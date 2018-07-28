2018-07-28 15:51:53 来源：Mtime时光网
编辑：ruo
导演：闫非
主演：沈腾 宋芸桦
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导演：徐克
主演：赵又廷 冯绍峰
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ralbert
4分钟前
红海行动上映143天，大头儿子上映285天？真流弊
9576
11分钟前
这段时间太缺纯喜剧了，看上座率就知道狄仁杰败北绝不是因为片长。
东阳GL
18分钟前
希望多些国产良心影片，不管票房多少。
张建军零一
32分钟前
片子真牛的话，才不会在意时长，届时是影院配合影片调时间。《复联3》上映时万达经常通宵场，最后一场放完是凌晨四点，休息不到两个小时，次日上午场已经开始，已经没有头日次日之分，就是24小时不间断，凌晨后的两场依然有3成上座率。
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