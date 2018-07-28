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迪士尼首位"非洲公主"即将登场

《酷毙了》导演瑞克法穆易开发真人电影

2018-07-28 10:37:54 来源：Mtime时光网

迪士尼正在开发一部以非洲公主为主角的真人电影《Sadé》，由《酷毙了》导演瑞克·法穆易瓦主导制作。

2009年上映的《公主和青蛙》出现了迪士尼首位黑人公主

　　时光网讯 在迪士尼收购福斯后，有网友调侃“异形公主”也许不远了，但目前来看，一位非洲公主将率先到来，特别是在《黑豹》在全球大获成功之后。据今日外媒消息，迪士尼正在开发一部以非洲公主为主角的真人电影《Sadé》，由《酷毙了》导演瑞克·法穆易瓦主导制作。

　　故事原创者Ola Shokunbi和Lindsey Reed Palmer将执笔该片剧本。影片将聚焦一个名叫Sadé的年轻非洲女孩，她所在的王国遭到了神秘的邪恶势力的威胁，在王子的帮助下，女孩用她新发现的魔法力量保护了生活在这里的人们。


《酷毙了》导演瑞克·法穆易瓦

　　Scott Falconer将任该片执行制片，Tendo Nagenda和Zoe Kent将监制该片。导演人选尚未确定。

　　值得一提的是，早在2009年迪士尼的首位黑人公主曾在2009年上映的迪士尼动画电影《公主和青蛙》登场。黑人姑娘Tiana被中了邪恶巫师黑暗魔法的王子误认成公主，当Tiana吻了变成青蛙的王子后，自己也变成了青蛙，两只青蛙只能一起踏上冒险之旅寻找女巫帮他们解除魔咒。



　　其实要较真的话，《黑豹》里的苏睿公主应该算是迪士尼电影中出现的首位非洲公主，只不过不算主角。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 酷毙了 真人电影
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瑞克·法穆易瓦

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