7月27日内地票房报收3.57亿，其中《西虹市首富》票房占比高达63%，《狄仁杰之四大天王》以30%位居次席，两部新片票房占有率超九成。











7月27日内地票房报收3.57亿，其中《西虹市首富》票房占比高达63%，《狄仁杰之四大天王》以30%位居次席，两部新片票房占有率超九成。





映前在电商平台预售占据优势的《狄仁杰之四大天王》在正式开画后遭遇《西虹市首富》的全面反超，首日票房落后超过1亿元。后者的时长优势最终在排片量和票房上作用明显。





相比《狄仁杰之四大天王》的132分钟片场，《西虹市首富》全长只有118分钟，14分钟的差距意味着一家影厅在一天之内，相比《狄仁杰之四大天王》，至少能够多放映1场《西虹市首富》。













