迪士尼正在开发一部以非洲公主为主角的真人电影《Sadé》，由《酷毙了》导演瑞克·法穆易瓦主导制作。



2009年上映的《公主和青蛙》出现了迪士尼首位黑人公主









故事原创者Ola Shokunbi和Lindsey Reed Palmer将执笔该片剧本。影片将聚焦一个名叫Sadé的年轻非洲女孩，她所在的王国遭到了神秘的邪恶势力的威胁，在王子的帮助下，女孩用她新发现的魔法力量保护了生活在这里的人们。







《酷毙了》导演瑞克·法穆易瓦 《酷毙了》导演瑞克·法穆易瓦





Scott Falconer将任该片执行制片，Tendo Nagenda和Zoe Kent将监制该片。导演人选尚未确定。





值得一提的是，早在2009年迪士尼的首位黑人公主曾在2009年上映的迪士尼动画电影《公主和青蛙》登场。黑人姑娘Tiana被中了邪恶巫师黑暗魔法的王子误认成公主，当Tiana吻了变成青蛙的王子后，自己也变成了青蛙，两只青蛙只能一起踏上冒险之旅寻找女巫帮他们解除魔咒。











其实要较真的话，《黑豹》里的苏睿公主应该算是迪士尼电影中出现的首位非洲公主，只不过不算主角。



