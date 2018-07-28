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《西虹市》首日2.23亿领跑内地票房

《狄仁杰之四大天王》破亿居亚 时长差作用明显

2018-07-28 15:51:53 来源：Mtime时光网

7月27日内地票房报收3.57亿，其中《西虹市首富》票房占比高达63%，《狄仁杰之四大天王》以30%位居次席，两部新片票房占有率超九成。


　　时光网讯 “开心麻花”新作《西虹市首富》与徐克系列新作《狄仁杰之四大天王》于27日同日开画，前者首日报收2.23亿领跑单日票房榜，后者以1.07亿位列第二。

　　7月27日内地票房报收3.57亿，其中《西虹市首富》票房占比高达63%，《狄仁杰之四大天王》以30%位居次席，两部新片票房占有率超九成。

　　映前在电商平台预售占据优势的《狄仁杰之四大天王》在正式开画后遭遇《西虹市首富》的全面反超，首日票房落后超过1亿元。后者的时长优势最终在排片量和票房上作用明显。

　　相比《狄仁杰之四大天王》的132分钟片场，《西虹市首富》全长只有118分钟，14分钟的差距意味着一家影厅在一天之内，相比《狄仁杰之四大天王》，至少能够多放映1场《西虹市首富》。

　　除了两部新作，《摩天营救》再收1200万票房位列票房榜第三位，累计票房5.5亿。排在第四位的《我不是药神》累计票房30.11亿，《邪不压正》累计票房达到5.73亿。



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关键词： 西虹市 内地票房 狄仁杰
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