文艺片上瘾指北：从入门到精通
观影玄学！围观文艺片的正确打开方式
又名：《一个普通观众的自我修养》→
2018-07-28 15:07:54 来源：Mtime时光网
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导语
导语
“文艺电影”作为区分商业电影的对立标签，是中国电影类型划分语系里特有的概念，具体讲就是表达方式偏向艺术感、兼具文学性与艺术性的电影。这四个字在日常生活中的实用性，已经到了但凡需要装X就不可不提的地步（误）。
而在大多数群众眼里：文艺片就是一类不追求票房认同，却被实力派演员争相追逐、虽然不知道在讲什么，但拿了好多奖也不太敢diss的蜜汁类别。
对此小编想说，并不是所有的文艺片都对我们普通观众不友好，一旦适应作者们表达方式，或许从入门到上瘾只需要几部影片。
注：本指南不适用于任何熟悉戈达尔、特吕弗、费里尼、基耶罗夫斯基、安东尼奥尼等大师的影迷群体，眼熟也不行。
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初阶必看
初阶必看
入门级首推的就是各种话痨电影了，在类型上选择爱情元素更好，你可以边欣赏男女主的颜值、边听他们聊天谈恋爱，实在不行还可以看看风景观观光，全方位照顾到了你的观影体验，初阶文艺青年必备。
初阶关键词：话痨、爱情
推荐理由：不易跑神
代表导演：理查德·林克莱特、伍迪艾伦
推荐影片：《爱在》系列三部曲、《午夜巴黎》《摩天轮》
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《爱在》系列
《爱在》系列
看剧照就能知道，本系列真的很能防止走神，拍摄地选在了风景旅游圣地：维也纳、巴黎、希腊。导演在18年的时间里、在同一组演员身上、拍了三部影片。除了看景之外，你也可以在本系列每隔九年一部的影片中，观察下时间在演员脸上的刻度。
第一部堪称是文艺界最受推崇的话痨艳遇电影。虽说艳遇现在讲起来很俗：提起艳遇，总能让你立即想到那些先把自己灌醉、在丽江街头瞎逛的油腻青年。但，本片可是拍摄于1995年，那时候这个恋爱套路还是很先锋，故事很简单，但也很动人：美国青年杰西在火车上偶遇法国女大学生席琳，当火车到达维也纳时，杰西说服了席琳下火车一起游览。一日恋情也就此展开。
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《爱在黎明破晓前》
《爱在黎明破晓前》
他们一边游览城市，一边聊着各自的过去和对生活的感想。有趣的是，在遍布教堂的维也纳，两人都认为在爱情中并不存在圣明。随着两人的了解深刻，他们约定在半年后再相间见，而此次约会也将在日出之前结束。
黑胶唱片店的场景是本片最传神也最动人的地方。暧昧的气氛在音乐声中、在彼此看向对方小心翼翼的眼神中缓缓流动着，爱情就这么简单自然的发生了。没有狗血、没有海誓山盟、爱情最迷人的地方往往就在于它的无动机与短暂，得到与失去一直都是关于爱情的两个永恒主题。
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《爱在日落黄昏时》
《爱在日落黄昏时》
到了第二部，观众还在好奇他们是否如期赴约时，导演带着故事给大家答复了：当初那个约定因为种种原因他们错过了，再次相见这一隔就是九年。
此时的杰西正在举办新书签售会，书中写的就是他们九年前相遇的故事。二人退回到朋友状态，交换着彼此的近状：他调侃着她的情史，她对他的婚姻也云淡风轻。随着黄昏到来，他们伪装起来的埋怨与思念也流露了出来。
生命从来就没有圆满，但是必须有美好和幸福的瞬间。他为她写了一本书，她也曾为他写了一首歌。结尾，席琳弹着吉他对杰西唱出了内心深处的爱恋，至于男主角是不是要误了回美国的飞机已经不重要了，这一幕已经是一场最完美的梦了。
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《爱在午夜降临前》
《爱在午夜降临前》
开场就是杰西与前妻儿子并不和谐的告别，而观众们也知道了：杰西与席琳在第二个九年里终于生活在了一起。
故事发生在他们在希腊南部小岛度假的最后一天，对话台词比前两部更多更妙，在生活介入爱情之后，浪漫不再是常客。柴米油盐、家庭琐事、仿佛要消耗掉二人对爱情的最后的体面。当杰西带着那封“来自未来的信”找到席琳后，二人再多的冲突最终都抵不过那三个字——所有的分歧都在希腊深蓝色的午夜中消解了。
戏里戏外同步的十八年的时间线，让其他的同类型影片都显得不值一提。因为它最大的价值，就是如实的把我们对未来、现在所有的期待与困惑的都一 一剖析给你看了。
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《午夜巴黎》
《午夜巴黎》
这部片子眼熟程度不亚于“爱在”系列三部曲，或许你也能经常“迅雷下载推荐”见到它。可它依然被值得书写，因为本片是近年来电影对法国文艺黄金时代，名人图谱画卷展现最好，还原度最高的电影之一。
本片探讨了一个议题：怀旧是对现实痛苦的拒绝与逃避么？带着这个问题，你能在本片中欣赏到那个时代下，几乎所有的名人百态：海明威，科尔•波特、菲茨杰拉德夫妇、毕加索、约瑟芬•贝克、胡安•贝尔蒙特、高更、里奥•斯坦因、艾略特、曼•瑞、朱娜•巴恩斯、达利、路易斯•布努埃尔、埃德加•德加等等（个人觉得这是对海明威形象诠释的最精准的一部。）
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《午夜巴黎》
《午夜巴黎》
影片讲述一个身处好莱坞二流编剧咖位的男主，在陪未婚妻一家赴法国度假时，意外在巴黎午夜的街头穿越回了上世纪二三十年代，在那里他结识了众多时代名人，并开始愈发无可救药的沉迷于那座巴黎城。在这部片子里，爱情关系反而成了影片的辅助线。
伍迪艾伦的伟大不仅在于他向世人展示了 把文学艺术时代影像化的正确姿势，也进一步肯定了艺术家们在人类史上存在的意义——艺术家们的使命从来都不是向绝望屈服，而是找到一方解药来对抗存在的虚无。这句话某种程度上也是伍迪艾伦给出的那个议题答案：怀旧从来不是逃避，而给当下的自己精神支持，成为那个最想成为的自己。
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《摩天轮》
《摩天轮》
《摩天轮》是伍迪艾伦继《午夜巴黎》之后最好的作品。影片回到了老头儿最擅长的“因果报应”套路，凯特温斯莱特在本片中的表现，也被影评界公认是近年来的最佳表演。但可惜好莱坞风头正劲的平权运动波及到了伍迪艾伦，让凯特连同本片一起埋没了。
故事讲述由凯特扮演的中年餐厅服务员金妮，终日无法与肥胖的丈夫做任何交流，更不知道该怎么管教酷爱放火的儿子，在绝望而暴躁的日子里，她只能靠酗酒来暂时麻痹自己。当已经丧失对人生的希望时，金妮偶然在沙滩边遇到了帅气的鲜肉救生员，她终于准备鼓起勇气、打算重新点亮自己世界时，一个年轻性感的女孩闯了进来，粉碎了一切。
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《摩天轮》
《摩天轮》
太擅长描绘女性细腻情感的伍迪艾伦，将少女羞涩的小心思，中年妇女慌乱嫉妒又故作镇定的神态刻画的细致入微。
在镜头里五彩斑斓，迷离多变的光线与色调下，伍迪艾伦也在这个弥漫着梦幻气氛的影片中，表达了他的一贯态度：爱情什么都拯救不了，它在生活、在现实面前根本不值一提。就像游乐场那个巨大的摩天轮，迷人到虚幻的景象的终究只能昙花一现，一切都是竹篮打水一场空，所有的，终将还是要回到地面回到原点。
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中级进阶
中级进阶
在前面几部以线性叙事为主的文艺片的培养下，各位或许已经开始习惯缺少特效冲击、以及快节奏的画面，好嘞，放心，接下所有的影片更不会出现这些元素。对动作场面、特效视觉刺激脱敏之后，我们进入下一单元：在叙事方式上凸显个人表达的影片。
中阶关键词：梦幻的自我表达
推荐理由：演员颜值（误）、门槛相对友好
代表导演：埃米尔·库斯图里卡、特吕弗
推荐影片：《坠入》《亚利桑那之梦》《祖与占》
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《坠入》
《坠入》
这个片子进到本单元多少是小编夹带私货，纯粹是想要推荐大家观赏一下李佩斯的颜值巅峰（对，精灵王的颜值在本片面前都不值一提）不过，影片也是打破了惯常的叙事手法，具有一定的艺术逼格。
故事讲述特技演员罗伊在拍摄危险戏份时，因发生意外导致下半身就此瘫痪。女友也因此离开了他。就在此时，对人生心灰意冷的罗伊，与摔断胳膊住进医院的5岁小女孩，亚历珊卓成为了病友，但罗伊却一心想用编造故事的方法，骗小女孩去偷取医院的吗啡，以便实施自杀计划。
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《坠入》
《坠入》
除了颜值外，小编也叹服导演的天马行空的想象力。本片取景横跨几十个国家，打造出了如梦如幻的绚烂画面，每一帧都如同顶尖艺术家绘制的超现实主义画作，如果有片子能洗眼睛那说的就是它了。
影片叙事采用现实与虚拟交错的手法，罗伊讲的故事也正是现实在梦境中的投射。最终，罗伊被小女孩天真的力量所救赎，而观众也能在影片后半段的故事梦境中看到主人公已终于不再沉沦,至少在灵魂上，主人公获得了重新站起来的力量。
而最珍贵的是，导演在片尾还接入了一段黑白影片，致敬了为电影发展史做出贡献的各类特技演员，而也是因为有了这些特技演员，电影才能持续的为影迷们造梦。
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《亚利桑那之梦》
《亚利桑那之梦》
作为一个塞尔维亚导演，他在文艺青年群体被提起频次不高，埃米尔·库斯图里卡非常擅长用荒诞手法去与现实主义达成微妙的平衡，所以他的电影也属于意识流里并不太难懂的那种。这大概也是约翰尼德普电影生涯里饰演的唯一一部最不着边际的电影。
男主角艾力克斯是一个四处漂泊的卖鱼小伙，直到某天需要出席伯父的婚礼，童年好友才带他一起返回了家乡亚利桑那，在伯父的汽车店，他遇到了风韵尤存的爱莲娜和她的继女格雷丝。从那时候起，他的生活开始越来越离谱了。
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《亚利桑那之梦》
《亚利桑那之梦》
空中游动的鱼，梦想自杀下辈子投胎成乌龟的格蕾丝，执着于飞天的爱莲娜。德普饰演的艾利克斯纠缠在梦境与神经质母女之间。而在这近乎疯狂的歇斯底里的一段段演员情绪中，观众或许能察觉到导演的表达——关于人生的焦虑迷茫与无所适从。
除了与影片气质惊人一致的配乐，影片吸引人的地方还在于那些天马行空却能拥有共鸣的台词——“硬要说出，苹果与单车的区别有什么用？我咬一口就知道区别在哪里，总想着要做什么事是很累的！”
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《朱尔与吉姆》
《朱尔与吉姆》（又名《祖与占》）
本片是电影大师特吕弗的经典作品，影片讲述两个志趣相投的年轻人朱尔和吉姆，同时爱上了聪明貌美的凯瑟琳，吉姆为了友情成全了朱尔与凯瑟琳。
三个人一起度过了一段快乐又疯狂的日子。然而这份友情叠加着爱情的复杂情感，让凯瑟琳最终做出了这么个选择：“吉姆先生，我有话要跟你说！”她用与吉姆初见面时的语调说。吉姆坐上车，凯瑟琳向远处的朱尔说：“朱尔，看着我们！”然后把车开进了湖里。
特吕佛在本片中消解了新浪潮左派作品晦涩难懂的沟壑。他在电影技术的实验、以及在叙事结构上比新浪潮的任何一个导演都要随和，影片几乎每个镜头都值得玩味和解析。
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高级进阶
高级进阶
本单元为大家推荐了几部或许是几位著名电影大师里面最好看的作品，基本还不至于让你从门到上瘾变成从入门到放弃。是否能看懂已不再是这个这些影片的第一评判标准，感受氛围或许才是最重要的。
关键词：新浪潮
推荐理由：氛围
代表导演：费里尼、瓦尔达、塔可夫斯基
推荐作品：《八部半》《脸庞，村庄》《乡愁》
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《八部半》
《八部半》
这部电影之所以声名远扬，全都源于以片中的“11个梦”。故事讲述精疲力尽，才思枯竭的导演来到一片疗养地去筹划下部作品，他尝试从梦境，从童年回忆中，从爱情中等寻找灵感。然而生活中频频出现的女人和电影圈的同行令他倍感压力，梦境与幻觉不断侵入他的现实，让他离自己所构想的电影越来越远。
这部影片的主人公很大部分也是导演费里尼自己，影片中梦境与现实之间的转换都非常自然顺滑，荒诞有趣却又充满了真实感。
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《八部半》
《八部半》
本片也被众多文艺青年称为通向电影圣堂的“一道坎”，但其实他的作品并不排斥大众，影片主线非常明晰，那些碎片化的表达虽然让影片看起来有点喧嚣，但也从未影响过影片的思想传达。正如《对话费里尼》中所说：
“我要描写的是由无数折磨人、不断改变的迷宫组成的人生。人就像涉足在记忆、梦境、感情的迷宫中，而日常生活也是一个不断纠缠记忆、幻想、感情、过去与现在种种事件交叠的迷宫。在迷宫中亘古的乡愁和预感混合在一起，于是在一段宁静却蒙昧的时光里，我们的主角突然不知道他是谁，他过去是怎样的人，他未来要走向何处。人生于此只是一段没有感情、悠长却不入眠的睡眠而已。”
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《脸庞，村庄》
《脸庞，村庄》
这部充满艺术感的纪录片出自全世界最知名、最有趣的少女——瓦尔达。瓦尔达创作这部影片已经88岁，她与年轻摄影师JR彼此欣赏，但从未碰过面，直到年轻人主动找到瓦尔达，一段老少旅程才就此展开。两人驾着小货车穿越法国村庄，一路上他们拍摄下所遇到的人物，然后在房子和工厂的墙上涂抹上这些人物，让这些劳动者以一种艺术形式在一座座村庄存在着。
旅途最后，年轻人带着瓦尔达去见老朋友戈达尔，可惜扑了个空，戈尔达在门上玻璃留下了两行话，大概只有瓦尔达自己看得懂：“A la Ville de Douernenay，Du Côté de la Côte”（第一句是他们以前常光顾的餐厅名字，第二句是前往蔚蓝海岸。）
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《脸庞，村庄》
瓦尔达也在此经历了全片中唯一一次的情绪崩溃，并且委屈哽咽地骂道：我喜欢他，但他真是个臭老鼠！
为了安慰难过的瓦尔达奶奶，年轻人也首次摘下了他以前从未摘下的眼镜，尽管瓦尔奶奶的视力已经模糊，年轻人仍旧夸赞“原来你的眼睛如此清澈…”
每经过一个村庄，恍然都有着瓦尔达青春时期的回忆。在五十年代，年轻的瓦尔达自己也曾是摄影师，当他们坐在海岸回忆着过去，瓦尔达说道：“照片会消失，我们也会消失，但是记录不能消失。”正如那个盐矿工人所说，艺术的力量大概就在于让人感到奇迹吧。
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《乡愁》
《乡愁》
俄罗斯人经常会有故园情结，电影大师塔尔科夫斯基也不例外，《乡愁》是其最负盛名的影片，故事讲述俄罗斯诗人在意大利女翻译的陪同下来到意大利，面对人文历史与自然风光双优秀的意大利，诗人却不为所动，并表示自己已经厌倦了这种美景，尽管在美丽女翻译的一再诱惑以及关于自由的说教下，诗人脑中所闪现的仍是黑白的故乡景象以及妻子的一颦一笑。
导演塔可夫斯基在拍《乡愁》时，自己也流亡在外，彼时导演也已得知自己患了癌症。观众从电影中很容易感受到这种情绪。就像主人公就像影片中自己守护的烛火一样，似乎也表达着对未来命运的难以捉摸以及对故园的祭奠。
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结语
结语
文艺电影并不完全等于装逼，更多的情况下是：电影根本不装，观众想装却没装起来。至少，这种叠加文学、艺术又充满电影质感的作品可以让我们抵达到一个充盈的精神世界。至于能不能了解到电影大师的精神内涵，理解了之后又有什么惊喜与启发就是以后的议题了。
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