行权。此前六大最多把《科洛弗悖论》《湮灭》
《爱尔兰人》等不看好前景的中等成本电影的全部、或部分版权卖给Netflix。
《森林之子毛克利》此前的定档海报
“我对《森林之子毛克利》
找到Netflix感到非常兴奋，”安迪·瑟金斯
说。 “现在，我们不用再与另一部电影进行比较，不会再有压力，这是一种解脱。我已经看过3D版本，它非常特别，与2D版本有不同的视觉呈现，非常丰富且具有深度，并且具有一些影院元素。最令我期待的是，Netflix将如何呈现这一点，以及其他电影信息。”