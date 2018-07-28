导语

“文艺电影”作为区分商业电影的对立标签，是中国电影类型划分语系里特有的概念，具体讲就是表达方式偏向艺术感、兼具文学性与艺术性的电影。这四个字在日常生活中的实用性，已经到了但凡需要装X就不可不提的地步（误）。





而在大多数群众眼里：文艺片就是一类不追求票房认同，却被实力派演员争相追逐、虽然不知道在讲什么，但拿了好多奖也不太敢diss的蜜汁类别。

对此小编想说，并不是所有的文艺片都对我们普通观众不友好，一旦适应作者们表达方式，或许从入门到上瘾只需要几部影片。



注：本指南不适用于任何熟悉戈达尔、特吕弗、费里尼、基耶罗夫斯基、安东尼奥尼等大师的影迷群体，眼熟也不行。

